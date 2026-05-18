Noi reguli RO e-Factura. Ministerul Finanțelor a susținut un amendament adoptat în Comisia de Buget-Finanțe a Camerei Deputaților, care modifică regimul de aplicare al sistemului național RO e-Factura. Măsura are ca obiectiv principal optimizarea procesului de digitalizare fiscală, reducerea poverii administrative și ajustarea obligațiilor de raportare la realitățile economice actuale.
Modificările vizează Ordonanța de urgență nr. 120/2021 și au fost aprobate cu sprijinul parlamentarilor din comisie.
Autoritățile fiscale urmăresc menținerea unui echilibru între două direcții esențiale:
- digitalizarea completă a administrației fiscale și creșterea transparenței
- evitarea impunerii unor obligații disproporționate asupra contribuabililor cu activitate redusă sau non-comercială
În acest context, noile prevederi relaxează regulile pentru anumite categorii de persoane și entități.
Cine este exceptat de la utilizarea obligatorie RO e-Factura
Conform amendamentului adoptat, mai multe categorii sunt exceptate de la obligativitatea utilizării sistemului:
|Categorie
|Subcategorii / situații incluse
|Motivul exceptării
|Regim RO e-Factura
|Persoane fizice cu venituri non-comerciale
|– Drepturi de autor
– Activități agricole
|Activități fără caracter comercial, considerate cu impact administrativ disproporționat
|Opțional
|Agricultori persoane fizice (regim special)
|Agricultori care utilizează regimul special cu carnete de comercializare
|Există deja un sistem de evidență și trasabilitate a tranzacțiilor prin carnetele de comercializare
|Exceptat de la obligativitate
|Instituții culturale străine
|Institute și centre culturale ale altor state din România
|Lipsa unui cod de identificare fiscală standard și dificultăți tehnice/administrative
|Exceptat de la obligativitate
Utilizarea CNP devine opțională
Una dintre cele mai relevante modificări vizează persoanele fizice identificate fiscal prin CNP. Pentru acestea:
- utilizarea RO e-Factura nu mai este obligatorie
- sistemul poate fi utilizat voluntar, în funcție de necesități
Această măsură reduce semnificativ presiunea administrativă asupra persoanelor care nu desfășoară activități economice în sens comercial.
Radierea din sistemul RO e-Factura
O noutate importantă introdusă prin amendament este posibilitatea de radiere din registrele RO e-Factura.
Aceasta se aplică pentru:
- persoanele care nu mai au obligația legală de utilizare
- contribuabilii care aleg să renunțe voluntar la sistem
Măsura oferă flexibilitate și clarifică statutul utilizatorilor în cadrul platformei.
Ministerul Finanțelor, prin ministrul Alexandru Nazare, a transmis că modificările răspund unor probleme semnalate de mediul profesional și societatea civilă.
Accentul este pus pe:
- combaterea evaziunii fiscale prin digitalizare
- reducerea sarcinilor administrative inutile
- creșterea predictibilității legislative
- adaptarea regulilor fiscale la activități economice reale
„Am corectat o problemă reală, semnalată de multe categorii profesionale și de societatea civilă. Statul trebuie să fie ferm acolo unde există evaziune, dar rezonabil și predictibil cu oamenii care își declară corect veniturile. Digitalizarea ANAF și modernizarea administrației fiscale rămân priorități clare, însă aceste reforme trebuie să însemne simplificare și mai puțină birocrație, nu obligații disproporționate pentru persoane care nu desfășoară activitate economică în sens comercial”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Digitalizarea ANAF continuă
Chiar dacă anumite obligații sunt relaxate, procesul de digitalizare fiscală nu este diminuat. Dimpotrivă, autoritățile confirmă continuarea investițiilor în:
- sistemele digitale ale ANAF
- interoperabilitatea bazelor de date fiscale
- simplificarea serviciilor online pentru contribuabili
”Măsurile propuse permit, în același timp, păstrarea caracterului opțional al sistemului pentru persoanele care doresc să utilizeze RO e-Factura și mențin obiectivele de digitalizare, trasabilitate și combatere a evaziunii fiscale asumate prin reformele derulate de România.
Ministerul Finanțelor subliniază că procesul de digitalizare fiscală și extinderea utilizării instrumentelor electronice vor continua, inclusiv prin dezvoltarea sistemelor digitale ale ANAF și simplificarea serviciilor pentru contribuabili. În același timp, cadrul fiscal trebuie adaptat realităților economice și sociale, astfel încât măsurile administrative să fie proporționale și predictibile.
Ministerul Finanțelor își reafirmă angajamentul pentru construirea unei administrații fiscale moderne, orientate către servicii digitale eficiente, combaterea evaziunii fiscale și consolidarea unei relații corecte și funcționale cu contribuabilii onești”, se arată pe site-ul oficial al Ministerului de Finanțe.
