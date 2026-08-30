Cum se îngrijesc corect florile de grădină toamna? Ce trebuie să faci cu trandafirii, mușcatele și celelalte plante

Toamna este perioada în care grădina trebuie pregătită pentru frig, iar fiecare plantă are propriile nevoi. Unele flori trebuie tunse, altele protejate sau mutate la adăpost, în timp ce plantele anuale trebuie curățate după primul îngheț. Îngrijirea corectă acum poate face diferența în primăvară.

În cazul trandafirilor, toamna nu este momentul pentru o tundere drastică. Se recomandă doar scurtarea lăstarilor foarte lungi, bolnavi sau afectați de vânt, astfel încât aceștia să nu se rupă sub greutatea zăpezii. Tăierea principală, destinată formării tufei, este mai bine să fie făcută primăvara.

Înainte de venirea înghețurilor puternice, de regulă în octombrie sau noiembrie, baza tufei trebuie protejată prin mușuroire. Se poate folosi pământ sau compost, formându-se un strat de aproximativ 15-20 de centimetri în jurul bazei. O atenție deosebită trebuie acordată și frunzelor căzute, care este bine să fie îndepărtate pentru a reduce riscul răspândirii unor boli fungice.

Fertilizarea cu azot trebuie oprită la începutul toamnei. Acesta stimulează apariția unor lăstari noi, care nu au timp să se maturizeze înainte de ger și pot fi afectați de temperaturile scăzute.

Mușcatele sunt sensibile la ger și trebuie mutate la adăpost înainte ca temperaturile nocturne să coboare constant sub aproximativ 5-8 grade Celsius. Înainte de depozitarea pentru iarnă, lăstarii pot fi scurtați la circa 10-15 centimetri, iar frunzele îngălbenite, florile și bobocii rămași trebuie îndepărtați.

Pe timpul iernii, mușcatele au nevoie de un spațiu răcoros și luminos, precum o verandă sau un balcon închis. Pot fi păstrate și într-un beci aerisit, dacă beneficiază de condiții potrivite. Udarea trebuie redusă considerabil, de regulă la una sau două udări pe lună, astfel încât pământul să nu se usuce complet, dar nici să rămână îmbibat cu apă.

Hortensiile necesită o atenție specială atunci când vine vorba despre tăiere. În cazul hortensiei clasice, Hydrangea macrophylla, bobocii pentru florile de anul viitor se formează pe lemnul crescut în sezonul actual. Din acest motiv, lăstarii sănătoși nu trebuie tăiați toamna.

În schimb, pot fi îndepărtate florile uscate, printr-o tăiere imediat sub inflorescență, precum și ramurile complet uscate. Pentru protejarea rădăcinilor, baza plantei poate fi acoperită cu un strat de 15-20 de centimetri de frunze uscate, scoarță de copac sau compost. În zonele în care temperaturile scad foarte mult, ramurile pot fi protejate suplimentar cu pânză specială pentru plante.

Înainte ca solul să înghețe, hortensia trebuie udată bine. O bună aprovizionare cu apă înainte de venirea gerului ajută planta să treacă mai ușor peste perioada rece.

Garoafele perene pot fi pregătite pentru iarnă prin îndepărtarea tulpinilor după ce ultimele flori s-au ofilit. Acestea pot fi scurtate până la aproximativ 5-10 centimetri deasupra solului, pentru ca planta să rămână compactă.

Deși multe soiuri rezistă bine la temperaturi scăzute, rădăcinile superficiale pot beneficia de un strat subțire de mulci sau frunze uscate, în special în iernile în care nu există un strat protector de zăpadă. În același timp, este important ca apa să nu băltească în jurul rădăcinilor. Excesul de umezeală poate favoriza putrezirea rădăcinilor și a tulpinilor.

Ochiul boului, cunoscut științific sub denumirea Callistephus chinensis, este o plantă anuală care poate continua să înflorească până la primul îngheț. Pe parcursul toamnei, florile trecute pot fi îndepărtate pentru a menține planta îngrijită și pentru a permite deschiderea ultimilor boboci.

Toamna este și un moment bun pentru recoltarea semințelor. După ce florile s-au uscat complet pe plantă, capitulele pot fi recoltate, iar semințele păstrate într-un loc uscat pentru semănatul din primăvara următoare.

După ce bruma sau înghețul usucă plantele, acestea trebuie smulse și îndepărtate din parcela de flori. Astfel, terenul poate fi curățat și pregătit pentru următorul sezon.

Cârciumăresele, cunoscute și sub numele de Zinnia, sunt foarte sensibile la frig. Până la apariția brumei, florile ofilite pot fi îndepărtate pentru ca plantele să rămână aspectuoase și să continue să producă flori.

Florile uscate și bine dezvoltate pot fi păstrate pentru recoltarea semințelor. Acestea se extrag după uscarea completă a florii și pot fi depozitate într-un spațiu uscat până în primăvară. La primul îngheț, cârciumăresele se ofilesc complet și trebuie scoase din pământ împreună cu rădăcinile. Resturile sănătoase pot ajunge în compost, însă plantele afectate de făinare sau alte boli nu ar trebui compostate.

Pe lângă îngrijirea individuală a fiecărei specii, toamna presupune și câteva lucrări generale. Înainte de primul îngheț de durată, plantele perene și arbuștii trebuie udate bine, mai ales dacă toamna a fost secetoasă. Un sol suficient de umed îngheață mai greu și poate oferi rădăcinilor o protecție suplimentară împotriva frigului.

Mulcirea este o altă lucrare importantă. În jurul plantelor perene poate fi așezat un strat de aproximativ 5-10 centimetri de frunze descompuse, paie sau scoarță. Acesta contribuie la menținerea unei temperaturi mai stabile în sol și protejează rădăcinile în perioadele reci.

Toamna este recomandată și fertilizarea adaptată perioadei. Îngrășămintele bogate în azot trebuie evitate, deoarece pot stimula creșterea unor lăstari sensibili la îngheț. În schimb, pot fi utilizate produse cu mai mult potasiu și fosfor sau compost bine descompus, care contribuie la fortificarea plantei și a sistemului radicular.

La final, paturile de flori trebuie igienizate. Resturile vegetale uscate, frunzele bolnave și plantele afectate de boli trebuie îndepărtate, deoarece pot adăposti dăunători și spori de ciuperci peste iarnă.