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ANM anunță ce se întâmplă cu vremea între 12 și 18 septembrie. Ce îi așteaptă pe agricultori în zilele următoare

ANM anunță ce se întâmplă cu vremea între 12 și 18 septembrie. Ce îi așteaptă pe agricultori în zilele următoare

SURSA FOTO: Dreamstime - pomi

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Publicat de Ramona-Sandrina Ilie la 13 septembrie 2026, 17:45
Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează condiții favorabile pentru dezvoltarea culturilor agricole și a plantațiilor pomi-viticole în intervalul 12–18 septembrie, în special pe terenurile cu suficientă apă în sol. Deficitul de umiditate va încetini însă creșterea rapiței și a orzului semănate până acum. Vremea se va răci treptat în majoritatea regiunilor agricole, după un început de perioadă mai cald decât normal. Ploile vor întrerupe temporar lucrările din câmp.

ANM anunță condiții favorabile culturilor, dar seceta din sol încetinește dezvoltarea semănăturilor

Potrivit ANM, temperaturile și umiditatea din aer și sol vor susține, în general, desfășurarea normală a proceselor de vegetație la culturile de câmp, pomii fructiferi și vița-de-vie. Condițiile vor fi mai bune pe terenurile bine aprovizionate cu apă, în timp ce rapița și orzul de toamnă deja semănate se vor dezvolta mai lent acolo unde solul este uscat.

În stratul de sol de 0–20 de centimetri, pe terenurile în ogor, rezervele de apă vor rămâne scăzute și deosebit de scăzute în Maramureș, Crișana, Banat și Oltenia, precum și pe suprafețe agricole extinse din Muntenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania. Aceste valori corespund secetei pedologice moderate, puternice și extreme, potrivit prognozei citate de Agerpres.

Umiditatea solului va fi satisfăcătoare și apropiată de optim local în nordul, nord-vestul, vestul și sudul Munteniei, în nordul și estul Moldovei, izolat și în sud-estul acestei regiuni. Condiții similare sunt estimate în sudul, estul și nordul Transilvaniei, precum și în sud-estul Dobrogei.

Recoltarea florii-soarelui și a porumbului continuă în majoritatea regiunilor agricole

Culturile de floarea-soarelui, ajunse la maturitate deplină în proporție de 70–100%, vor fi recoltate în cea mai mare parte a țării.

Porumbul se va afla în faza de maturitate deplină, cu un grad de parcurgere de 30–100%, iar recoltarea va continua în majoritatea regiunilor agricole, conform specialiștilor ANM.

La sfecla de zahăr vor continua în principal îngroșarea axei hipocotile și acumularea zahărului în rădăcină, procese aflate la un grad de realizare de 60–100%. Local, plantele ar putea intra în faza de maturitate tehnologică.

În principalele bazine de cultură, cartoful va fi predominant la maturitate tehnologică, iar suprafețele pe care se desfășoară recoltarea se vor extinde.

În livezi și podgorii vor continua creșterea și coacerea fructelor și a boabelor, alături de acumularea zahărului. Soiurile care au ajuns la maturitatea de consum vor fi recoltate în continuare.

Rapița semănată până în prezent va parcurge local primele etape de vegetație, respectiv germinarea și răsărirea. Totodată, vor continua lucrările de semănat.

Agricultorii sunt sfătuiți să adapteze pregătirea terenului la umiditatea solului

Condițiile meteorologice vor permite desfășurarea lucrărilor agricole de sezon, însă precipitațiile vor impune întreruperea temporară a acestora, potrivit meteorologilor.

„Lucrările agricole specifice (recoltare, transport, depozitare, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături, pregătirea patului germinativ, semănat etc.) se vor desfăşura în condiţii bune, acestea fiind sistate temporar în zilele cu precipitaţii”, menţionează meteorologii.

Specialiștii recomandă efectuarea arăturilor și pregătirea patului germinativ pentru însămânțarea culturilor de toamnă în perioada optimă pe terenurile cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă. Acolo unde umiditatea din stratul de sol de 0–20 de centimetri este redusă, sunt indicate lucrări superficiale de pregătire a terenului.

Recomandările includ și continuarea recoltării, transportului și depozitării produselor agricole de sezon, precum și îndepărtarea resturilor vegetale de pe suprafețele agricole.

Temperaturile scad treptat spre valorile normale pentru această perioadă

Intervalul 12–18 septembrie va începe cu vreme mai caldă, după care temperaturile vor scădea treptat și vor ajunge la valori normale pentru această perioadă pe majoritatea suprafețelor agricole.

În primele zile, temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între 12 și 26 de grade, cu abateri pozitive de 1–7 grade față de valorile obișnuite. Spre finalul intervalului, mediile zilnice se vor situa între 11 și 22 de grade, aproape de mediile multianuale în toate zonele de cultură.

Temperaturile maxime vor varia între 17 și 32 de grade în cea mai mare parte a țării.

Minimele se vor încadra între 5 și 19 grade pe teritoriul agricol, dar în estul Transilvaniei și nordul Moldovei sunt posibile valori mai coborâte.

Solul va avea temperaturi favorabile semănatului, iar ploile pot aduce cantități însemnate de apă

La adâncimea de 5 centimetri, temperatura medie diurnă a solului va fi de 14–25 de grade în aproape întreaga țară. Aceste valori vor favoriza pregătirea patului germinativ, semănatul culturilor de toamnă și parcurgerea primelor faze de vegetație la culturile deja înființate.

Prognoza indică ploi locale sub formă de aversă, inclusiv torențiale, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. În cea mai mare parte a regiunilor, cantitățile de apă ar putea fi însemnate din punct de vedere agricol. În zonele joase și de luncă vor exista și condiții pentru formarea ceții.

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Publicat în: Știri de ultimă oră

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Despre autor
Ramona-Sandrina Ilie

Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho

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