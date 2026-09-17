Waze ascunde o serie de funcții pe care mulți șoferi nu le-au descoperit. Câteva coduri le pot activa în câteva secunde

Waze este una dintre principalele alternative la Google Maps și poate fi descărcată și utilizată gratuit. Aplicația este apreciată de numeroși șoferi, în special datorită funcțiilor bazate pe contribuțiile comunității. Printre cele mai cunoscute se numără raportarea accidentelor de către utilizatori, detectarea ambuteiajelor și actualizarea aproape în timp real a prețurilor la combustibil.

Dincolo de aceste funcții populare, Waze include și o serie de instrumente mai puțin cunoscute. Acestea pot face experiența zilnică de condus mai comodă, pot facilita vizitele la prieteni și familie, pot contribui la siguranța copiilor și pot fi folosite pentru solicitarea de asistență rutieră atunci când apar probleme în timpul unei călătorii.

Problema este că unele dintre aceste funcții sunt ascunse în meniurile aplicației sau nu sunt promovate în mod intens. Unele dintre ele pot fi activate inclusiv prin introducerea unor coduri speciale în bara de căutare Waze, conform BGR.

Atunci când un șofer dorește să ajungă la locuința unui prieten sau a unei rude, metoda obișnuită este introducerea adresei în bara de căutare Waze. Dacă adresele de domiciliu sunt deja salvate în agenda telefonului, există însă o metodă mai simplă.

Funcția Waze numită „Mergi la prieteni și familie” permite integrarea adreselor salvate în agenda telefonului în aplicație. Astfel, utilizatorul poate găsi adresa unei persoane prin simpla introducere a numelui acesteia.

Pentru configurarea funcției, trebuie deschis Waze, după care panoul de căutare trebuie glisat în sus pentru a fi extins. Următorul pas este selectarea opțiunii „Mergi la prieteni și familie”. Când aplicația solicită permisiunea de acces la contacte, trebuie apăsat „Înainte”.

Pe Android, următorul pas este apăsarea butonului „Permite”. Pe iOS, utilizatorul poate alege între „Partajează toate contactele” și „Selectează contacte”.

Bara de căutare Waze nu este destinată doar introducerii destinațiilor. Aceasta poate fi folosită și pentru activarea unor funcții ascunse prin intermediul unor coduri speciale.

Introducerea codului în bara de căutare activează automat funcția corespunzătoare, chiar dacă aceasta nu este disponibilă în mod obișnuit prin meniurile aplicației.

Unul dintre codurile mai neobișnuite este ##@morph. Acesta modifică „Waze Mood”, adică starea de spirit sau pictograma emoji afișată pe hartă, transformând-o într-o pictogramă mov cu un singur ochi. Dacă utilizatorului nu îi place această modificare, poate reveni oricând la starea preferată din pagina de profil. Pentru activarea din nou a „Morph Mood”, codul trebuie introdus încă o dată în bara de căutare.

Codul ##@coord este destinat afișării coordonatelor. După introducerea acestuia, coordonatele GPS ale locației actuale sunt afișate în partea de sus a ecranului. Pentru dezactivarea funcției, același cod, ##@coord, trebuie introdus din nou în bara de căutare.

Pentru situațiile în care Waze întâmpină probleme sau când utilizatorul dorește să revină la setările originale fără să dezinstaleze aplicația, poate fi folosit codul ##@resetapp. Acesta închide automat aplicația și o resetează la setările implicite. În cazul în care utilizatorul era deja autentificat în Waze, va trebui să se autentifice din nou.

Există și alte coduri destinate utilizatorilor avansați. 2##2 activează modul de depanare sau debug, ##cctts șterge cache-ul funcției text-to-speech, iar ##@traffic afișează pe traseu liniile care indică blocajele din trafic.

Unul dintre elementele importante ale experienței Waze este cantitatea de informații afișată șoferilor. Chiar și atunci când navigarea activă nu este utilizată, pe hartă pot apărea alți utilizatori Waze, camere, semafoare și diverse alte elemente suprapuse.

Pentru unii utilizatori, numărul mare de pictograme poate face însă ecranul prea aglomerat. Waze permite ascunderea elementelor care nu sunt necesare sau pe care șoferul nu dorește să le vadă.

Pentru modificarea acestor setări, trebuie deschis meniul reprezentat de pictograma cu trei linii orizontale din colțul din stânga sus. Apoi se selectează „Setări” și se accesează secțiunea „Afișare hartă”.

Pentru eliminarea emoji-urilor celorlalți utilizatori Waze de pe hartă trebuie dezactivată opțiunea „Afișează utilizatori Waze”.

Șoferii pot controla și tipurile de alerte care apar pe hartă. Pentru aceasta, trebuie accesată secțiunea „Alerte”, selectată alerta care nu mai trebuie afișată și dezactivată opțiunea „Afișează pe hartă”. Printre exemplele de alerte care pot fi eliminate se numără benzile blocate, poliția, camerele și accidentele.

Și vitezometrul poate fi dezactivat. Pentru aceasta, utilizatorul trebuie să meargă la secțiunea „Vitezometru”, să dezactiveze opțiunea „Afișează vitezometrul” și să seteze „Afișează limita de viteză” pe „Nu afișa”.

Problemele tehnice apărute la mașină în timpul unei călătorii pot reprezenta o situație dificilă pentru orice șofer. Datorită modului în care funcționează comunitatea Waze, aplicația permite și transmiterea unui semnal către ceilalți utilizatori aflați în apropiere.

Funcția se numește „Asistență rutieră” și face locația utilizatorului vizibilă pe hartă, astfel încât aceasta să poată servi drept semnal de ajutor pentru ceilalți șoferi care folosesc Waze.

Un avantaj important este că funcția poate fi accesată chiar dacă aplicația nu era utilizată pentru navigație înainte de apariția problemei.

Pentru solicitarea de asistență, utilizatorul trebuie să apese pe pictograma sub formă de triunghi galben de pe ecranul principal Waze și să extindă meniul. Următorul pas este accesarea secțiunii „Asistență rutieră”, după care trebuie selectată opțiunea „Alți utilizatori Waze”.

În continuare, trebuie selectată problema cu care se confruntă șoferul. Printre variante se află lipsa combustibilului, pana de cauciuc, problemele cu bateria și urgențele medicale. Există și opțiunea „Altele”, în cazul căreia utilizatorul trebuie să introducă detalii despre tipul de ajutor de care are nevoie. După selectarea problemei și completarea detaliilor necesare, trebuie apăsat butonul „Solicită” pentru a continua și a transmite cererea de asistență.