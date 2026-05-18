Noi reguli RO e-Factura. Ministerul Finanțelor a susținut un amendament adoptat în Comisia de Buget-Finanțe a Camerei Deputaților, care modifică regimul de aplicare al sistemului național RO e-Factura. Măsura are ca obiectiv principal optimizarea procesului de digitalizare fiscală, reducerea poverii administrative și ajustarea obligațiilor de raportare la realitățile economice actuale.

Modificările vizează Ordonanța de urgență nr. 120/2021 și au fost aprobate cu sprijinul parlamentarilor din comisie.

Autoritățile fiscale urmăresc menținerea unui echilibru între două direcții esențiale:

digitalizarea completă a administrației fiscale și creșterea transparenței

evitarea impunerii unor obligații disproporționate asupra contribuabililor cu activitate redusă sau non-comercială

În acest context, noile prevederi relaxează regulile pentru anumite categorii de persoane și entități.

Conform amendamentului adoptat, mai multe categorii sunt exceptate de la obligativitatea utilizării sistemului:

Categorie Subcategorii / situații incluse Motivul exceptării Regim RO e-Factura Persoane fizice cu venituri non-comerciale – Drepturi de autor – Activități agricole Activități fără caracter comercial, considerate cu impact administrativ disproporționat Opțional Agricultori persoane fizice (regim special) Agricultori care utilizează regimul special cu carnete de comercializare Există deja un sistem de evidență și trasabilitate a tranzacțiilor prin carnetele de comercializare Exceptat de la obligativitate Instituții culturale străine Institute și centre culturale ale altor state din România Lipsa unui cod de identificare fiscală standard și dificultăți tehnice/administrative Exceptat de la obligativitate

Una dintre cele mai relevante modificări vizează persoanele fizice identificate fiscal prin CNP. Pentru acestea:

utilizarea RO e-Factura nu mai este obligatorie

sistemul poate fi utilizat voluntar, în funcție de necesități

Această măsură reduce semnificativ presiunea administrativă asupra persoanelor care nu desfășoară activități economice în sens comercial.

O noutate importantă introdusă prin amendament este posibilitatea de radiere din registrele RO e-Factura.

Aceasta se aplică pentru:

persoanele care nu mai au obligația legală de utilizare

contribuabilii care aleg să renunțe voluntar la sistem

Măsura oferă flexibilitate și clarifică statutul utilizatorilor în cadrul platformei.

Ministerul Finanțelor, prin ministrul Alexandru Nazare, a transmis că modificările răspund unor probleme semnalate de mediul profesional și societatea civilă.

Accentul este pus pe:

combaterea evaziunii fiscale prin digitalizare

reducerea sarcinilor administrative inutile

creșterea predictibilității legislative

adaptarea regulilor fiscale la activități economice reale

„Am corectat o problemă reală, semnalată de multe categorii profesionale și de societatea civilă. Statul trebuie să fie ferm acolo unde există evaziune, dar rezonabil și predictibil cu oamenii care își declară corect veniturile. Digitalizarea ANAF și modernizarea administrației fiscale rămân priorități clare, însă aceste reforme trebuie să însemne simplificare și mai puțină birocrație, nu obligații disproporționate pentru persoane care nu desfășoară activitate economică în sens comercial”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Chiar dacă anumite obligații sunt relaxate, procesul de digitalizare fiscală nu este diminuat. Dimpotrivă, autoritățile confirmă continuarea investițiilor în:

sistemele digitale ale ANAF

interoperabilitatea bazelor de date fiscale

simplificarea serviciilor online pentru contribuabili