Prețul petrolului a început să scadă. Investitorii urmăresc evoluția conflictului dintre SUA și Iran

Prețurile petrolului au scăzut ușor joi, în condițiile în care investitorii analizează incertitudinea generată de reluarea atacurilor militare dintre Statele Unite și Iran. O escaladare a conflictului ar putea afecta livrările de petrol din Orientul Mijlociu, în special transporturile prin Strâmtoarea Ormuz.

La ora 05:09 GMT, contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 59 de cenți, echivalentul a 0,62%, până la 95,04 dolari pe baril. În același timp, contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) au coborât cu 38 de cenți, respectiv 0,42%, până la 90,63 dolari pe baril.

Cele mai recente atacuri au reprezentat cea mai importantă confruntare militară directă dintre Statele Unite și Iran din luna iulie. Conflictul a intrat acum în a șaptea lună, potrivit informațiilor publicate de Reuter.

În ședința de tranzacționare precedentă, prețurile Brent și WTI au oscilat puternic, înregistrând creșteri de până la 2 dolari pe baril, dar și scăderi de până la 1 dolar pe baril. Maximele atinse de ambele sortimente au fost cele mai ridicate din 24 iulie.

Petrolul a pierdut o parte din câștigurile anterioare după apariția unor indicii că ultima escaladare militară s-ar putea diminua. Potrivit unei analize a IG, nu a mai fost confirmat niciun schimb de focuri începând aproximativ de la prânzul zilei de miercuri, ora Sydney.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri că noua campanie militară americană împotriva Iranului nu va continua pentru o perioadă prea lungă. El a precizat că forțele americane au vizat sistemele radar și de rachete ale Iranului.

Trump a transmis, de asemenea, că Statele Unite au distrus echipamentele noi pe care Iranul încerca să le construiască în zona Strâmtorii Ormuz, inclusiv echipamente cu rol defensiv și ofensiv. Președintele american a indicat că atacul a fost unul de amploare și că forțele SUA sunt pregătite să desfășoare o nouă operațiune în orice moment.

Potrivit analizei IG, dacă reducerea tensiunilor se menține, transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuzar putea reveni într-un timp scurt la nivelurile înregistrate la sfârșitul săptămânii precedente. Este vorba despre petrol transportat inclusiv prin intermediul navelor care își ascund identitatea și prin transferuri de la o navă la alta.

Datele preliminare privind transporturile maritime furnizate de Kpler arată că miercuri doar patru nave comerciale de mărfuri au traversat Strâmtoarea Ormuz. Numărul este mult sub media ultimelor 10 zile, de aproximativ 13 nave.

Iranul a adăugat, de asemenea, noi nave pe lista vaselor considerate neconforme. Acestea sunt pasibile de amenzi, confiscarea navelor sau reținere dacă încearcă să traverseze Strâmtoarea Ormuz.

Importanța strategică a strâmtorii pentru piața petrolului este evidențiată și de datele prezentate de Statele Unite. Washingtonul a anunțat marți că, în cursul zilei de luni, prin Strâmtoarea Ormuz au trecut 17 milioane de barili de petrol, acesta fiind cel mai mare volum de țiței transportat prin această cale navigabilă de la începutul războiului dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.

În paralel, Irakul și-a majorat exporturile de petrol în luna august. Doi oficiali irakieni din domeniul energiei au declarat miercuri că exporturile au ajuns la aproximativ 2,34 milioane de barili pe zi, față de aproximativ 1,35 milioane de barili pe zi în iulie.

Exporturile Irakului sunt estimate să crească și în septembrie. Creșterea este susținută de discounturile mari oferite pentru petrol, dar și de aprobările acordate de Iran pentru ca petrolierele irakiene să poată traversa Strâmtoarea Ormuz.

Prețurile petrolului au încheiat ședința de tranzacționare de miercuri în creștere cu aproximativ 1%, într-o sesiune marcată de volatilitate. Evoluția a fost determinată de reluarea atacurilor militare dintre Statele Unite și Iran, care au restricționat oferta mondială de petrol și au amplificat temerile privind noi perturbări ale transporturilor din Orientul Mijlociu.

Contractele futures pentru petrolul Brent au încheiat ziua la 95,63 dolari pe baril, în creștere cu 98 de cenți, respectiv 1%. În cazul petrolului american West Texas Intermediate (WTI), prețul de închidere a fost de 91,01 dolari pe baril, după un avans de 79 de cenți, echivalentul a 0,9%, potrivit Reuters.

Pe parcursul ședinței, atât Brent, cât și WTI au avut fluctuații importante. Cele două sortimente au oscilat între creșteri de până la 2 dolari pe baril și scăderi de până la 1 dolar pe baril. Maximele atinse în timpul tranzacționării au fost cele mai ridicate pentru ambele benchmarkuri din 24 iulie.

Țările din întreaga lume încearcă să limiteze creșterea prețurilor la energie prin identificarea unor surse alternative de aprovizionare și prin utilizarea rezervelor proprii. Aceste rezerve s-au redus însă între timp.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a avertizat că atacurile americane vor restricționa și mai mult traficul prin Strâmtoarea Hormuz. Datele preliminare privind transporturile maritime furnizate miercuri de Kpler arată că doar patru nave de mărfuri au traversat strâmtoarea. Numărul este mult sub media ultimelor 10 zile, de aproximativ 13 nave.

Situația a fost complicată și de incidentele cu mine marine. Potrivit Gardienilor Revoluției din Iran, două petroliere au lovit mine marine și au fost imobilizate în timp ce încercau să traverseze strâmtoarea. Informația a fost transmisă miercuri printr-o declarație distribuită de presa de stat iraniană.

Iranul a adăugat, de asemenea, noi nave pe lista vaselor considerate neconforme. Acestea pot fi sancționate prin amenzi, confiscare sau reținere dacă încearcă să traverseze Strâmtoarea Hormuz, potrivit unui site guvernamental iranian.

În același timp, secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a susținut marți că luni au trecut prin Strâmtoarea Hormuz 17 milioane de barili de petrol. Potrivit oficialului american, acesta a fost cel mai mare volum de țiței transportat prin această cale navigabilă de la începutul războiului dintre Iran și Statele Unite.

Pe fondul problemelor de transport din regiune, Irakul și-a majorat exporturile de petrol în luna august, iar livrările ar urma să crească din nou în septembrie.

Surse din industrie și datele privind transporturile maritime indică faptul că marjele mari de profit, precum și aprobarea acordată de Iran pentru ca petrolierele irakiene să traverseze Strâmtoarea Hormuz, au încurajat cumpărătorii.

Creșterea tensiunilor va încetini transporturile prin Strâmtoarea Hormuz pe termen scurt, însă piața a luat în calcul faptul că petrolul provenit din surse alternative poate ajunge în cele din urmă la cumpărători. Astfel, posibilitatea utilizării unor rute și surse alternative limitează, cel puțin parțial, impactul imediat al restricțiilor asupra aprovizionării globale.