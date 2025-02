Warren Buffet, interesat de investiții în piscine și pizza

În state precum Texas și Florida, unde cererea pentru piscine este puternică, interesul Berkshire pentru acest sector pare bine fundamentat. De asemenea, investiția Berkshire în rețeaua de pizza a crescut semnificativ, de la 549 milioane de dolari la 1 miliard de dolari.

Domino’s Pizza este considerată o companie cu o creștere stabilă de către mulți experți din industrie, chiar dacă a avut parte de anumite dificultăți. În prezent, acțiunile companiei s-au redresat, iar aceasta pare să își revină pe o traiectorie de creștere.

De asemenea, Berkshire a alocat mai mult de 1,2 miliarde de dolari în Constellation Brands, companie renumită pentru mărcile sale de bere mexicane, cum ar fi Modelo, Pacifico și Corona. Această investiție continuă să fie atractivă datorită cererii constante pentru băuturi alcoolice, în ciuda competiției din partea altor tipuri de băuturi, notează HotNews.

Deciziile de investiție în acțiuni ale companiilor de pizza și bere se datorează, în principal, celor doi manageri de portofoliu ai Berkshire, Combs și Weschler. Deși Berkshire a păstrat investiția în Apple, care se ridică la 75 de miliarde de dolari, a redus, totuși, participațiile sale în Bank of America, Citigroup și Capital One Financial.

Acțiunile bancare, principalii câștigători ai pieței bursiere în primele luni ale lui 2025

Acțiunile bancare au fost printre principalii câștigători ai pieței bursiere în primele luni ale anului 2025, reușind să-l convingă pe Warren Buffett să își înregistreze profiturile.

Conform celui mai recent raport, Berkshire a vândut întreaga sa participație în Ulta Beauty, un retailer american de produse cosmetice.

Analiștii sunt de părere că companiile din industria de înfrumusețare ar putea continua să beneficieze de pe urma popularității rețelelor sociale, având în vedere că adolescenții folosesc produsele pentru a-și exprima identitatea.

Centrele comerciale care găzduiesc magazinele de înfrumusețare rămân locuri de întâlnire frecventate de tineri. Totuși, Berkshire a ajuns la concluzia că alte acțiuni prezintă un potențial mai atractiv.

Anul trecut, Berkshire Hathaway a vândut aproximativ 19,2 milioane de acțiuni ale Bank of America

Amintim că în perioada 30 iulie – 1 august, Berkshire Hathaway a vândut aproximativ 19,2 milioane de acțiuni ale Bank of America, obținând o încasare de 779 milioane de dolari, potrivit unei declarații oficiale trimise autorităților de reglementare.

Începând cu 17 iulie, conglomeratul condus de Warren Buffett a vândut un total de 90,4 milioane de acțiuni Bank of America pe parcursul a 12 zile consecutive de tranzacționare.

Deși a vândut o parte semnificativă din acțiuni, Berkshire rămâne cel mai mare acționar al Bank of America, deținând 942,4 milioane de acțiuni, ceea ce reprezintă 12,1% din totalul acțiunilor în circulație, valoarea acestora fiind estimată la aproximativ 37,2 miliarde de dolari. Mai multe puteți citi aici.