Trei funcții iPhone care pot afecta bateria. Dezactivarea lor durează doar câteva secunde

Un iPhone care nu reușește să reziste o zi întreagă fără să fie conectat la încărcător poate avea o problemă legată nu doar de starea bateriei, ci și de anumite funcții iOS care rulează constant în fundal. Unele setări sunt concepute pentru confort și oferă informații utile sau efecte vizuale, însă consumă energie fără ca beneficiile lor să fie întotdeauna importante.

Dezactivarea a trei astfel de funcții durează aproximativ 30 de secunde și poate contribui la prelungirea autonomiei telefonului. Modificările nu ar trebui să schimbe în mod semnificativ modul în care este utilizat iPhone-ul, însă pot face diferența în ceea ce privește procentul bateriei disponibil la finalul zilei, conform informațiilor publicate de CNET.

Înainte de cumpărarea unui telefon nou, este recomandată verificarea meniului Battery Health, respectiv starea de sănătate a bateriei. O valoare de peste 80% este considerată decentă. Dacă bateria este într-o stare bună, câteva modificări simple ale setărilor iOS pot fi încercate înainte de înlocuirea dispozitivului.

Widgeturile afișate pe ecranul de blocare permit accesul rapid la informații precum rezultatele sportive sau vremea. Pentru ca aceste informații să fie actualizate permanent, aplicațiile asociate widgeturilor pot rula automat în fundal și pot prelua în mod constant date noi.

Activitatea desfășurată în fundal înseamnă și un consum suplimentar de energie. Din acest motiv, eliminarea widgeturilor de pe ecranul de blocare și de pe ecranul principal poate contribui la economisirea bateriei, în special pe iOS 18.

O metodă simplă este schimbarea profilului ecranului de blocare cu unul care nu conține widgeturi. Pentru aceasta, utilizatorul trebuie să țină apăsat cu degetul pe ecranul de blocare existent și să gliseze între profilurile disponibile până când îl selectează pe cel fără widgeturi.

Widgeturile pot fi eliminate și de pe profilul existent. Se ține apăsat pe ecranul de blocare, se selectează Customize, apoi opțiunea Lock Screen. Urmează apăsarea pe caseta dedicată widgeturilor și utilizarea butonului „—” pentru eliminarea fiecărui widget.

Interfața iPhone-ului include numeroase animații menite să facă experiența de utilizare mai fluidă. Printre acestea se numără efectele vizuale de la deschiderea și închiderea aplicațiilor, dar și explozia de culori afișată la activarea Siri cu Apple Intelligence.

Aceste efecte dau senzația unei interfețe mai dinamice și contribuie la aspectul modern al telefonului, însă procesarea lor poate avea un impact asupra autonomiei.

iOS oferă o opțiune prin care animațiile pot fi reduse. Setarea Reduce Motion poate fi activată din Settings, apoi Accessibility, Motion și, în final, Reduce Motion.

Activarea acesteia face ca animațiile din interfața iOS să fie mai discrete și poate reduce resursele consumate pentru efectele vizuale.

O altă funcție care poate avea un impact asupra bateriei este vibrația tastaturii, cunoscută drept feedback haptic.

iPhone-ul nu a avut dintotdeauna posibilitatea de a vibra la fiecare apăsare de tastă. Funcția a fost introdusă pe iPhone odată cu iOS 16 și oferă o senzație fizică la fiecare apăsare, în completarea sunetelor produse de tastatură.

Feedbackul haptic face tastarea mai interactivă, însă Apple avertizează că această funcție poate afecta durata de viață a bateriei. Nu este precizat cât de mare este consumul suplimentar produs de vibrația tastaturii.

Pentru utilizatorii care vor să economisească energie, funcția poate fi dezactivată. Aceasta nu este activată în mod implicit, astfel că modificarea este necesară doar dacă a fost pornită manual.

Pentru dezactivare, trebuie accesat meniul Settings, apoi Sounds & Haptics, Keyboard Feedback, după care opțiunea Haptic trebuie oprită.

Prin urmare, înainte ca autonomia redusă a unui iPhone să fie considerată un motiv suficient pentru cumpărarea unui telefon nou, merită verificată starea bateriei și analizate funcțiile care rulează în fundal sau produc efecte suplimentare. Eliminarea widgeturilor, reducerea animațiilor și dezactivarea vibrației tastaturii sunt trei ajustări rapide care pot contribui la prelungirea timpului de utilizare dintre încărcări.