Cetățenii care rătăcesc anumite acte sau cărora le sunt furate documentele trebuie să plătească taxe diferite în funcție de tipul documentului. Plata se poate face online prin Ghișeul.ro sau la CEC Bank, iar durata procesului depinde de fiecare tip de document în parte.

Pentru cartea de identitate, taxa standard este de șapte lei, iar pentru eliberarea unei cărți de identitate provizorii se plătește un leu. În cazul pașaportului simplu electronic, costul este de 258 lei pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani și 234 lei pentru copiii sub 12 ani. Pentru pașaportul simplu temporar, taxa este de 96 lei.

În ceea ce privește permisul de conducere, eliberarea unui duplicat sau a unui permis nou presupune plata unei taxe de 89 lei. Toate aceste taxe sunt stabilite și gestionate de Ministerul Afacerilor Interne și se aplică pentru înlocuirea documentelor pierdute sau deteriorate.

Pentru documentele auto, certificatul de înmatriculare, cunoscut și ca talon, are o taxă de 49 lei pentru eliberarea unui duplicat.

Plăcuțele de înmatriculare standard costă aproximativ 20 lei pe bucată sau 45 lei pentru pereche, iar pentru numerele preferențiale se adaugă o taxă suplimentară de 45 lei.

Aceleași reguli se aplică pentru documentele auto gestionate de autoritățile competente.

În cazul actelor de stare civilă, cum sunt certificatele de naștere, căsătorie sau deces, eliberarea unui duplicat este în general scutită de taxe directe la primărie. Totuși, consiliile locale pot percepe mici taxe pentru imprimarea documentelor, care variază între 2 și 10 lei.

Pentru anumite acte speciale, cum ar fi diplomele de studii sau livretul militar, este necesară publicarea nulității în Monitorul Oficial, procedură obligatorie pentru recunoașterea oficială a pierderii documentului. Tariful pentru publicare este de aproximativ 21 lei pentru persoanele fizice.

În situațiile în care refacerea unui act presupune acțiune în instanță, cum ar fi reconstituirea vechimii în muncă, se aplică prevederile OUG 80/2013. Cererile care nu pot fi evaluate în bani sunt supuse unor taxe fixe de 20 sau 50 lei, în funcție de obiectul solicitării, acoperind astfel procedurile judiciare necesare.