Ceaiuri calmante, ideale pentru profesori, elevi și părinți în anii terminali. Ce plante pot ajuta la reducerea stresului?

Examenele se apropie, iar emoțiile cresc pentru elevii de clasa a VIII-a și a XII-a, dar și pentru părinții și profesorii care îi susțin. Un ceai cald poate deveni un mic ritual de liniștire, însă plantele trebuie alese cu atenție: unele relaxează fără somnolență, altele favorizează somnul.

Anii terminali de gimnaziu și liceu, clasa a VIII-a și clasa a XII-a, pot veni cu un nivel ridicat de stres atât pentru elevi, cât și pentru profesori și părinți.

Simulările, examenele, evaluările și presiunea rezultatelor pot favoriza stările de neliniște, tensiunea nervoasă, durerile de cap sau problemele cu somnul. Ceaiurile din plante pot fi folosite ca parte a unei rutine de relaxare, însă alegerea plantei trebuie făcută și în funcție de momentul zilei, pentru a evita somnolența atunci când este nevoie de concentrare.

În timpul zilei, roinița, cunoscută și sub denumirea de melisă, este o opțiune populară pentru perioadele de învățat și lucru intelectual. Poate contribui la diminuarea stării de neliniște și a iritabilității, fără să fie asociată în mod obișnuit cu o sedare puternică. Pentru elevii care se confruntă cu emoții înaintea simulărilor, ascultărilor sau examenelor, ceaiul de mușețel poate fi o alegere potrivită, mai ales atunci când stresul se manifestă prin disconfort digestiv, precum senzația de „nod în stomac”, crampe sau greață.

O altă variantă pentru timpul zilei este combinația dintre mentă și busuioc. Aceasta poate fi inclusă într-o rutină de relaxare atunci când surmenajul intelectual și tensiunea musculară sunt însoțite de dureri de cap. Totuși, efectele plantelor diferă de la o persoană la alta, iar ceaiurile nu trebuie considerate un tratament pentru anxietate sau alte probleme medicale.

Seara, când obiectivul este deconectarea după o zi solicitantă, teiul este una dintre cele mai cunoscute plante folosite pentru relaxare. Poate contribui la instalarea unei stări de calm și poate fi inclus într-un ritual de pregătire pentru somn. Passiflora, cunoscută și sub denumirea de floarea-pasiunii, este folosită tradițional pentru reducerea tensiunii nervoase și poate fi luată în calcul atunci când apar gânduri repetitive și preocupări legate de examene, evaluări sau rezultatele copiilor.

Lavanda poate fi folosită, de asemenea, pentru relaxarea de seară și pentru diminuarea agitației nervoase acumulate în timpul zilei. Gustul și aroma sa sunt puternice, motiv pentru care este de preferat să fie utilizată în cantități mici sau în combinație cu alte plante. Valeriana are un efect sedativ mai pronunțat și este folosită în special pentru problemele de somn. În cazul acesteia este importantă prudența, deoarece poate provoca somnolență și poate interacționa cu anumite medicamente. Pentru copii și adolescenți, utilizarea plantelor cu efect sedativ trebuie discutată cu medicul sau farmacistul, mai ales dacă există tratamente în curs.

Pentru o infuzie de zi se poate combina roinița cu mușețelul, iar pentru gust se poate adăuga o felie de lămâie. Seara, o combinație de flori de tei, passiflora și o cantitate mică de lavandă poate face parte dintr-un ritual de relaxare înainte de culcare.

Atenție! Este recomandat ca plantele să fie folosite conform indicațiilor de pe ambalaj și să se țină cont de vârstă, eventualele afecțiuni și medicamentele administrate.