Regula celor 3, 6 și 12 luni. Banii pe care românii trebuie să îi aibă „la saltea”. Guda: Ăsta este fondul de control

Familiile ar trebui să își construiască o rezervă financiară raportată la cheltuielile esențiale, nu la întregul buget lunar, explică Iancu Guda. Acesta vorbește despre trei niveluri de siguranță financiară: un fond de urgență pentru trei luni, o rezervă de siguranță pentru șase luni și un „fond de control” care poate acoperi până la 12 luni de cheltuieli.

Într-o perioadă în care veniturile pot scădea, bonusurile pot dispărea, iar ratele sau alte cheltuieli pot crește, Iancu Guda spune, în podcastul Gandește Diferit cu Radu Constantin, că este important ca o familie să aibă o rezervă de lichiditate.

Potrivit acestuia, suma pusă deoparte nu trebuie calculată pornind de la toate cheltuielile lunare, ci în special de la cele critice și de la o parte dintre cele importante.

„Pentru asta e bine să ai într-adevăr o rezervă de cash flow, de lichiditate, dar care ar trebui să fie șase luni de cheltuieli ale familiei.”

Guda explică apoi ce tipuri de cheltuieli ar trebui luate în calcul.

„ Uite, deja te-ai dus rafinat și unde trebuie, că nu punem bani deoparte pentru cheltuieli opționale. Deci critic și poate jumătate din important.”

Iancu Guda oferă și un exemplu concret. Pentru o familie care cheltuie 1.000 de euro lunar, el pornește de la o structură în care 50% reprezintă cheltuieli critice și încă 10% sunt păstrate din categoria cheltuielilor importante.

„Deci dacă familia cheltuie ca să fie ușor de calculat, o să dau așa un exemplu, 1000 € pe lună,” spune acesta.

În continuare, Guda arată cum ajunge la suma necesară pentru șase luni:

„din care ce am zis critic 50% și opționalul ăsta importantul 20, jumătate din important înseamnă 10. Mai tai din concedii, mai tai din una alta, dar mai îți permit și niște cheltuieli pentru niște dorințe importante, că și la haine poți să ai doar strictul necesar, dar să mai ai ceva din când în când și atunci ai 60% păstrat. Critic 50 și 10% important. 60% din 600 € 6 luni 3600. E suficient în exemplul ăsta pentru o familie care cheltuie 1000 € din care structura de cheltuieli este cea discutată.”

Astfel, în exemplul prezentat de el, o familie cu cheltuieli totale de 1.000 de euro lunar ar avea nevoie de aproximativ 3.600 de euro pentru o rezervă de șase luni calculată pe baza cheltuielilor considerate esențiale și importante.

Iancu Guda diferențiază trei niveluri de rezervă financiară.

Primul prag este cel de trei luni, pe care îl numește fond de urgență.

„Trei luni de cheltuieli este fondul de urgență. Ăla trebuie să-l ai. Trei luni de cheltuieli critice și jumătate din importante ale familiei.”

Următorul nivel este cel de șase luni, care ar trebui să ofere mai multă siguranță în cazul unor probleme temporare cu veniturile.

Primul prag indicat de Iancu Guda este cel de trei luni.

„Trei luni de cheltuieli este fondul de urgență. Ăla trebuie să-l ai. Trei luni de cheltuieli critice și jumătate din importante ale familiei.”

Pentru un nivel mai ridicat de siguranță, acesta vorbește despre o rezervă care să acopere șase luni de cheltuieli. Următorul prag este cel de 12 luni, pe care îl numește „fondul de control”.

„Fondul de control, când te simți în control mai mare sau mai deplin, este 12 luni de cheltuieli.”

Iancu Guda spune că un interval de șase luni poate fi suficient pentru probleme temporare, precum pierderea locului de muncă sau scăderea unui bonus.

„De ce șase luni? Pentru că în mod normal în șase luni dacă sunt chestii temporare îți pierzi jobul sau scade bonusul sunt chestii sezoniere care trec.”

În perioade de criză sau de instabilitate, Iancu Guda spune că o familie poate adopta o abordare mai prudentă și poate constitui o rezervă care să acopere până la 12 luni de cheltuieli.

„poți să fii mai conservator și să te duci poate mai precaut, să te duci spre 12 luni, dar deja sunt trei repere.”

Guda susține că păstrarea unor sume mult mai mari decât necesarul pentru 12 luni în depozite bancare nu este neapărat cea mai eficientă strategie.

„Eu știu foarte multe familii care au în depozite bancare mult mai mult decât 12 luni de cheltuieli ale familiei. Am citit recent un articol în ziarul financiar. Sunt peste 75000 sau 800 de români care au peste 100000 € în conturi. Pentru ce? Nu cred că cheltuie ei în 12 luni mai mult de 100000 de €. E clar că acolo trebuit să-ți lași doar pentru 12 luni și cu restul să faci ceva.”

În opinia sa, după constituirea rezervei necesare, banii suplimentari pot fi direcționați spre investiții sau, în anumite cazuri, către rambursarea anticipată a creditelor.