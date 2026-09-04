Cum îți faci cont ROeID direct de pe telefon? Pașii pe care trebuie să-i urmezi

Tot mai multe servicii publice pot fi accesate online, fără drumuri la ghișee, însă pentru multe dintre ele este nevoie de o identitate digitală. ROeID simplifică acest proces și poate fi creat direct de pe telefon. Utilizatorii trebuie să parcurgă câteva etape de verificare, de la fotografierea actului până la confirmarea identității.

Contul ROeID, prin care utilizatorii își pot dovedi identitatea pentru a accesa online diverse servicii publice, poate fi creat direct de pe telefonul mobil. Procesul presupune verificarea datelor din cartea de identitate și parcurgerea mai multor etape de confirmare, realizate cu ajutorul camerei și microfonului telefonului. Aplicația ROeID ghidează utilizatorul pe tot parcursul procedurii, iar fiecare etapă are rolul de a verifica dacă datele furnizate corespund persoanei care solicită crearea contului.

Pentru început, aplicația ROeID trebuie descărcată și instalată pe telefon. Aceasta este disponibilă atât pentru dispozitivele cu sistem de operare iOS, cât și pentru cele care utilizează Android. După deschiderea aplicației, utilizatorul poate începe procesul de înregistrare urmând instrucțiunile afișate pe ecran.

Prima etapă constă în fotografierea cărții de identitate. Actul trebuie poziționat corespunzător în fața camerei telefonului, iar aplicația preia automat informațiile necesare, precum numele, prenumele, CNP-ul, seria și numărul actului de identitate. Datele sunt ulterior utilizate pentru verificarea identității și confirmarea autenticității informațiilor furnizate.

După fotografierea cărții de identitate, utilizatorul trebuie să realizeze un selfie direct din aplicație. Imaginea este folosită pentru a verifica dacă persoana care își creează contul corespunde fotografiei de pe actul de identitate. Această etapă contribuie la confirmarea identității și la validarea datelor necesare pentru activarea contului.

Procesul continuă cu realizarea unei scurte înregistrări video. Aplicația ROeID va indica trei direcții în care utilizatorul trebuie să își rotească lent și moderat capul. Pe durata filmării, întreaga față și ambii ochi trebuie să rămână vizibili pe ecran. Respectarea acestor indicații permite efectuarea verificării identității și continuarea procedurii.

În etapa următoare, aplicația solicită înregistrarea cărții de identitate cu ajutorul camerei telefonului. Actul trebuie așezat cât mai bine în dreptunghiul indicat pe ecran, iar fața utilizatorului trebuie să rămână vizibilă pe durata filmării. Este necesară respectarea indicațiilor afișate și menținerea atât a feței, cât și a cărții de identitate în cadrul camerei până la finalizarea înregistrării.

Ultima etapă presupune realizarea unei înregistrări audio-video în care utilizatorul trebuie să citească cu voce tare textul afișat pe ecran. Cuvintele trebuie rostite clar și fără grabă, pentru ca înregistrarea să poată fi realizată corespunzător. Telefonul nu trebuie apropiat de față, fiind recomandată păstrarea aceleiași poziții și distanțe utilizate în etapele anterioare.

După finalizarea tuturor etapelor și validarea informațiilor, contul ROeID poate fi utilizat pentru autentificarea în serviciile publice online care acceptă această metodă de identificare digitală. Astfel, utilizatorii își pot dovedi identitatea de la distanță, direct de pe telefon, fără a fi necesară parcurgerea procedurilor clasice de identificare pentru fiecare serviciu public accesat.

ROeID poate fi utilizat pentru autentificarea în numeroase platforme digitale administrate de instituțiile publice. Identitatea digitală permite accesarea serviciilor online ale statului într-un mod similar autentificării prin intermediul conturilor Google sau Facebook pe platformele private.

Sistemul ROeID este interconectat cu platforme precum Ghișeul.ro și PCUe, dar și cu diverse servicii digitale oferite de autoritățile locale. Prin intermediul identității digitale, utilizatorii pot accesa mai simplu și mai rapid serviciile publice disponibile online.

Unul dintre avantajele ROeID este că utilizatorii nu trebuie să își creeze câte un cont separat pentru fiecare platformă care acceptă această metodă de autentificare. Odată ce identitatea digitală este configurată, aceasta poate fi folosită pentru accesarea mai multor servicii publice online, în funcție de platformele care au implementat autentificarea prin ROeID.