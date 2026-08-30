Horoscop 31 august – 6 septembrie. Zodia cu cel mai mare noroc la bani! Atrage banii ca un magnet

Săptămâna 31 august – 6 septembrie vine cu schimbări astrologice importante, care pot influența relațiile și deciziile fiecărei zodii. Horoscopul a fost calculat și interpretat pentru fusul orar și ora de vară (DST) din România. Previziunile sunt oferite în exclusivitate pentru Capital.ro de profesorul Radu Ștefănescu. Iată ce le rezervă astrele nativilor în această perioadă.

BERBEC

Luni până vineri este o perioadă de expansiune prudentă. Te poți baza pe bunul simț și pe un efort susținut. Oportunități de creștere pot apărea prin carieră, investiții sau afaceri, sau în viața personală, cum ar fi bunuri materiale importante sau alegeri relaționale. Poți obține o promovare sau poți prelua mai multe responsabilități. Investițiile pe termen lung îți pot aduce stabilitate financiară și o creștere constantă pe termen lung.

Sâmbătă și duminică, poți căuta în mod inconștient hrană emoțională de la persoane familiare. Acesta este un moment excelent pentru a petrece timp de calitate cu prietenii, a găzdui reuniuni și întâlniri de familie și a împărtăși amintiri prețioase. Intuiția sporită și sensibilitatea la stările de spirit ale altor persoane îți pot îmbunătăți abilitățile de consiliere și de vânzări. Această capacitate de a te integra în mulțime este ideală pentru relații publice și politică.

TAUR

Luni până vineri aduce o minte și o limbă ascuțite, cu un spirit de luptă combativ. Prin urmare, acesta este un moment ideal pentru orice domeniu competitiv care valorizează gândirea puternică și independentă. Poți acționa conform instinctelor tale cu încredere. Poți fi foarte motivat și poți avea un simț puternic al scopului. Banii sunt bine aspectați. Viața ta amoroasă beneficiază de carismă suplimentară, atractivitate intelectuală și capacitatea de a convinge prin cuvinte și limbajul corpului.

Sâmbătă și duminică, s-ar putea să devii încrezător, mândru, norocos și optimist. Norocul și succesul sunt posibile, dar prea multă încredere și excesul pot duce la pierderi și regrete. Acesta este un moment pentru respect, moderație și autodisciplină. Nu te ocupa de prea multe proiecte deodată, deoarece acest lucru îți poate epuiza energia și nu te va duce nicăieri. Distrează-te, dar nu petrece prea mult.

GEMENI

Luni până vineri aduce o mai mare conștientizare de sine și o dorință de mai multă libertate și prosperitate. S-ar putea să realizezi că ai ajuns la sfârșitul unei etape a vieții și să te simți obligat să avansezi la un nivel superior. S-ar putea să realizezi că nu poți merge mai departe în cariera ta actuală sau să simți nevoia unei noi provocări. Acesta este un moment bun să iei în considerare împrumutarea de bani pentru investiții imobiliare sau pentru a-ți începe sau dezvolta propria afacere.

Sâmbătă și duminică, cele mai personale aspecte ale vieții tale intră în evidență. Poți acorda mai multă atenție casei tale, sentimentelor și emoțiilor tale și relațiilor tale apropiate, în special cu familia. Aceste aspecte mai profunde ale vieții ies la suprafață, permițând rezolvarea pozitivă a problemelor latente. Este o perioadă de echilibru emoțional, nici prea emoțională, nici prea rece și calculată.

RAC

Luni până joi aduce o creștere a activității mentale și a comunicării. Gândirea concentrată și rapidă este ideală pentru sarcini cognitive precum studiul, investigarea și rezolvarea puzzle-urilor. Intelectul tău pătrunzător te poate ajuta, de asemenea, să-ți argumentezi cauza și să-i aperi pe ceilalți împotriva hărțuirii sau provocărilor. Nu te da înapoi dintr-o luptă, ci alege-ți cu grijă bătăliile.

