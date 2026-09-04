Prognoza meteo, 4 septembrie. Căldura rămâne, dar ploile își fac apariția în mai multe zone

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru vineri, 4 septembrie 2026. Meteorologii anunță o vreme călduroasă în sudul țării, în special în Câmpia Română și Câmpia de Vest, în timp ce în alte regiuni sunt așteptate perioade cu ploi și descărcări electrice.

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru începutul lunii septembrie în partea de sud a țării. În restul teritoriului, temperaturile se vor situa, în general, în jurul celor caracteristice primei decade a lunii septembrie.

Cerul va fi variabil, însă vor exista intervale în care înnorările se vor accentua. Aversele și descărcările electrice sunt prognozate mai ales după-amiaza și seara, în special în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali.

Fenomenele de instabilitate atmosferică vor apărea și pe arii restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Izolat, cu o probabilitate mai mare în zonele montane, cantitățile de apă vor ajunge la 10…15 l/mp, iar meteorologii indică și condiții de grindină.

Vântul va sufla slab și moderat, dar în zona montană sunt prognozate intensificări, cu rafale de 60…70 km/h pe creste. Viteze mai mari ale vântului, în general de 40…50 km/h, vor fi posibile local în extremitatea de sud-vest și în centru.

Intensificări ale vântului vor fi asociate și ploilor, când rafalele pot ajunge la 50….60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sudul Olteniei.

Temperaturile minime se vor situa între 10 și 18 grade, cu valori mai scăzute în zonele depresionare. În depresiunile Carpaților Orientali, minimele pot coborî spre 7 grade, în timp ce în Dealurile de Vest și pe litoral temperaturile nocturne vor fi mai ridicate, ajungând până la 21 de grade.

În București, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru prima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, iar la începutul intervalului sunt posibile înnorări și ploi slabe, de scurtă durată.

Ploile din Capitală pot aduce cantități de apă de 1…2 l/mp și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, fără alte fenomene semnificative menționate în prognoza pentru municipiu.

Temperatura maximă va ajunge la 30…31 de grade, iar temperatura minimă va fi cuprinsă între 14 și 17 grade. Astfel, și în Capitală valorile termice vor rămâne ridicate pentru această perioadă a anului.

Pentru noaptea următoare, cerul va deveni mai noros, iar aversele vor fi posibile în a doua parte a nopții. Cantitățile de apă estimate pentru aceste ploi sunt de 2…5 l/mp, iar meteorologii nu exclud apariția descărcărilor electrice.

La nivel național, vântul va avea intensități în general slabe și moderate, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, când vitezele pot ajunge, în general, la 40…50 km/h.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral, potrivit informațiilor din prognoza meteo. Izolat, în anumite zone, va fi ceață.

Pentru București, temperatura minimă este estimată la 15…17 grade, iar cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a nopții. Atunci sunt prognozate averse și posibil descărcări electrice.

În restul țării, vremea va combina perioadele călduroase din sud cu intervale de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni. Temperaturile maxime vor atinge 33 de grade în sudul Olteniei, în timp ce cele mai scăzute valori diurne, de 23 de grade, sunt prognozate în estul Transilvaniei.