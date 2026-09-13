Românii care au centrală termică trebuie să facă aceste verificări. Greșeala care poate crește consumul

Românii care folosesc o centrală termică trebuie să verifice instalația înainte de prima pornire a căldurii din această toamnă. Presiunea aparatului, caloriferele, termostatul și documentele tehnice necesită atenție înaintea sezonului rece. Verificările pot fi efectuate în fiecare locuință, în limitele stabilite de producător pentru utilizatori. Setările greșite pot determina centrala să consume mai mult decât este necesar.

Centrala termică revine în atenția tuturor odată cu primele seri reci de toamnă, după câteva luni în care multe aparate au fost utilizate numai pentru producerea apei calde. Înainte de creșterea temperaturii din termostat și pornirea caloriferelor, proprietarii trebuie să efectueze câteva verificări simple pentru a identifica eventualele probleme și a evita consumul inutil de gaze.

Pornirea încălzirii fără verificarea instalației și fără aerisirea caloriferelor, atunci când operațiunea este necesară, reprezintă una dintre greșelile frecvente. Aerul acumulat în instalație poate împiedica distribuirea uniformă a agentului termic, astfel că unele calorifere pot rămâne parțial reci chiar dacă centrala funcționează.

Presiunea afișată de centrala termică reprezintă unul dintre primele elemente care trebuie verificate înaintea sezonului rece. Valoarea corectă depinde de modelul aparatului, motiv pentru care utilizatorul trebuie să consulte indicațiile producătorului din manual. În cazul multor centrale de apartament, presiunea instalației reci se situează în jurul intervalului de 1-1,5 bari.

O presiune prea mică poate afecta funcționarea centralei, poate determina afișarea unei erori sau poate împiedica pornirea aparatului. Nici valorile neobișnuit de mari nu trebuie ignorate. Variațiile importante, pierderile repetate de presiune sau necesitatea completării frecvente a instalației cu apă trebuie verificate de un specialist.

Utilizatorii nu trebuie să demonteze centrala și nici să intervină asupra componentelor instalației de gaz. Operațiunile efectuate fără ajutor specializat trebuie să se limiteze strict la verificările permise de producător.

Caloriferele trebuie controlate după pornirea încălzirii pentru a vedea dacă se încălzesc uniform pe întreaga suprafață. Dacă un calorifer este cald în partea inferioară, dar rămâne rece în partea de sus, în interiorul acestuia s-ar putea afla aer acumulat.

Într-o asemenea situație, caloriferul poate necesita aerisire, operațiune care trebuie realizată conform instrucțiunilor instalației. După eliminarea aerului, presiunea centralei trebuie verificată din nou, deoarece valoarea acesteia poate scădea.

Încălzirea neuniformă a unui calorifer nu este provocată întotdeauna de prezența aerului în instalație. Dacă problema continuă după aerisire, cauza poate fi reprezentată de robineți, de echilibrarea instalației, de acumularea depunerilor sau de alte defecțiuni care necesită intervenția unui instalator.

Creșterea exagerată a temperaturii din termostat nu determină încălzirea mai rapidă a locuinței. Dacă într-o cameră sunt 18 grade, iar temperatura dorită este de 21 de grade, setarea termostatului la 27-28 de grade nu obligă sistemul să atingă mai repede nivelul de confort. Centrala va continua însă să producă căldură peste limita necesară dacă utilizatorul uită să reducă temperatura setată.

Temperatura agentului termic poate afecta eficiența centralei atunci când este stabilită la un nivel inutil de ridicat, mai ales în cazul modelelor în condensare. Setările potrivite diferă în funcție de tipul centralei, configurația instalației, gradul de izolare a locuinței și temperatura exterioară. Din acest motiv, trebuie respectate recomandările producătorului.

Poziția termostatului poate influența, de asemenea, consumul de gaze. Amplasarea aparatului lângă o sursă de căldură, într-o zonă expusă direct razelor solare sau într-un loc neobișnuit de rece poate afecta măsurarea temperaturii reale din cameră.

Spațiul din jurul caloriferelor trebuie verificat înainte de începerea sezonului rece, pentru ca aerul cald să poată circula fără obstacole. O canapea lipită de calorifer, piesele de mobilier așezate în fața acestuia sau perdelele foarte groase pot împiedica distribuirea eficientă a căldurii în cameră.

Praful acumulat pe suprafața caloriferelor și în zonele accesibile dintre elementele lor trebuie îndepărtat. Curățarea nu are numai un rol estetic, deoarece circulația liberă a aerului în jurul sursei de căldură contribuie la încălzirea uniformă a încăperii.

Ferestrele și ușile trebuie, la rândul lor, controlate înainte de scăderea temperaturilor. Pierderile de căldură prin zonele care nu se închid corespunzător pot obliga centrala să funcționeze mai mult pentru menținerea aceleiași temperaturi în locuință.

Documentele centralei termice și ale instalației de gaze trebuie consultate înainte de începerea sezonului rece. Verificarea tehnică periodică a centralei și verificările instalației de utilizare a gazelor naturale reprezintă operațiuni distincte, care trebuie efectuate la termenele prevăzute de legislație.

Afișarea unor erori, apariția zgomotelor neobișnuite, pierderile de apă și scăderea repetată a presiunii impun oprirea utilizării normale a aparatului și solicitarea ajutorului specializat. Dacă apare miros de gaz, întrerupătoarele și aparatele electrice nu trebuie acționate. Locuința trebuie aerisită numai dacă operațiunea poate fi realizată în siguranță, iar serviciul de urgență al distribuitorului de gaze trebuie contactat.

Verificările realizate înainte de prima pornire a căldurii pot preveni apariția defecțiunilor în perioada în care temperaturile încep să scadă. Folosirea corectă a instalației și adaptarea setărilor la caracteristicile locuinței pot reduce consumul inutil în timpul sezonului rece.