Vineri până duminică aduce veselie, optimism și toleranță, ideale pentru relaxare, socializare și delectare cu activități plăcute. Sau, dacă preferați, ați putea folosi gândirea pozitivă mai productiv pentru a vă spori cunoștințele, averea și perspectivele. Planurile, parteneriatele, negocierile, contractele, investițiile, ideile de afaceri, studiile și cazurile juridice ar trebui să aibă succes. Generozitatea și bunătatea promovează creșterea spirituală.

LEU

Luni până vineri este o perioadă a oportunităților, creșterii și norocului. S-ar putea să simți un sentiment de împlinire sau mulțumire față de realizările de până acum. Dar ai și puterea și determinarea de a depăși bariere sau de a te extinde în limite mai largi. Evenimentele sortite, șansele norocoase sau acțiunile deliberate creează oportunități de creștere. Acestea ar putea implica educație, lege, călătorii, o nouă carieră sau o nouă relație.

Sâmbăta și duminica s-ar putea simți ca o criză a stimei de sine, o relație sau un eveniment care scapă de sub controlul tău. S-ar putea să fii implicat în manipulare, gelozie, dominație sau spionaj domestic. Evită să fii excesiv de asertiv, egoist sau rezistent la schimbare. Există, de asemenea, un mare potențial pentru o transformare pozitivă dacă ești deschis la schimbare. A-ți lăsa sufletul să evolueze te va ajuta să duci o viață mai împlinită și să simți o satisfacție mai mare.

FECIOARĂ

Luni până vineri este perioada ideală pentru negocieri și afaceri. Delicatețea directă și vigilența ta mentală îți permit să fii convingător fără a fi amenințător. Ceilalți îți pot înțelege cu ușurință punctul de vedere și ar trebui să îți respecte opiniile. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru toate sarcinile mentale, cum ar fi studiul, susținerea examenelor și completarea formularelor și aplicațiilor. Călătoriile locale și întocmirea planurilor ar trebui să fie recompensatoare.

Sâmbăta și duminica pot aduce o dorință bruscă de a face ceva interesant, nou sau neobișnuit. Cu toate acestea, acțiunile impulsive sau comportamentul excentric ar cauza instabilitate și perturbări. O opțiune mai bună este să te adaptezi la condițiile în schimbare. Deschiderea la minte și flexibilitatea îți vor permite să profiți de oportunități neașteptate.

BALANȚĂ

De luni până vineri, ar trebui să te simți hotărât, mândru și gata să reușești. Un amestec echilibrat de răbdare și entuziasm te poate face foarte productiv și prosper. Adoptând o abordare sistematică și bine organizată, înțelegi că nu există scurtături către succes și, în general, îți alegi un ritm rezonabil. Optimismul, încrederea în sine și autodisciplina aduc fericire și satisfacție.

Sâmbăta și duminica aduc mai multă nerăbdare să-ți îndeplinești dorințele sentimentale. Dar ambiția și spiritul tău de luptă pentru a reuși te pot face să fii irascibil. Furia mocnită poate ieși la suprafață sub formă de iritare, enervare și izbucniri emoționale. Un impuls subconștient de a acționa impulsiv poate duce la pericol prin asumarea de riscuri. Este nevoie de curaj pentru a înfrunta orice îți provoacă durere sau te face să te simți amenințat.

SCORPION

De luni până vineri, o minte ageră, onestitatea și comunicarea directă duc la o exprimare de sine mai directă. Acest lucru îți permite să fii clar și chiar ferm, fără a fi perceput ca jignitor. Abilitățile de negociere creativă le permit celorlalți să facă compromisuri, ceea ce face ca acesta să fie un moment excelent pentru a cere favoruri și a face prezentări. Cuvintele elegante și atrăgătoare, împreună cu un plus de carismă, fac din acesta un moment excelent pentru viața ta socială și romantică.

Sâmbăta și duminica ar trebui să fie un moment al optimismului, generozității și norocului. Dacă începi lucrurile acum cu intenții bune, poți ajunge, probabil, la succes. Petrecerea timpului de calitate cu cei dragi ar fi deosebit de recompensatoare acum. Atitudinea ta grijulie și de susținere poate aduce noi prietenii și favoruri din partea celorlalți. O femeie importantă în viața ta poate avea un impact profund pozitiv asupra dezvoltării tale personale sau spirituale.

