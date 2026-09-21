Casa Petrescu, clădire istorică din Sectorul 1, va fi consolidată și restaurată. Investiția ajunge la 90 de milioane de lei

Primăria Sectorului 1 vrea să salveze Casa Dimitrie Petrescu de pe Calea Griviței, clădire monument istoric aflată în risc seismic Rs II. Imobilul va fi consolidat și restaurat pentru a deveni centru educațional și cultural. Consiliul Local va dezbate proiectul pe 22 septembrie 2026.

Casa Dimitrie Petrescu de pe Calea Griviței, cumpărată anul trecut de Primăria Sectorului 1, urmează să fie consolidată, restaurată și transformată într-un centru educațional și cultural destinat comunității. Proiectul va păstra caracterul arhitectural al clădirii, care este monument istoric și se află în clasa de risc seismic Rs II.

Primarul Sectorului 1, George Cristian Tuță, a anunțat luni, 21 septembrie 2026, că imobilul va fi reabilitat și redat comunității. Potrivit acestuia, Casa Dimitrie Petrescu ar urma să devină un spațiu dedicat educației, culturii și activităților comunitare.

În clădire vor putea fi organizate expoziții, ateliere de creație, proiecții, conferințe și programe destinate copiilor și tinerilor. Proiectul prevede, de asemenea, amenajarea unei biblioteci, a unor spații pentru artiști și a unor zone în care să poată fi desfășurate activități deschise comunității.

Potrivit edilului, proiectul urmărește să păstreze caracterul arhitectural al imobilului, în timp ce clădirea va fi pusă în siguranță și va primi o nouă destinație.

Casa Dimitrie Petrescu este încadrată ca monument istoric și se află în clasa de risc seismic Rs II. Imobilul este în prezent într-o stare de degradare, iar intervențiile propuse urmăresc transformarea acestuia într-un spațiu funcțional pentru locuitorii Sectorului 1.

Consiliul Local Sector 1 urmează să dezbată marți, 22 septembrie, aprobarea documentației și a indicatorilor necesari pentru continuarea proiectului, respectiv pentru trecerea la etapele de proiectare și execuție.

Valoarea investiției este estimată la aproximativ 90 de milioane de lei, iar durata lucrărilor este prevăzută la 24 de luni.

Primarul Sectorului 1 a transmis că administrația locală urmărește salvarea clădirilor valoroase din sector și redarea acestora către comunitate, acolo unde acest lucru este posibil. Casa Petrescu este prezentată drept unul dintre imobilele care ar putea primi astfel o nouă funcțiune, după consolidare și restaurare.

Una dintre clădirile emblematice ale Sectorului 1, Casa Petrescu, situată pe Calea Griviței nr. 115-117, este inclusă în Lista monumentelor istorice. Imobilul a fost construit în anul 1895 de negustorul Dimitrie Petrescu (1853-1929), fost ucenic la Casa Capșa. În același an, proprietarul a deschis la parterul clădirii celebrul magazin de coloniale „La Vapor”.

În timpul Primului Război Mondial, la parterul imobilului a funcționat magazinul „Mercur”. Ulterior, în 1937, renumitul Magazin „Popp & Bunescu”, care comercializa stofe, pânzeturi, lenjerie, articole de galanterie, covoare și perdele, și-a deschis aici o filială.

După naționalizare, în perioada comunistă și la începutul anilor ’90, clădirea a găzduit un magazin „Alimentara” și o circă financiară. Imobilul a fost redobândit de moștenitorii proprietarilor inițiali în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

În prezent, Casa Petrescu este nefolosită și se află într-o stare deplorabilă, fiind scoasă la vânzare. Cu toate acestea, imobilul păstrează încă semnele arhitecturale specifice epocii de dinaintea celor două conflagrații mondiale.

La exterior, clădirea își păstrează intacte elementele arhitecturale originale, atrăgând atenția în special detaliile decorative aplicate pe frontoanele ferestrelor. La interior, încăperile înalte și tavanele decorate cu rozete, frize și cornișe cu modele florale păstrează atmosfera unei epoci în care astfel de spații puteau găzdui serate muzicale la care participau invitați din lumea bună a Capitalei.