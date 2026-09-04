Secretul caselor din Iași care valorează 140.000 de euro. Cine le poate primi gratuit

Școlile din mediul rural se confruntă de la un an la altul cu dificultăți în atragerea și păstrarea profesorilor. Într-un singur an școlar, peste 3.200 de cadre didactice au renunțat la catedrele din mediul rural. În comuna Românești, din județul Iași, autoritățile încearcă să reducă această problemă printr-o soluție care le oferă profesorilor atât un post la școală, cât și o locuință smart.

În localitate au fost construite trei astfel de case, destinate cadrelor didactice. Locuințele sunt puse gratuit la dispoziția profesorilor care aleg să se mute în comună. Fiecare dintre ele a costat 140.000 de euro, iar finanțarea a provenit din fonduri europene.

Printre profesorii care beneficiază de această soluție se află și Gabriela Plojan, profesor de sport. Timp de doi ani, aceasta a făcut zilnic naveta între casă și școală, iar drumul îi ocupa aproximativ trei ore pe zi. Locuința este compartimentată cu living, bucătărie, baie și cameră tehnică.

„Nu m-am gândit să renunț la meseria de profesor, dar m-am gândit că ar fi o posibilitate să mă mut la o școală mai aproape de casă. Un salariu care nu este destul de mare, 4000 și ceva de lei, nu mai plătesc chirie care era destul de mare și atunci îmi rămân și mie câțiva bănuți în fiecare lună. Naveta mă costa undeva la 800 de lei”, a spus Gabriela Plojan, profesor, pentru Observator.

În total, în Românești există trei locuințe de acest tip. Costul fiecărei case a fost de 140.000 de euro, suma fiind asigurată din fonduri europene. Soluția a fost gândită pentru a răspunde unei probleme întâlnite în mod repetat de autorități și de școlile din localitate.

Primarul comunei Românești spune că, de-a lungul timpului, profesori care au venit la școală prin concurs au ales ulterior să plece, iar unul dintre motive a fost naveta.

„Iar am mai constatat un lucru de-a lungul timpului, profesori buni, dedicați care au venit la școală prin concurs, după 1-2 ani au ales să plece în altă parte întrucât naveta era destul de inconfortabilă”, spune Ioan Stegariu, primar Românești.

Și conducerea uneia dintre școlile din comună spune că recrutarea cadrelor didactice a reprezentat o problemă. „În fiecare an aveam probleme când venea vorba de angajarea unui învățător pentru că nu exista interes din partea cadrelor didactice pentru respectiva școală”, a declarat Paul Pricup, director de școală.

În cele trei școli din comună predau 21 de cadre didactice, iar aproximativ jumătate dintre acestea fac naveta. Posibilitatea de a primi o locuință gratuită i-a determinat pe mai mulți profesori să ia în calcul mutarea în localitate.

Printre cadrele didactice interesate de locuințele puse la dispoziție de autorități se află și Denisia Vârcolici, educatoare. Aceasta spune că nu a luat în calcul renunțarea la postul ocupat și că s-a atașat de școala și de copiii din localitate.

„Nu a fost niciodată o opțiune să renunț, nu mă dau bătută așa ușor, îmi place aici, m-am îndrăgostit de această școală și de copiii din școală și m-am gândit să mă înscriu la preselecție pentru casă”, spune Denisia Vârcolici, educatoare.

O altă educatoare, Patricia Aramă, spune că și-a asumat naveta atunci când a ales postul. „M-am așteptat cumva la acest lucru în momentul în care am ales acest post, doar că mi-am asumat și tot ce ține de acest lucru de a face naveta”, spunea Patricia Aramă, educatoare.

Problema navetei profesorilor este resimțită și de elevi, care trebuie să se adapteze atunci când cadrele didactice se schimbă. Pentru copii, continuitatea la clasă poate însemna păstrarea unei relații deja formate cu profesorul.

„La sport e pentru prima dată când am avut un profesor pentru mai mulți ani. Eu m-am obișnuit cu doamna mea normală, dar dacă schimbă trebuie să mă obișnuiesc cu el”, spun copiii.

Părinții spun, la rândul lor, că schimbarea frecventă a cadrelor didactice poate fi dificilă pentru unii copii. „Au nevoie de continuitate, să rămână același profesor pentru că copiii sunt foarte diferiți unul față de altul și sunt copii care sunt mai sensibili și se adaptează mult mai greu cu alt profesor”, explică un părinte.

Situația din Românești se înscrie într-o problemă mai largă cu care se confruntă școlile din mediul rural. În anul școlar trecut, peste 3.200 de cadre didactice au renunțat la catedrele din mediul rural. Numărul este de aproape trei ori mai mare decât cel al profesorilor care au renunțat la posturile din mediul urban.

Datele sunt relevante și în contextul abandonului școlar, al cărui nivel ridicat se înregistrează în special în școlile din mediul rural. În aceste comunități, elevii au nevoie de o pregătire constantă și de continuitate în procesul educațional.

Rezultatele evaluărilor indică, de asemenea, diferențe importante. Potrivit datelor menționate, 84% dintre copiii din mediul rural nu reușesc să obțină nota minimă de trecere la matematică.

În urma evaluărilor copiilor din întreaga țară, Comisia Europeană indică școlile rurale drept zone în care este nevoie de mai multe cadre didactice și de politici care să contribuie la atragerea și păstrarea profesorilor.