Încep lucrările la blocul distrus de explozia din Rahova. Etajele superioare urmează să fie demolate

Lucrările pentru punerea în siguranță a blocului din cartierul Rahova, afectat grav de explozia din 17 octombrie 2025, sunt pe punctul de a începe. Constructorul va monta mai întâi stâlpi de susținere, după care vor fi demolate etajele superioare ale clădirii.

La aproape un an de la explozia în care trei persoane și-au pierdut viața, o parte dintre locatarii afectați s-au întors în fața blocului odată cu sosirea echipelor de muncitori și a anchetatorilor.

Oamenii spun că nu au putut intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile și nici măcar documentele rămase în locuințe.

„Noi nu am reușit să ne recuperăm lucrurile. Nu am reușit să intrăm în bloc și nu avem o lege care să ne avantajeze. Este destul de greu să ajungi în stradă și să fii doar cu hainele de pe tine”, a povestit unul dintre locatari.

Un alt locatar și-a amintit momentele de după explozie.

„A intrat ușa de la lift peste noi în casă. Se lăsa blocul în jos, așa am simțit, se clătina. Am zis că nu mai scăpăm. Geamurile se spărgeau, țipete că erau agățați pe balcoane, țipau să fie ajutați. Casa noastră era aici. Știam lucrurile noastre, au crescut copiii.”

Înainte ca muncitorii să poată începe intervenția, au fost verificate toate cele 270 de apartamente aflate în cele cinci scări ale blocului.

Fisurile existente au fost fotografiate și monitorizate, iar rezultatele verificărilor au fost incluse într-un raport care depășește 500 de pagini.

Următoarea etapă presupune montarea primilor stâlpi de susținere în scara afectată de explozie. Lucrările vor fi executate în conformitate cu proiectul tehnic.

Intervenția se desfășoară în paralel cu ancheta penală. Din acest motiv, muncitorii vor fi însoțiți permanent de anchetatori și criminaliști. Măsura este necesară pentru conservarea probelor deja existente și pentru ridicarea unor eventuale probe noi descoperite pe parcursul lucrărilor.

După instalarea elementelor de susținere va începe demolarea etajelor superioare ale scării afectate. Constructorul a transmis Știrilor Pro TV că această etapă ar putea începe cel mai probabil săptămâna viitoare.

În urma intervenției, din cele opt etaje ale clădirii ar urma să rămână în picioare doar primele trei.

Termenul prevăzut în contract pentru realizarea lucrărilor este de 80 de zile lucrătoare. Constructorul estimează însă că intervenția ar putea fi finalizată mai devreme.

Explozia din blocul din Rahova s-a produs pe 17 octombrie 2025, în urma unei acumulări de gaze. Trei persoane și-au pierdut viața, iar câteva zeci de oameni au rămas fără locuințe.

La aproape un an de la dezastru, consecințele sunt încă resimțite de familiile afectate. Peste 40 de familii primesc în continuare sprijin financiar pentru plata chiriei, în timp ce lucrările necesare pentru punerea în siguranță și demolarea unei părți a clădirii abia încep.