SĂGETĂTOR

De luni până vineri aduce răbdare și rezistență pentru un efort productiv, eficient și susținut. Poți rămâne concentrat asupra obiectivelor tale pe termen lung și poți evita distragerile de la dramele cotidiene. Rezultatele eforturilor tale îți vor spori sentimentul de siguranță și pot fi o sursă de mândrie și satisfacție. Poți fi hotărât și clar în privința obiectivelor tale. Dacă apar provocări, va fi ușor să găsești soluții practice.

Sâmbătă și duminică, ar trebui să fii mai afectuos decât de obicei și să ai chef să te îmbrățișezi și să faci complimente toată ziua. Acesta este un moment bun pentru a organiza o petrecere acasă și a socializa. S-ar putea să fii chemat să acționezi ca mediator pentru a rezolva conflicte sau a negocia un acord mai favorabil. Romantismul este posibil și s-ar putea să primești un cadou, o ofertă, un compliment sau bani. O apreciere mai mare pentru artă și muzică completează un vârf de creativitate.

CAPRICORN

Luni până vineri aduce o energie mentală și o concentrare sporite pentru sarcini precum hârțogăraie, studii și examene. Gândirea rapidă și hotărâtă îți permite să faci planuri cu încredere. Un stil de comunicare persuasiv face din acesta un moment ideal pentru dezbateri, cere favoruri și vorbit în public. Îmbrățișarea aventurii și asumarea riscurilor calculate ar trebui să ducă la rezultate pozitive. Norocul îi ajută pe cei curajoși!

Sâmbăta și duminica sunt zile bune pentru socializare, deoarece ar trebui să fii dispus să vorbești. Nu va trebui să te gândești ce să spui, deoarece ești în ton cu sentimentele tale și cu cele ale celorlalți. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a discuta despre problemele familiale și relaționale, deoarece te vei simți mai sensibil și mai grijuliu. Și alții vor veni la tine pentru a-și împărtăși sentimentele.

VĂRSĂTOR

De luni până vineri, este probabil să apară oportunități de creștere, iar tu te poți baza pe o judecată solidă pentru a alege doar acele oportunități potrivite pentru tine. Răbdarea, perseverența și o etică a muncii puternice sunt cheile succesului tău. Banii nu ar trebui să fie o problemă. Poate că nu este o etapă interesantă a vieții, dar poți obține o mare satisfacție și mulțumire. Rezultatele realizărilor tale vor dura, făcându-te mai înțelept, mai bogat și mai fericit.

Sâmbătă și duminică, probabil te vei simți mai sensibil emoțional decât de obicei și vei dori să petreci mai mult timp cu cei dragi. Amintirile vechi pot reveni, evocând un sentiment de sentimentalism. Primele tale impresii vor fi corecte, așa că acesta este un moment excelent pentru a cunoaște oameni noi, a-ți face prieteni și, eventual, a ieși la întâlniri. Prefăcătoria este inutilă, deoarece poți stabili rapid conexiuni emoționale profunde.

PEȘTI

De luni până joi, poți fi motivat să reușești, având un puternic simț al scopului și inițiativei. Poți realiza multe cu curajul și spiritul de luptă necesare pentru a aborda aproape orice. Poți fi la fel de direct și sincer pe cât dorești atunci când îți îndeplinești dorințele și ceri sprijinul celorlalți. Socializarea și viața ta amoroasă beneficiază de carismă suplimentară și atractivitate intelectuală. Banii sunt mediocru aspectați.

Vineri până duminică aduce putere, curaj, noroc și generozitate. În timp ce alții amână și găsesc scuze, tu îți poți folosi inițiativa pentru a aborda orice sarcină cu energie, entuziasm și optimism. Poți fi competitiv și asertiv, menținând în același timp armonia. Momentul potrivit și instinctele fac din acesta un moment bun pentru asumarea riscurilor. Un libido la fel de puternic ar trebui să se potrivească cu atractivitatea ta puternică.