Noile cercetări sugerează că anumite alimente pot declanșa schimbări în creier, care ar putea crește riscul de a dezvolta obezitate.

Obezitatea este o boală cronică complexă, iar consumul anumitor alimente din când în când nu va duce automat la dezvoltarea acestei afecțiuni. Dar acest nou studiu a ridicat o mulțime de întrebări cu privire la modul în care dieta și sănătatea creierului pot avea efecte asupra întregului corp.

Studiul publicat în Nature Metabolism a recrutat 29 de bărbați cu greutate medie și i-a împărțit în două grupuri. Un grup a fost rugat să-și suplimenteze dieta obișnuită timp de cinci zile cu 1.500 de calorii suplimentare din gustări foarte procesate și bogate în calorii, în timp ce celălalt grup nu a consumat acele calorii suplimentare, scrie Women’s Health.

Cercetătorii au cerut participanților să se supună unor teste (inclusiv imagistică prin rezonanță magnetică sau RMN) la începutul studiului, la cinci zile după începerea studiului și la șapte zile după revenirea la dieta obișnuită.

După cinci zile, cercetătorii au descoperit că persoanele din grupul cu calorii suplimentare au experimentat o creștere semnificativă a cantității de grăsime din ficat. De asemenea, au descoperit că participanții din acest grup au avut o sensibilitate semnificativ mai mică la insulină la o săptămână după ce s-au întors la dieta obișnuită, comparativ cu grupul de control, sugerând că corpurile lor nu procesau alimentele la fel de sănătos sau eficient ca înainte.

Sensibilitatea la insulină măsoară cât de eficient răspund celulele corpului la hormonul insulină, care permite ca glucoza să fie convertită în energie în organism. Sensibilitatea scăzută la insulină sau rezistența la insulină este legată de un risc mai mare de a dezvolta diabet și obezitate.

Drept urmare, cercetătorii au concluzionat că „răspunsul creierului la insulină se poate adapta la schimbările pe termen scurt ale dietei, înainte de creșterea în greutate, și poate facilita dezvoltarea obezității și a bolilor asociate”.

Insulina joacă un rol important în creier, influențând hipocampul, o zonă legată de recunoașterea recompensei. De asemenea, influențează aportul alimentar, spune Mir Ali, director medical al Centrului de Pierdere în Greutate Chirurgical MemorialCare din Fountain Valley.

„Insulina nu se referă doar la zahărul din sânge, ci joacă un rol crucial în creier prin reglarea apetitului, metabolismului și chiar a funcțiilor cognitive, precum memoria și învățarea”, explică Scott Keatley, medic la Medical Nutrition Therapy. „Când insulina funcționează corect, semnalează creierului să reducă foamea și ajută neuronii să folosească eficient glucoza pentru energie”, adaugă el.

Impactul insulinei asupra creierului poate fi influențat de alți factori, inclusiv de ceea ce mănânci, după cum au arătat rezultatele studiului.

„Cantități mari de carbohidrați și alimentele bogate în grăsimi pot determina modificarea secreției de insulină în toate organele, inclusiv în creier”, spune dr. Ali. „Aceste alimente pot crește pofta de mâncare și pot duce la un control slab al apetitului și la un risc mai mare de a dezvolta obezitate și tulburări metabolice”, potrivit dr. Keatley.

Acest studiu a analizat în mod special alimentele care au fost considerate „foarte procesate” și bogate în calorii, cu o descompunere nutrițională de 47 până la 50% grăsimi și 40 până la 45% carbohidrați.

Cercetătorii au numit aceste alimente specifice în studiul lor, menționând că acestea sunt unele dintre gustările care au fost consumate de participanți: