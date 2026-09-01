Avertisment pentru părinți înainte de începerea școlii. Un ghiozdan prea greu poate afecta sănătatea copiilor

Pe măsură ce începe perioada cumpărăturilor pentru noul an școlar, specialiștii atrag atenția asupra unei probleme frecvente: ghiozdanele prea grele pot pune presiune asupra organismului copiilor. Deși pot fi practice și moderne, acestea ajung uneori să fie încărcate cu manuale, dispozitive electronice, instrumente muzicale, echipament sportiv și alte obiecte.

Pentru copiii care merg pe jos la școală sau participă la activități extracurriculare, greutatea acumulată poate deveni semnificativă. Chiar dacă fiecare obiect luat separat pare ușor, totalul poate pune o presiune inutilă asupra corpului. De aceea, părinții trebuie să verifice ce transportă copilul zilnic și să reducă încărcătura la strictul necesar, conform Euronews.

Ghiozdanul școlar modern s-a schimbat de-a lungul timpului, însă acest lucru nu înseamnă că a devenit neapărat mai ușor. Elevii pot avea nevoie de manuale, dispozitive digitale sau de ambele, la care se adaugă caiete, sticle cu apă, recipiente pentru prânz ori haine pentru activități sportive.

Academia Americană de Pediatrie indică mai multe semne care pot arăta că un ghiozdan este prea greu. Copilul se poate apleca în față pentru a susține greutatea sau poate întâmpina dificultăți atunci când merge. De asemenea, bretelele nu ar trebui să se înfigă în umeri.

Leziunile la nivelul spatelui sunt neobișnuite, însă pot apărea, în special dacă un copil cade în timp ce poartă un ghiozdan greu. În cazul unei căderi, greutatea suplimentară transportată în spate poate crește gravitatea unei eventuale accidentări.

O recomandare frecvent întâlnită este ca greutatea ghiozdanului să reprezinte între 10% și 15% din greutatea corporală a copilului. Totuși, nu există suficiente dovezi pentru stabilirea unei limite universale care să se potrivească tuturor copiilor.

Copiii diferă în ceea ce privește dimensiunea corpului, forța fizică, dezvoltarea și activitățile desfășurate zilnic. Din acest motiv, părinții trebuie să țină cont de nevoile individuale ale copilului și, în general, să mențină ghiozdanul cât mai ușor posibil.

Autoritățile din domeniul sănătății recomandă alegerea unor ghiozdane prevăzute cu două bretele late, căptușite și ajustabile. Acestea trebuie strânse suficient pentru ca ghiozdanul să stea cât mai aproape de corp.

Bretelele trebuie reglate astfel încât partea inferioară a ghiozdanului să ajungă imediat deasupra taliei copilului. Un model prevăzut cu centură pentru talie poate contribui, de asemenea, la susținerea unei părți din greutate.

Ghiozdanele cu roți pot reprezenta o alternativă utilă, în special pentru copiii care au suferit accidentări. Totuși, acestea pot crea probleme în școlile cu scări sau pe culoarele aglomerate, unde pot deveni un pericol de împiedicare.

După ce familiile primesc listele cu materialele necesare pentru noul an școlar, este utilă o verificare a obiectelor pe care copilul trebuie să le transporte efectiv în fiecare zi.

Samantha Ness, profesoară de istorie în Phoenix, Statele Unite, recomandă ca părinții să se concentreze pe asigurarea rechizitelor de bază, fără să acorde o importanță prea mare obiectelor la modă, decorative sau costisitoare.

În cazul elevilor săi, aceștia au acces la manuale în sala de clasă, însă trebuie să transporte zilnic un laptop și încărcătorul acestuia. Pe măsură ce tehnologia ocupă un rol tot mai important în activitatea școlară, unii elevi au renunțat să mai aducă materiale pe hârtie și se bazează în principal pe dispozitivele electronice. Acestea pot deveni însă și surse de distragere a atenției.

Pe măsură ce copiii cresc, ghiozdanul poate ajunge să fie folosit mai degrabă ca un spațiu personal de depozitare decât pentru obiectele necesare la școală. Astfel, în el pot ajunge produse precum machiaj, ojă sau uscătoare de păr, care adaugă greutate fără să fie necesare pentru activitatea școlară zilnică.

Reducerea obiectelor transportate, alegerea unui ghiozdan potrivit și reglarea corectă a bretelelor pot contribui la diminuarea presiunii exercitate asupra corpului copilului. Pentru elevii care merg pe jos la școală sau au activități după ore, verificarea zilnică a conținutului ghiozdanului poate fi o metodă simplă de a evita o încărcătură inutil de mare.