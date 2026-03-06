WhatsApp pregătește lansarea unui nou plan de abonament numit WhatsApp Plus, prin care aplicația de mesagerie instant ar putea oferi utilizatorilor o serie de funcții suplimentare, orientate în special spre personalizarea interfeței și organizarea conversațiilor.

Noul serviciu ar urma să fie disponibil pe telefoanele cu sisteme de operare iOS și Android, iar accesul la aceste opțiuni ar presupune plata unei taxe lunare.

Compania încearcă astfel să se alinieze tendinței din industria aplicațiilor digitale, unde tot mai multe platforme oferă funcții premium pentru utilizatorii care doresc o experiență mai avansată.

Planul aflat în dezvoltare a fost semnalat de portalul specializat WaBetaInfo, care analizează frecvent versiunile de test ale aplicației și descoperă funcții aflate încă în lucru.

Potrivit informațiilor publicate, WhatsApp Plus va aduce mai multe instrumente de personalizare, inclusiv posibilitatea de a schimba tema aplicației, culorile interfeței și pictograma programului în funcție de preferințele fiecărui utilizator.

În total, ar urma să fie introduse 14 variante noi de pictograme, fiecare cu opțiuni diferite de culoare și stil, ceea ce ar permite adaptarea aspectului aplicației într-un mod mult mai flexibil.

Una dintre cele mai importante schimbări ar viza modul în care utilizatorii pot organiza conversațiile din aplicație. Versiunea Plus ar include o funcție premium care ar permite fixarea a până la 20 de chaturi în partea superioară a ecranului, mult peste limita actuală de trei conversații.

Astfel, utilizatorii ar putea păstra permanent vizibile discuțiile considerate cele mai importante, fie că este vorba despre familie, prieteni apropiați sau conversații legate de activitatea profesională.

Abonamentul ar aduce și opțiuni suplimentare pentru apelurile realizate direct din aplicație. Utilizatorii care aleg varianta plătită ar putea selecta tonuri de apel exclusive, diferite de cele standard, pentru a personaliza notificările primite.

Aceste sunete ar permite recunoașterea rapidă a apelurilor venite prin WhatsApp, fără a le confunda cu apelurile telefonice obișnuite sau cu alertele generate de alte aplicații instalate pe telefon.

Deocamdată, WhatsApp Plus nu este disponibil pentru public, proiectul fiind încă în fază de dezvoltare. Compania nu a anunțat prețul abonamentului, iar informațiile existente sugerează că pe parcurs ar putea fi adăugate și alte funcții exclusive, precum stickere speciale sau reacții mai interactive la mesaje.

Chiar și așa, utilizatorii care nu doresc să plătească vor putea continua să folosească gratuit funcțiile de bază, inclusiv trimiterea mesajelor, apelurile audio și video, mesajele vocale, distribuirea fotografiilor sau participarea la conversații de grup, exact ca până acum.