Pensia de stat poate asigura un trai decent? Peste jumătate dintre români nu sunt pregătiți financiar pentru pensionare

Românii sunt tot mai preocupați de veniturile pe care le vor avea după retragerea din activitate și încep să caute alternative la pensia de stat. Un studiu arată că 60% dintre respondenți se gândesc la situația lor financiară de la pensie, dar 54% recunosc că nu sunt pregătiți financiar pentru acest moment.

Studiul „Sistemul de pensii din România” realizat în august de Quantix pentru Banca Transilvania indică o schimbare a modului în care românii privesc perioada de după retragerea din activitate.

Una dintre cele mai importante concluzii este nivelul redus de încredere în capacitatea pensiei publice de a asigura singură veniturile necesare. 75% dintre respondenți consideră că pensia de stat nu le va permite să aibă un trai decent.

În același timp, există o diferență importantă între preocuparea pentru viitor și pregătirea efectivă. 60% sunt preocupați de veniturile pe care le vor avea la pensie, în timp ce 54% spun că nu sunt pregătiți financiar pentru această etapă.

Cercetarea identifică astfel două decalaje. Primul este între preocuparea pentru viitorul financiar și nivelul actual de pregătire. Al doilea apare între stilul de viață pe care oamenii și-l doresc după pensionare și resursele financiare necesare pentru a-l susține.

Rezultatele arată că românii încep să considere viitorul financiar de după pensionare și o responsabilitate personală, nu doar una legată de sistemul public de pensii.

Pensia privată obligatorie, respectiv Pilonul 2, este menționată de 55% dintre respondenți printre sursele de venit pe care intenționează să le ia în considerare pentru perioada pensionării.

Un sfert dintre participanți spun că se bazează și pe venituri obținute din servicii pe care intenționează să le presteze după pensionare.

Pensia privată facultativă, Pilonul 3, este menționată de 22% dintre respondenți, iar 20% iau în calcul depozitele bancare.

Interesul pentru pensii nu înseamnă însă automat și un nivel ridicat de informare.

Aproape jumătate dintre români afirmă că sunt interesați de informațiile referitoare la pensii. 47% au discutat despre acest subiect în ultimul an, iar 32% spun că au citit informații despre pensii.

Diferențele devin mai mari atunci când sunt analizate cele două componente ale sistemului privat. 41% dintre respondenți se consideră bine informați despre Pilonul 2.

În cazul Pilonului 3, procentul scade la numai 20%, ceea ce indică un nivel mult mai redus de familiarizare cu pensiile private facultative.

Schimbarea nu privește doar modul în care oamenii se gândesc la bani, ci și felul în care își imaginează viața după pensionare.

În loc să asocieze această etapă exclusiv cu retragerea din activitate, respondenții vorbesc despre călătorii în România și în străinătate, timp petrecut cu familia și prietenii sau activități precum gătitul.

Pensionarea este astfel privită tot mai mult ca o etapă în care oamenii vor să rămână activi și să aibă suficientă independență financiară pentru a continua activitățile importante pentru ei.

Tocmai diferența dintre aceste așteptări și nivelul actual de pregătire financiară explică interesul tot mai mare pentru economisire și pentru planificarea veniturilor pe termen lung.