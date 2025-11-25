Un număr de 16 clădiri din Sectorul 1 vor avea impozitele majorate cu până la 500% începând de anul viitor, după ce proprietarii nu au realizat lucrările necesare pentru repararea fațadelor.

Măsura este prevăzută în mai multe hotărâri ce urmează să fie adoptate în ședința Consiliului Local de marți, 25 noiembrie, și se bazează pe legislația locală care permite sancționarea imobilelor lăsate în paragină.

Autoritățile locale subliniază că toate aceste clădiri au fost încadrate în categoria imobilelor neîngrijite, în urma constatării unei stări tehnice nesatisfăcătoare.

Potrivit documentelor ce vor fi dezbătute, fiecare clădire a fost evaluată în baza criteriilor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 91/28.05.2020, act normativ care stabilește condițiile de majorare a impozitelor pentru imobilele neîngrijite.

În proiectele de hotărâre, administrația locală arată că imobilele prezintă degradări evidente ale fațadelor și ale elementelor arhitecturale, iar proprietarii nu au făcut intervențiile necesare pentru remedierea problemelor.

Majorarea impozitului se va aplica până în momentul în care proprietarii finalizează lucrările de reabilitare, scrie Buletin de București.

Autoritățile precizează că încetarea măsurii este posibilă doar după întocmirea unui proces-verbal de conformitate și după depunerea unor planșe foto care să demonstreze că degradările au fost remediate. Verificările sunt realizate la solicitarea scrisă a proprietarului, după ce acesta anunță finalizarea intervențiilor.

Codul Fiscal permite consiliilor locale să majoreze impozitul pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500%. Prevederea, introdusă în 2016, este cuprinsă în articolul 489, care stabilește că imobilele aflate în intravilan, dar lăsate în paragină, pot fi taxate suplimentar de autoritățile locale.

„Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan”, scrie în lege.

Practica poate fi aplicată în toate cele șase sectoare ale Capitalei, în urma unui document aprobat de Consiliul General al Municipiului București.

Regimul de sancțiuni se aplică și pentru terenurile agricole nelucrate și care sunt situate în afara orașelor. Dacă acestea rămân neexploatate timp de doi ani consecutivi, consiliile locale pot majora impozitul cu până la 500% începând cu al treilea an.

Astfel, autoritățile urmăresc să stimuleze atât întreținerea fondului construit, cât și utilizarea corespunzătoare a terenurilor, indiferent dacă sunt urbane sau agricole.

Șos. Chitilei nr. 45 – impozit mărit cu 200%

Str. Barajul Argeș nr. 14 – impozit mărit cu 100%

Str. Alexandru Dimitrie Xenopol nr. 7 – 200%

Str. Paris nr. 28 – 100%

Str. Constantin Daniel Rosenthal nr. 29 – 100%

Str. Maria Hagi-Moscu, nr. 23 – 100%

Strada Medelnicerului nr. 10 – 100%

Str. Axinte Uricariul nr. 21 – 500%

Str. Școala Floreasca nr. 3A – 300%

Str. Gheorghe Mărășoiu nr. 8 – 300%

Str. Hatmanul Arbore nr. 9 – 300%

Strada Axinte Uricariu nr. 13 – 500%

Strada Ștefan Negulescu nr. 59 – 500%

Strada Lt. Dumitru Darian nr. 59 – 400%

Strada Aldeni nr. 60 – 500%

Puțul lui Zamfir nr. 1 – 500%

Autoritățile din Sectorul 1 subliniază că scopul măsurii nu este unul fiscal, ci urbanistic – descurajarea degradării imobilelor și obligarea proprietarilor să își întrețină clădirile. Fațadele deteriorate, elementele arhitecturale rupte sau lipsa intervențiilor de bază sunt considerate factori care afectează calitatea spațiului urban și pun în pericol siguranța cetățenilor.