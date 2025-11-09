Actualizarea iOS a schimbat modul în care alarma iPhone-ului poate fi oprită dimineața. În loc să mai fie suficientă o simplă apăsare de buton, utilizatorii trebuie acum să gliseze ecranul pentru a opri sunetul – funcția numită „swipe to stop”. Această modificare a stârnit reacții mixte: unii consideră noul sistem mai sigur, alții îl găsesc frustrant.

Scopul Apple este de a preveni oprirea accidentală a alarmei de către persoanele încă adormite, păstrând în același timp butonul de amânare (snooze) neschimbat, mare și ușor de atins. Potrivit publicației Blick, există totuși metode prin care utilizatorii pot reveni la vechiul sistem de oprire a alarmei, evitând astfel gestul suplimentar al glisării.

Noua funcție a alarmelor, probabil cea mai utilizată aplicație de pe iPhone, continuă să genereze discuții aprinse în rândul fanilor Apple, unii apreciind siguranța adăugată, alții criticând complexitatea inutilă.

Apple a modificat din nou designul aplicației Alarms odată cu iOS 26.1. În versiunile anterioare, inclusiv iOS 26, existau două butoane de dimensiuni egale – „Snooze” și „Stop”. Deși butonul de oprire avea o culoare mai închisă, mulți utilizatori, adesea pe jumătate adormiți, apăsau greșit, ceea ce ar fi determinat Apple să introducă acum glisarea pentru oprirea alarmei.

Noua funcție „swipe to stop” aduce însă propriile provocări: persoanele care caută telefonul în întuneric sau abia trezite trebuie să fie mai coordonate, iar utilizatorii cu dizabilități motorii critică modificarea, afirmând că le complică semnificativ utilizarea telefonului. Funcția a generat astfel reacții mixte, între aprecierea pentru siguranța suplimentară și frustrările legate de dificultatea de utilizare.

Pentru utilizatorii nemulțumiți de noul sistem „swipe to stop”, Apple oferă o soluție ascunsă în setările de accesibilitate. Opțiunea nu poate fi modificată din meniul obișnuit al alarmei, ci se găsește astfel: Accesibilitate → Fizic și motor → Atingere → Preferă acțiunile printr-o singură atingere.

Activarea acestei setări readuce cele două butoane mari – „Snooze” și „Stop” – din versiunea anterioară. Totuși, există un compromis: toate glisoarele din sistem vor fi transformate în butoane, ceea ce poate schimba modul de interacțiune cu alte aplicații. Aceasta rămâne cea mai practică metodă de a reveni la vechiul design pentru cei care preferă simplitatea.

iOS 26.1: noutăți, funcții ascunse și cum să optimizezi experiența pe iPhone

Noua versiune iOS 26.1 aduce mai multe îmbunătățiri pentru utilizatorii iPhone. Interfața „Liquid Glass”, criticată pentru vizibilitate redusă și oboseală vizuală, poate fi acum estompată. În meniul Display & Brightness → Liquid Glass, poți alege opțiunea „Tinted” în loc de „Transparent”.

Apple Music permite acum schimbarea melodiei printr-o simplă glisare în mini-player, iar scurtătura pentru cameră de pe ecranul de blocare poate fi dezactivată complet, ideal pentru cei care o deschid accidental.

Actualizarea iOS 26.1 este disponibilă pentru toate modelele iPhone 11 și mai noi și poate fi descărcată din Setări → General → Actualizare software. Este recomandat ca înainte de instalare să faci o copie de siguranță a datelor pentru a preveni pierderi neprevăzute.