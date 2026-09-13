Cum verifici online pensia în 2026. Ce documente poți consulta fără să mergi la ghișeu

Pensionarii din România pot consulta online decizia de pensionare și talonul electronic prin Spațiul Privat Virtual al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Instituția a anunțat lansarea noului portal la 1 septembrie 2026. Contul personal permite și verificarea stagiilor de cotizare sau transmiterea cererilor. Pentru a vedea dacă pensia a fost modificată, beneficiarii pot compara documentele disponibile cu cele anterioare.

Pensia și documentele aferente pot fi consultate prin contul personal CNPP, care oferă acces la decizia de pensionare, la stagiile de cotizare și la talonul în format electronic, denumit e-Talon.

Platforma permite transmiterea online a cererilor din sistemul administrat de instituție. Accesul de la distanță reduce necesitatea deplasărilor la casele teritoriale de pensii, inclusiv pentru persoanele din mediul rural sau pentru cele cu mobilitate redusă. Aceste funcții sunt prezentate în comunicatul oficial privind lansarea portalului.

Pentru accesarea informațiilor personale, utilizatorii trebuie să intre pe site-ul oficial CNPP și să urmeze procedura de creare a contului în Spațiul Privat Virtual.

Instituția prezintă trei modalități de înregistrare: prin ROeID, cu semnătură electronică calificată sau prin depunerea cererii la ghișeu.

Primele două permit parcurgerea procedurii fără prezență fizică la sediul casei de pensii. Prin urmare, activarea nu presupune în toate situațiile doar completarea unui formular și confirmarea adresei de e-mail. Pașii sunt explicați în ghidul CNPP pentru crearea contului.

Persoanele care aveau cont pe vechiul portal își pot folosi în continuare datele de autentificare, deoarece conturile au fost migrate pe noua platformă.

După autentificare, utilizatorii pot verifica informațiile existente în sistem despre vechime, angajatori și contribuții, precum și rapoartele personalizate disponibile. Portalul permite și urmărirea stadiului cererilor transmise, potrivit prezentării serviciilor digitale CNPP.

Verificarea acestor date este utilă înaintea depunerii dosarului de pensionare. Dacă o perioadă lucrată lipsește sau apar diferențe față de documentele deținute, persoana interesată poate solicita clarificări casei teritoriale de pensii și poate transmite actele justificative necesare.

Informațiile afișate trebuie analizate în raport cu evidențele instituției și cu documentele personale. O neconcordanță nu se corectează automat prin simpla semnalare în cont.

Beneficiarii care așteaptă o recalculare pot consulta documentele disponibile în cont și pot verifica suma stabilită, precum și data de la care se acordă drepturile. Compararea deciziei cu talonul aferent lunii de plată permite identificarea eventualelor diferențe.

Existența contului online nu produce, în sine, o majorare a pensiei. De asemenea, accesul la documente nu trebuie confundat cu un anunț privind o recalculare generală pentru toți pensionarii.

Dacă beneficiarul consideră că decizia este greșită, aceasta poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă. Deciziile necontestate în acest termen devin definitive. Procedura este precizată de CNPP în informațiile despre contestarea deciziei de pensie.

Pensionarii care încasează banii în cont bancar trebuie să distingă între documentul care arată drepturile de plată și înregistrarea efectivă a sumei în cont.

Calendarul general publicat de CNPP prevede plata prin conturi curente sau conturi de card începând cu data de 12, dar nu mai târziu de 13 ale lunii. Pentru eventuale modificări ale calendarului trebuie urmărite comunicările instituției, fără a presupune că orice zi nelucrătoare determină automat plata în ziua lucrătoare anterioară. Regula generală figurează în informațiile oficiale despre plata pensiilor.

Încasarea efectivă se verifică în extrasul de cont sau prin serviciile băncii. Prezentarea publică a noului portal confirmă accesul la talonul electronic, dar nu confirmă toate funcțiile menționate în materialul inițial, precum afișarea în timp real a viramentului bancar sau notificările prin SMS.

Pentru consultarea documentelor personale, utilizatorii trebuie să acceseze site-ul oficial CNPP și să evite paginile primite prin mesaje nesolicitate care cer parole sau date de identificare.

Parola trebuie să fie diferită de cele folosite pentru alte conturi și nu trebuie comunicată altor persoane. Codul numeric personal și copiile actelor nu trebuie trimise unor interlocutori neverificați. Dacă parola este uitată, recuperarea trebuie inițiată din pagina oficială de autentificare.

Persoanele care au nevoie de sprijin pot apela la un membru de familie de încredere sau pot cere îndrumare casei teritoriale de pensii. Titularul trebuie să păstreze controlul asupra contului și asupra documentelor transmise.

Pe lângă pensia lunară, sistemul public include și alte drepturi, însă acestea nu sunt acordate automat tuturor pensionarilor.

Indemnizația pentru însoțitor din sistemul public de pensii se acordă pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate. Aceasta nu trebuie prezentată drept un beneficiu CNPP pentru toate persoanele cu handicap grav, deoarece încadrarea în grad de invaliditate și încadrarea în grad de handicap sunt proceduri distincte. Categoria beneficiarilor este precizată în explicațiile CNPP privind indemnizația pentru însoțitor.

Ajutorul de deces se solicită în condițiile prevăzute pentru acest drept, cu documente care dovedesc inclusiv suportarea cheltuielilor ocazionate de deces. Acordarea lui nu este limitată, în toate situațiile, la membrii familiei. CNPP publică documentele necesare pentru ajutorul de deces.

Pensia de urmaș poate reveni copiilor și soțului supraviețuitor, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. Dreptul nu presupune obligatoriu pierderea ambilor părinți. Condițiile sunt detaliate în informațiile CNPP despre pensia de urmaș.

Portalul oferă și informații despre biletele de tratament balnear. În schimb, comunicatul de lansare nu confirmă existența unui serviciu de programare la consultații medicale gratuite pentru pensionarii asigurați.