Obligatoriu înainte de sezonul rece. Verificarea pe care românii trebuie să o facă caloriferelor. Semnul care arată că există o problemă

Odată cu apropierea sezonului rece, caloriferele ar trebui verificate înainte ca instalația de încălzire să fie folosită constant. Un radiator care se încălzește numai în partea de jos, rămâne rece în partea superioară sau produce zgomote poate avea aer acumulat în interior. Aerisirea poate rezolva problema, însă nu orice calorifer care nu se încălzește corespunzător are nevoie de această operațiune.

Unul dintre cele mai clare indicii apare atunci când radiatorul nu are aceeași temperatură pe întreaga suprafață. Dacă partea inferioară este caldă, dar partea de sus rămâne rece sau doar călduță, în instalație se poate fi format o pungă de aer.

Explicația ține de modul în care funcționează sistemul de încălzire. Apa caldă trebuie să circule prin întregul radiator. Aerul acumulat în partea superioară îi poate împiedica însă circulația normală, iar caloriferul nu mai degajă căldură uniform.

Un alt semnal îl reprezintă zgomotele. Bolboroselile, șuieratul sau sunetele produse de circulația apei pot indica prezența aerului în instalație.

Problema nu ține numai de confort. Atunci când caloriferele nu funcționează la capacitatea normală, instalația poate avea nevoie de mai mult timp pentru a aduce locuința la temperatura dorită.

O verificare este recomandată cel puțin o dată pe an, în special la reluarea încălzirii după lunile de vară. Perioada septembrie-octombrie este potrivită pentru a testa instalația înainte de venirea temperaturilor scăzute.

În cazul locuințelor cu centrală proprie, încălzirea poate fi pornită pentru a observa dacă toate radiatoarele funcționează uniform. Pentru apartamentele racordate la sistemul centralizat, verificarea poate fi făcută după reluarea furnizării agentului termic sau în perioada probelor instalației.

Asta nu înseamnă însă că fiecare calorifer trebuie aerisit în mod obligatoriu în fiecare toamnă. Dacă radiatorul se încălzește uniform și nu produce zgomote neobișnuite, este posibil ca intervenția să nu fie necesară.

Dacă există semne că aerul s-a acumulat în radiator, centrala trebuie oprită, iar instalația trebuie lăsată să se răcească înainte de intervenție. Timpul necesar depinde de temperatura sistemului, important fiind ca radiatorul să nu mai fie fierbinte atunci când este deschis aerisitorul.

Pentru operațiune poate fi necesară o cheie specială de aerisire sau, în funcție de modelul caloriferului, o șurubelniță. Este util și un recipient pentru apa care poate ieși din radiator, precum și o cârpă sau un prosop.

Aerisitorul se găsește, de regulă, în partea superioară a radiatorului. Ventilul se deschide lent, fără a fi scos complet. Dacă există aer în interior, acesta va începe să iasă și va putea fi auzit un șuierat.

Ventilul rămâne deschis până când aerul este eliminat și începe să curgă constant apă. În acel moment poate fi închis din nou, fără a fi strâns excesiv.

Într-o locuință cu mai multe niveluri, operațiunea se începe cu radiatoarele aflate la parter și se continuă cu cele de la etaj, deoarece aerul tinde să urce în instalație.

După eliminarea aerului din calorifere, trebuie verificată și presiunea centralei. În timpul procedurii se pierde o cantitate mică de apă, astfel că presiunea din circuit poate scădea.

Ca reper general, atunci când instalația este rece, presiunea poate fi în zona de 1-1,5 bari după aerisire. Valoarea necesară trebuie însă verificată în manualul centralei, deoarece diferă în funcție de aparat și de configurația instalației.

Dacă presiunea este sub nivelul indicat de producător, poate fi necesară introducerea unei cantități de apă în circuit. După readucerea presiunii la valoarea recomandată, centrala poate fi pornită din nou, iar caloriferele trebuie verificate pentru a vedea dacă se încălzesc uniform.

Nu toate zonele reci ale unui radiator indică prezența aerului. Contează foarte mult locul în care caloriferul rămâne rece.

Dacă este cald în partea de sus, dar rece în partea inferioară, simpla aerisire nu rezolvă, de regulă, problema. În acest caz pot exista depuneri de nămol, magnetită sau alte reziduuri în radiator ori în circuit. Dacă problema persistă, poate fi necesară curățarea instalației de către un specialist.

Caloriferele merită verificate și după intervenții asupra sistemului de încălzire, precum înlocuirea unui radiator, golirea și reumplerea circuitului sau lucrările efectuate la conducte. În astfel de situații, aerul poate pătrunde din nou în instalație.

Un alt semnal care nu trebuie ignorat este scăderea repetată a presiunii centralei. O mică reducere după aerisirea caloriferelor poate fi normală, însă dacă presiunea continuă să scadă fără o cauză evidentă, problema poate indica o pierdere de apă sau o defecțiune care trebuie verificată.