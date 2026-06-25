Adrian Negrescu: Scăderea deficitului bugetar este „o gură de oxigen” pentru România, dar avertizează că pericolele nu au trecut

Economistul Adrian Negrescu consideră că reducerea deficitului bugetar la 1,75% din PIB după primele cinci luni din 2026 reprezintă un semnal pozitiv pentru România înaintea discuțiilor cu agențiile de rating Moody’s și Fitch. Totuși, acesta avertizează că situația finanțelor publice rămâne fragilă, iar fără măsuri ferme de reducere a evaziunii și de creștere a încasărilor, statul va continua să se împrumute masiv.

Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, economistul Adrian Negrescu afirmă că datele preliminare privind execuția bugetară oferă un argument important pentru România înaintea întâlnirilor programate în luna iulie cu agențiile internaționale de rating.

„Scăderea deficitului bugetar la 1,75%, după primele 5 luni din 2026, reprezintă o gură de oxigen pentru România în perspectiva discuțiilor din iulie cu Moody’s și Fitch. E o adevărată performanță care are mari șanse să ne securizeze ratingul de țară, într-o perioadă în care zgomotul politic creează o percepție puternică de instabilitate privind situația din România. E un argument excelent care, alături de stabilitatea relativă a cursului de schimb, reprezintă singurele vești pozitive într-o mare de probleme”, a scris economistul.

Potrivit acestuia, reducerea deficitului și stabilitatea cursului valutar sunt elementele care pot contribui la păstrarea ratingului de țară, într-un context economic și politic complicat.

Adrian Negrescu remarcă și majorarea investițiilor publice, însă atrage atenția că acestea sunt susținute în mare măsură din fonduri europene.

„Faptul că, potrivit datelor preliminare prezentate de Alexandru Nazare, investițiile publice au crescut de la 40,57 miliarde lei la 44,73 miliarde lei reprezintă, de asemenea, un semnal pozitiv pentru economie. Nu e însă de ajuns, altfel spus să nu ne îmbătăm cu apă rece. 71% dintre investiții s-au făcut cu bani europeni iar asta demonstrează, dacă mai era nevoie, cât de dependenți suntem de finanțările europene, de banii care vin de la Bruxelles-ul hulit de o parte a clasei politice”, afirmă acesta.

Economistul consideră că actualele date reprezintă doar o imagine de moment și spune că adevărata provocare va fi menținerea disciplinei bugetare în a doua parte a anului.

„Datele privind execuția bugetară la 5 luni reprezintă, pe de altă parte, doar o fotografie de moment, urmând ca din a doua parte a anului să vedem dacă politicienii sunt capabili să mențină acest trend pozitiv asigurat de MFP, dacă vor lua măsurile necesare pentru a respecta ținta de deficit de 6,2%.”

În analiza sa, Adrian Negrescu avertizează că promisiunile privind reducerea taxelor sau majorarea veniturilor nu sunt susținute de situația actuală a finanțelor publice.

„Am mai spus-o și o mai spun. Politicienii care anunță scăderi de taxe și creșteri de venituri pentru populație vând doar iluzii, pentru că situația bugetară rămâne în continuare foarte serioasă.”

Economistul explică faptul că cea mai mare parte a veniturilor fiscale este utilizată pentru plata pensiilor, salariilor și a altor cheltuieli sociale, în timp ce o parte importantă merge către plata dobânzilor.

„În esență, din taxele și impozitele plătite de populație și firme peste 90% se duc pe cheltuielile sociale (pensii, salarii etc.), iar restul de 10% pe dobânzile la împrumuturi.”

Adrian Negrescu: Statul este „condamnat să se împrumute masiv”

Economistul atrage atenția că România continuă să se bazeze pe împrumuturi pentru acoperirea cheltuielilor curente.

„În aceste condiții, statul este condamnat să se împrumute masiv, cu echivalentul a unui miliard de euro pe săptămână pentru a avea bani de la o lună la alta ca să plătească toate facturile.”

În opinia sa, viitorul Guvern va avea o misiune extrem de dificilă.

„De aceea cred că indiferent cine va veni la Palatul Victoria va avea o misiune extrem de dificilă și foarte clară – de a crește încasările statului pentru a reduce din această menghină financiară în care ne aflăm.”

Adrian Negrescu susține că reducerea evaziunii fiscale și extinderea bazei de impozitare sunt esențiale pentru echilibrarea finanțelor publice.

„Doar prin reducerea evaziunii și prin extinderea bazei de impozitare vom putea ieși din această situație înfiorătoare care, așa cum estima și Comisia Europeană, ne poate duce în următorii ani într-o situație financiară demnă de o țară falimentară.”

Economistul avertizează că, dacă ritmul actual al împrumuturilor va continua, datoria publică ar putea ajunge la niveluri foarte ridicate.

„Altfel spus, dacă vom continua să ne împrumutăm pe bandă rulantă fără să facem reduceri de cheltuieli, să scădem facturile statului, datoria publică va ajunge spre 80-90% din PIB și nu o vom mai putea plăti. Deja avem dificultăți în a plăti cei peste 10 mld. de euro numai dobânzi la creditele luate până acum.”

În final, Adrian Negrescu spune că România are nevoie de stabilitate și de politici economice coerente.