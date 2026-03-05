Permisul de conducere ar putea avea o perioadă de valabilitate mai mare pentru majoritatea șoferilor, dacă proiectul legislativ va fi adoptat în forma propusă de parlamentari. Inițiativa prevede extinderea valabilității administrative a unor permise de conducere de la 10 ani la 15 ani, în cazul documentelor eliberate pentru mai multe categorii de vehicule.

Schimbarea vizează permisele pentru categoriile AM, A1, A2, A, B, B1, BE și Tr1. Astfel, șoferii care obțin noi permise pentru aceste categorii ar putea beneficia de o perioadă mai lungă înainte de reînnoirea documentului.

Măsura este inclusă într-un proiect legislativ care fusese adoptat de Senat încă din urmă cu doi ani, informează Profit.ro. Între timp, proiectul a primit un raport preliminar favorabil din partea Comisiei pentru transporturi din Camera Deputaților, ceea ce deschide calea votului final în Parlament.

În prezent, legislația stabilește o valabilitate administrativă de 10 ani pentru permisele de conducere din categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 și BE. Această regulă este prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiatorii proiectului explică faptul că legislația europeană permite o perioadă mai mare de valabilitate pentru aceste documente. Începând cu 19 ianuarie 2013, Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere permite statelor membre să stabilească o valabilitate administrativă cuprinsă între 10 și 15 ani pentru aceste categorii de permise.

Prin urmare, proiectul legislativ propune alinierea legislației naționale la limita maximă prevăzută de norma europeană.

Proiectul de lege introduce însă și reguli speciale pentru permisele de conducere deținute de persoane mai în vârstă, stabilind perioade mai scurte de valabilitate.

Deputații din Comisia pentru transporturi au introdus în textul proiectului și permisul pentru conducerea tractorului agricol sau forestier. Totodată, aceștia au clarificat că valabilitatea extinsă de 15 ani a permisului nu poate depăși momentul în care titularul împlinește vârsta de 75 de ani.

Astfel, potrivit noilor prevederi, permisele de conducere pentru categoriile AM, A1, A2, A, B, B1, BE și Tr1 vor avea o valabilitate de 15 ani, dar nu mai mult decât data la care titularul ajunge la vârsta de 75 de ani, în cazul persoanelor care nu au împlinit încă 70 de ani.

În schimb, pentru șoferii care au împlinit 70 de ani, valabilitatea permisului de conducere ar urma să fie de doar 5 ani. Această regulă se va aplica acelorași categorii de vehicule, respectiv AM, A1, A2, A, B, B1, BE și Tr1.

În forma inițială a proiectului exista și o prevedere care reducea valabilitatea permisului la doar doi ani pentru persoanele cu vârsta de 80 de ani și peste. Deputații au eliminat însă această propunere și au decis ca durata de valabilitate pentru aceste permise să rămână de cinci ani pentru toți șoferii de peste 70 de ani.

În același timp, legea stabilește clar că permisele de conducere emise înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi își vor păstra valabilitatea administrativă înscrisă pe documente.

Inițiatorii proiectului susțin că modificarea duratei de valabilitate a permisului de conducere ar avea efecte administrative importante și ar reduce presiunea asupra autorităților.

La momentul depunerii proiectului, parlamentarii au invocat o analiză realizată la finalul anului 2022 de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. Conform acestei evaluări, între decembrie 2022 și februarie 2023 urma să expire valabilitatea administrativă a peste 450.000 de permise de conducere la nivel național.

Documentele respective fuseseră emise în perioada decembrie 2012 – februarie 2013, ceea ce a generat un volum foarte mare de solicitări pentru reînnoirea permisului.

Autorii proiectului au arătat că procedura de reînnoire a permisului de conducere durează, în mod obișnuit, între două și trei zile pentru fiecare solicitant. În acest context, extinderea valabilității ar reduce aglomerația din instituțiile care gestionează aceste documente.

De asemenea, măsura ar veni în sprijinul a aproximativ trei milioane de cetățeni care dețin permise de conducere pentru categoriile menționate în proiect.

În ceea ce privește reducerea duratei de valabilitate a permisului pentru șoferii mai în vârstă, inițiatorii proiectului invocă argumente legate de siguranța rutieră. Aceștia consideră că persoanele de peste 70 de ani ar trebui evaluate medical mai des, pentru a se verifica dacă starea de sănătate le permite să conducă în siguranță.

Pentru ca aceste modificări privind permisele de conducere să intre în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Camera Deputaților, care este for decizional, și ulterior promulgat de președintele României.