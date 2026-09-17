Prognoza meteo, 17 septembrie: temperaturi de până la 31°C. Zonele vizate de ploi
Toamna. Sursa foto. Pixabay
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru joi, 17 septembrie. Meteorologii anunță o vreme caldă cu temperaturi neobișnuite pentru această perioadă în majoritatea zonelor țării.
Vremea schimbă registrul pe 17 septembrie. Unde ajunge temperatura la 31°C și când apar ploile
Potrivit ANM, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi care vor ajunge până la 31 de grade în vest și sud-vest. Cerul va fi predominant senin în timpul zilei, însă spre seară și pe parcursul nopții sunt prognozate înnorări și ploi slabe în nord-vest, vest și, local, în centrul țării.
Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în sud-estul țării și mai ridicate decât mediile climatologice în celelalte regiuni. Cele mai mari abateri pozitive, de până la 6-7 grade, sunt prognozate în vest, unde vremea va fi deosebit de caldă.
Cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei, cu înnorări temporare spre seară în nord-vest. În timpul nopții, norii se vor extinde în vestul, nordul și parțial în centrul teritoriului.
Pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe, cu cantități de apă de 1-5 l/mp, în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei. Precipitații slabe sunt posibile, izolat, și în Banat și nordul Moldovei.
Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, dar și în Banat, Crișana și Moldova. În aceste regiuni, vitezele vântului vor ajunge, în general, la 40-45 km/h.
Temperaturile prognozate pentru joi
Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 23 de grade pe litoral, în depresiuni și în zona dealurilor din centrul Moldovei. La polul opus, maximele vor ajunge izolat la 31 de grade în Crișana, Banat, precum și în vestul și sudul Olteniei.
Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Pe litoral, minimele vor fi mai ridicate și vor ajunge până la 17 grade.
Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață. Fenomenul poate apărea în special în zonele în care temperaturile vor scădea mai mult pe timpul nopții.
Cum va fi vremea în București
În Capitală, vremea va fi frumoasă, cu valori termice apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va rămâne mai mult senin, iar vântul va avea intensitate slabă până la moderată.
Temperatura maximă prognozată pentru București este de 27-28 de grade. În timpul nopții, temperatura va coborî până la valori cuprinse între 11 și 14 grade.
La Cluj-Napoca, vremea va fi însorită și ușor mai caldă decât în zilele cu temperaturi mai apropiate de normalul perioadei. Temperatura maximă va ajunge la 24 de grade. Pe parcursul zilei nu sunt prognozate ploi, iar vântul nu va pune probleme, potrivit datelor meteorologice pentru joi, 17 septembrie.
Vremea la munte pe 17 septembrie
În zona montană, vremea se va menține caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a regiunilor. Dimineața, cerul va fi mai mult senin, urmând să devină variabil pe parcursul zilei.
Spre seară și în timpul nopții, înnorările se vor accentua temporar în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. Pe arii restrânse sunt prognozate ploi slabe, cu cantități de apă care vor fi, în general, de 2-5 l/mp.
Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Vitezele vor ajunge, în general, la 40-45 km/h.
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