Ajutor financiar pentru românii care vor să locuiască în chirie. Sprijinul ajunge la 4.325 de lei pe lună. Ce condiții trebuie îndeplinite

Începând cu 31 august 2026, a intrat în vigoare o lege care stabilește modul de acordare a două forme de sprijin financiar destinate adulților cu dizabilități care vor să părăsească centrele rezidențiale și să locuiască independent, în comunitate.

Noua legislație reglementează acordarea beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție, două forme de ajutor financiar destinate persoanelor cu dizabilități care doresc să se mute din centre și să trăiască pe cont propriu.

Primul tip de sprijin este beneficiul pentru locuire. Acesta reprezintă o sumă lunară echivalentă cu un salariu minim brut pe economie, care în prezent este de 4.325 de lei. Banii sunt destinați acoperirii chiriei sau a altor costuri asociate locuirii într-o casă ori într-un apartament propriu.

Al doilea sprijin este beneficiul de tranziție, care are o valoare echivalentă cu două salarii minime brute, respectiv peste 8.500 de lei. Acesta este acordat o singură dată și are rolul de a sprijini persoana în perioada mutării efective din centrul rezidențial în noua locuință. Suma poate acoperi și eventualele cheltuieli neprevăzute care apar în primul an de după mutare.

De aceste ajutoare pot beneficia persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu care se află în risc de a ajunge într-un centru rezidențial sau de a rămâne într-un astfel de centru.

Sprijinul financiar este destinat persoanelor care aleg să locuiască independent, în propria locuință și în comunitate. Acesta nu se acordă celor care optează pentru servicii de locuire asistată, potrivit explicațiilor publicate de asociația Pro Stem Cell pe pagina de Facebook „Împreună pentru drepturi”.

„Din 31 august 2026 a intrat in vigoare o lege care lamureste, in sfarsit, cum se acorda doua tipuri de sprijin financiar pentru adultii cu dizabilitati care vor sa se mute din centrele de plasament si sa traiasca pe cont propriu, in comunitate. (…) Statul ofera doua forme de ajutor: Beneficiul pentru locuire — o suma lunara, egala cu un salariu minim brut pe economie (in prezent 4.325 lei), menita sa ajute persoana sa plateasca chiria sau alte costuri de locuit intr-o casa sau un apartament propriu. Beneficiul de tranzitie – echivalentul a doua salarii minime brute (peste 8.500 lei), gandit ca sprijin unic pentru perioada de mutare efectiva din centru in noua locuinta, plus eventuale cheltuieli neprevazute aparute in primul an dupa mutare. Pot cere aceste ajutoare doar persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, aflate in risc de a ajunge sau de a ramane intr-un centru rezidential. Important: banii sunt pentru cei care aleg sa locuiasca independent, nu pentru cei care opteaza pentru servicii de locuire asistata”, a notat asociația.

Regulile privind aceste forme de sprijin au fost stabilite inițial la sfârșitul anului trecut, printr-o ordonanță de urgență. Ulterior, în iulie 2026, Guvernul a stabilit printr-o hotărâre procedura concretă prin care urmau să fie acordați banii.

Procedura nu a putut fi însă aplicată în forma respectivă. Curtea de Apel București a suspendat hotărârea Guvernului pe 30 iulie, în urma unui proces intentat de PSD.

Pentru deblocarea situației, procedura de acordare a sprijinului a fost preluată într-un act normativ cu putere de lege. Legea 178/2026 se aplică începând cu 31 august 2026 și stabilește cadrul pentru acordarea celor două beneficii.

Dosarele vor fi gestionate de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din fiecare județ. DGASPC-urile vor analiza fiecare situație individual, prin intermediul unei echipe de specialiști în evaluare complexă.

„Regulile initiale au aparut la finalul anului trecut, printr-o ordonanta de urgenta. Guvernul a stabilit apoi, in iulie 2026, procedura concreta de acordare a banilor printr-o hotarare de guvern. Insa aceasta hotarare a fost suspendata de Curtea de Apel Bucuresti pe 30 iulie, dupa un proces intentat de PSD. Pentru a debloca situatia, procedura a fost preluata intr-o lege – Legea 178/2026 – care se aplica incepand cu 31 august si care nu mai poate fi blocata in acelasi fel. Cine se ocupa de dosare Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC-urile) din fiecare judet vor evalua fiecare caz in parte, printr-o echipa de specialisti in evaluare complexa, si vor decide acordarea platilor pe baza nevoilor reale ale fiecarei persoane. De ce conteaza Masura vizeaza reducerea numarului de persoane cu dizabilitati care traiesc in centre rezidentiale, oferindu-le in schimb sprijinul financiar necesar pentru o viata independenta, in propria comunitate”, a conchis asociația.

Acordarea plăților va fi decisă în funcție de nevoile reale ale fiecărei persoane, în urma evaluării realizate de specialiști.