Patru ani mai târziu, Taylor Swift a ajuns pe prima pagină a ziarelor la nivel mondial după ce a fost încoronată ”cea mai tânără artistă din istorie care a câștigat premiul Grammy pentru Albumul Anului”.

Superstarul pop, câștigătoare a mai multor premii Grammy, a câștigat râvnitul titlu de „miliardar” în octombrie 2023, făcând istorie – încă o dată – ca primul muzician care a devenit miliardar doar din banii adunați din cântece și spectacole.

Afacerile ei de succes, investițiile, parteneriatele strategice, prezența puternică pe rețelele sociale și carisma i-au alimentat averea, care a devenit tot mai mare, scrie Borepanda.

Taylor Swift, intrată oficial în clubul miliardarilor

Intrată oficial în clubul miliardarilor, carismatica artistă a atins pragul de 1,1 miliarde de dolari în 2023. Această realizare financiară uriașă s-a datorat primul rând datorită turneului său de 53 de concerte Eras, extrem de profitabil pentru Statele Unite, adăugând 4,3 miliarde de dolari la PIB-ul țării, conform Bloomberg.

Forbes estimează averea netă a lui Swift in februarie 2025 era de 1,6 miliarde de dolari. Averea ei include un catalog muzical în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari, aproximativ 600 de milioane de dolari din redevențe și turnee și 125 de milioane de dolari în imobiliare.

Spre deosebire de ceea ce fac în mod obișnuit alte vedete pop, Swift are avantajul că își compune toate melodiile extrem de populare.

Cum și-a făcut averea

Taylor Swift nu a avut nevoie de mult efort pentru a-și construi imperiul de un miliard de dolari. Bloomberg a estimat veniturile ei doar din transmisii muzicale (inclusiv pe Spotify și Apple Music) la 175 de milioane de dolari

Taylor Swift este, de departe, unul dintre cei mai bine vânduți artiști din întreaga lume. Billboard a raportat că a vândut 4,531 milioane de copii pentru toate discurile sale. Swift și-a doborât chiar propriul record odată cu lansarea din 1989 a Taylor s Version), care a devenit cel mai bine vândut album din SUA în mai puțin de o săptămână

Succesul al lui Swift s-a concretizat când a fost desemnată ”Artista anului pentru al treilea an consecutiv. Premiul este acordat pe baza vânzărilor globale ale artistului în formate streaming, descărcare și muzică fizică de-a lungul anului calendaristic.

”Eras Tour”, care s-a încheiat pe 8 decembrie 2024, a fost turneul cu cele mai mari încasări din toate timpurile. A strâns 2 miliarde de dolari în 149 de concerte care au cuprins cinci continente.

Considerată o regină a marketingului

Când nu urcă pe scenă, Swift își petrece timpul visând la noi modalități de a deveni mai bogată. Printre afacerile recente se numără intrarea în industria modei.

Considerată o regină a marketingului, Swift a colaborat și cu companii de top precum Walmart, Papa John’s și Keds pentru a crește vânzările de albume și a intra în legătură cu fanii. În plus, are propria companie de producție, Taylor Swift Productions, Inc.

Deoarece majoritatea cântecelor pe care le interpretează sunt compuse de ea, are drepturile de autor asupra oricăror lucrări muzicale pe care le produce.

„Foarte puțini oameni au puterea lui Taylor Swift, dar nimeni nu știe cine va fi următoarea Taylor Swift”, a spus Gary R. Greenstein, partener de tranzacții tehnologice la Wilson Sonsini.

Mai bogată decât Celine Dion și Rihanna

Eforturile lui Swift de a-și cimenta brand-ul au dat roade. Billboard a raportat că succesul ”Eras Tour” a plasat-o pe cântăreața Bad Blood pe locul 2.117 pe lista miliardarilor Forbes World.

Averea netă estimată la 1,6 miliarde de dolari a plasat-o pe câștigătoarea premiilor Grammy în fruntea unei liste lungi cu dive ale muzicii: compozitoarea și actrița Dolly Parton (450 de milioane de dolari), cântăreața și actrița Barbra Streisand (460 de milioane de dolari), cântăreața canadiană Celine Dion (550 de milioane de dolari), Madonna (850 de milioane de dolari) și Rihanna (1,4 miliarde de dolari).