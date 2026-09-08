Adio vechiului sistem de taxare rutieră. TollRo devine obligatoriu de la 1 octombrie. Cine trebuie să plătească

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Transportatorii se pregătesc pentru introducerea TollRo, noul sistem de taxare rutieră care va deveni aplicabil în România de la 1 octombrie 2026 pentru vehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone. În acest context, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) și Aumovio au încheiat un parteneriat pentru furnizarea unor soluții prin care companiile vor putea achita noile taxe de drum.

Odată cu introducerea TollRo, taxarea vehiculelor vizate nu va mai avea la bază doar perioada de utilizare a infrastructurii rutiere. România trece la un sistem de tip „pay as you drive”, în care suma de plată este stabilită în funcție de distanța efectiv parcursă.

La calcul vor conta, de asemenea, categoria vehiculului, tipul drumului pe care acesta circulă și clasa de emisii.

Pentru a facilita trecerea la noul mecanism, UNTRR și Aumovio au anunțat o colaborare prin care transportatorii vor avea acces la informații și la soluții tehnologice pentru plata taxelor.

UNTRR va pune la dispoziție tichetul de rută începând cu 1 octombrie 2026. Ulterior, de la 15 ianuarie 2027, vor putea fi utilizate și soluțiile de plată prin echipamentele VDO Link și OBU 5+.

Prin noul parteneriat, UNTRR va distribui direct companiilor de transport echipamentele VDO Link și OBU 5+, dezvoltate pentru achitarea taxelor de drum atât în România, cât și în alte state incluse în serviciul european de taxare electronică.

Una dintre caracteristicile soluției este integrarea mai multor funcții într-un singur dispozitiv. Echipamentul poate fi utilizat pentru plata taxelor rutiere, pentru descărcarea datelor de pe cardul tahograf și pentru localizarea GPS a vehiculului.

Pentru operatorii care au cerințe suplimentare, vor putea fi oferite, contra cost și la cerere, opțiuni de configurare și personalizare.

„Am ales să colaborăm cu Aumovio și să recomandăm transportatorilor soluțiile VDO Link și OBU 5+, deoarece sunt echipamente certificate SETRE/EETS, testate și utilizate deja la nivel european. Prin această colaborare, UNTRR va asigura distribuția directă a echipamentelor și sprijinul necesar pentru trecerea la TollRo.

Soluția integrată 3 în 1 permite plata taxelor de drum, descărcarea datelor de pe cardul tahograf și localizarea GPS a vehiculului, răspunzând astfel nevoilor operaționale esențiale ale companiilor de transport. Pentru cerințe specifice, vor putea fi disponibile, la cerere și contra cost, opțiuni suplimentare de personalizare”, a declarat Radu Dinescu, secretar general al UNTRR.

Echipamentele VDO sunt certificate SETRE/EETS și sunt concepute pentru a fi interoperabile cu infrastructura europeană de taxare electronică. Astfel, soluțiile nu sunt limitate la plata taxelor din România, ci urmăresc integrarea în sistemele europene utilizate de transportatori.

„Împreună cu UNTRR, ne dorim să oferim pieței o soluție simplă, certificată și interoperabilă la nivel european, astfel încât clienții noștri să fie pregătiți încă din prima zi pentru noul sistem TollRo. VDO Solutions reprezintă soluții moderne, dezvoltate pentru a simplifica accesul la serviciile europene de taxare și pentru a susține digitalizarea operațiunilor de transport”, a adăugat Florin Jianu, Director Tolling Aumovio.

Noul sistem de taxare va fi aplicat în România începând cu 1 octombrie 2026 vehiculelor destinate transportului de marfă care au masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

O etapă ulterioară este programată pentru 15 ianuarie 2027, când interoperabilitatea europeană prin SETRE/EETS este prevăzută să devină operațională.

În aceste condiții, transportatorii vor avea la dispoziție, într-o primă etapă, tichetul de rută, urmând ca ulterior să poată utiliza echipamente compatibile cu serviciile europene de taxare electronică.

UNTRR funcționează din 1990 și este una dintre principalele organizații patronale din sectorul transporturilor rutiere din România.

De-a lungul timpului, în organizație s-au înscris peste 16.000 de companii care desfășoară activități de transport național și internațional de mărfuri și persoane.

Firmele de transport membre active au, în prezent, peste 87.000 de angajați, iar cifra de afaceri cumulată a acestora depășește 63 de miliarde de lei.