Cât ajunge să coste, de fapt, buchetul pentru profesori în prima zi de școală. Ce aleg tot mai mulți părinți

Mai este foarte puțin până la începutul noului an școlar, iar florarii se pregătesc pentru una dintre perioadele aglomerate ale sezonului. Potrivit estimărilor vânzătorilor, aproape două milioane de flori ar putea fi cumpărate pentru prima zi de școală. Decoratorii au pregătit pentru această ocazie buchete tematice, gândite special pentru copii și ambalate în forme inspirate de obiectele școlare.

Printre variantele pregătite pentru această perioadă se numără buchetele ambalate în ghiozdane din hârtie sau în forme de creioane mari. În paralel, unii părinți aleg variante mai mici, iar o altă tendință este aceea ca mai multe familii să contribuie împreună pentru un singur aranjament floral destinat învățătoarei.

În prima zi de școală, elevii vin tradițional cu flori pentru profesori și învățători. Potrivit florarilor, în acest an sunt preferate atât buchetele tematice, cât și variantele mai practice, care pot fi transportate ușor de cei mici.

Pentru părinții copiilor care încep clasa pregătitoare, alegerea florilor poate avea o importanță mai mare, aceștia dorind să marcheze momentul printr-un buchet deosebit.

„Probabil că o să alegem ceva specific, trandafiri sau lalele. E prima impresie, primul impact cu doamna și sigur va fi ceva deosebit”, a declarat un părinte pentru Observator.

În ultimii ani, au devenit populare și aranjamentele florale concepute să reziste o perioadă mai lungă. Printre acestea se află buchetele realizate cu flori nemuritoare sau criogenate. Prețurile pentru astfel de produse pornesc de la aproximativ 85 de lei și pot ajunge la 150 de lei, în funcție de dimensiune și de combinația de culori, fiind preferate nuanțele specifice toamnei.

Pentru cei care caută un cadou cu tematică școlară, florarii au pregătit și variante mai elaborate. Acestea folosesc mai multe culori și flori rezistente, astfel încât buchetul să fie ușor de transportat de către copii.

„Tematica sunt creioanele, multe culori, flori care să reziste şi să fie uşor de transportat pentru cei mici. Acesta ajunge în jur de 180-200 de lei”, a subliniat Andreea Stoica, administrator de florărie.

Printre florile care se vând cel mai bine în această perioadă se numără hortensiile, crizantemele, floarea-soarelui decorativă, daliile și minirozele. Prețurile diferă în funcție de dimensiunea buchetului, de florile folosite și de modul în care este realizat aranjamentul.

Un buchet simplu poate costa, în medie, între 30 și 100 de lei, însă există și variante mult mai scumpe. În cazul comenzilor speciale pentru învățătoare, prețul poate crește semnificativ, în funcție de cerințele clientului.

Florarii spun că au existat și comenzi de 500 de lei pentru un singur buchet destinat învățătoarei. „Am avut şi la 500 de lei, buchet – comandă pentru doamna învăţătoare”, a afirmat o vânzătoare.

Pentru a reduce cheltuielile, unii părinți preferă să contribuie împreună la cumpărarea florilor. În loc ca fiecare copil să vină cu propriul buchet, familiile pun bani la comun și aleg un coș sau un aranjament floral care este oferit în numele întregii clase.

Această variantă este prezentată ca o alternativă la cumpărarea mai multor buchete individuale. În același timp, există și părinți care preferă să respecte tradiția și să îi ofere copilului un buchet pe care acesta să îl ducă profesorului sau învățătoarei în prima zi de școală.

Cheltuielile pentru flori diferă, astfel, de la o familie la alta. Pentru unii părinți, un buchet simplu reprezintă alegerea potrivită, în timp ce alții optează pentru aranjamente tematice sau pentru flori mai rezistente.

Potrivit estimărilor prezentate pentru anul 2025, înainte de începerea anului școlar au fost vândute în România flori în valoare de peste 10.000.000 de lei. Cererea din această perioadă îi determină pe comercianți să pregătească din timp sortimente și aranjamente dedicate primei zile de școală.

În același timp, prețul buchetelor rămâne un criteriu important pentru unele familii. Există părinți care consideră că gestul de a oferi o floare este suficient, fără ca acesta să presupună o cheltuială mare.

„Trebuie să ne gândim că sunt părinţi care nu prea îşi permit. Aşa, ca gest, e frumos într-adevăr. dar să nu devină o obligaţie”, a declarat o doamnă.

O altă variantă pentru cei care vor să cumpere flori la un preț mai redus o reprezintă hipermarketurile. Acestea au început să aloce spații tot mai mari pentru vânzarea florilor, iar prețurile practicate sunt, în unele cazuri, mai mici decât cele întâlnite în florării.