Facturile de internet și telefonie ar putea deveni mai transparente. În unele situații, echivalentul în lei al unui abonament de 5 euro poate ajunge la 8 euro, iar cursurile de schimb utilizate variază semnificativ, ajungând chiar la 5,7 lei pentru un euro.

Această practică a determinat deputatul USR Cezar Drăgoescu să depună un proiect de lege care prevede ca toate facturile să fie calculate la cursul BNR din ziua precedentă emiterii facturii, eliminând adaosurile, marjele sau comisioanele suplimentare.

„Avem astăzi situații în care se plătește echivalentul a 8 euro pentru un abonament de 5 euro. Și avem în facturi cursuri de schimb chiar și de 5,7 lei pentru un euro. Consider că a venit momentul să stopăm această practică prin care sunt umflate facturile de telefonie și internet și să stabilim niște reguli foarte clare. Ori pui prețurile în lei în contracte și facturi, ori convertești la cursul BNR prețul exprimat în euro. Clienții trebuie să știe din primul moment cât plătesc pentru serviciile furnizate lor și transparența nu este negociabilă”, a spus deputatul USR Cezar Drăgoescu.

Proiectul de lege modifică OUG 111/2011 privind comunicațiile electronice, introducând obligația ca furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice care încheie contracte al căror preț este exprimat în euro sau în altă monedă străină să emită facturile în lei la cursul de schimb comunicat de BNR pentru ziua precedentă emiterii facturii.

Nerespectarea acestei obligații va constitui contravenție și va fi sancționată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), instituția care reglementează și supraveghează sectorul comunicațiilor electronice din România.

Modificarea legislativă urmărește eliminarea discrepanțelor existente în modul de conversie a sumelor, creșterea gradului de predictibilitate pentru clienți și consolidarea unui climat concurențial loial și transparent în domeniul comunicațiilor electronice.

Prin aceste reguli, clienții vor ști din primul moment cât plătesc pentru serviciile furnizate, iar transparența devine obligatorie, standardizând astfel calculul facturilor și protejând consumatorii împotriva unor costuri nejustificate, potrivit proiectului.