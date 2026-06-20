Folosești ventilator și aer condiționat în același timp? Combinația poate reduce consumul de energie

În zilele caniculare, ai putea să folosești simultan aerul condiționat și ventilatorul pentru a răci mai repede locuința. Deși la prima vedere pare că această combinație consumă mai mult curent, specialiștii în sisteme de climatizare spun că lucrurile stau, de fapt, diferit.

Experții în climatizare susțin că utilizarea unui ventilator în aceeași încăpere cu aparatul de aer condiționat poate contribui la reducerea consumului de energie electrică și la scăderea solicitării sistemului de răcire.

Acești au explicat că ventilatorul poate reduce timpul în care funcționează aparatul de aer condiționat. Un ventilator consumă mult mai puțină energie electrică decât un sistem de climatizare, iar combinarea celor două poate duce la economii dacă este făcută corect.

Ventilatoarele contribuie la distribuirea mai eficientă a aerului răcit în încăpere și pot îmbunătăți confortul termic fără un consum semnificativ de energie, potrivit The Spruce.

Specialiștii s-au referit în principal la ventilatoarele de tavan, însă principiul este valabil și pentru majoritatea ventilatoarelor clasice de cameră, care pot crea o senzație de răcoare și permit utilizarea aerului condiționat la temperaturi mai ridicate.

Experții atrag atenția că simpla pornire a ventilatorului nu garantează reducerea consumului. Pentru ca sistemul să funcționeze eficient, temperatura setată pe aparatul de aer condiționat trebuie crescută cu câteva grade. În aceste condiții, compresorul aparatului va porni mai rar, ceea ce înseamnă mai puțin consum și o uzură mai redusă.

Ventilatorul permite astfel menținerea confortului chiar și atunci când termostatul este setat la o temperatură mai ridicată.

Pe măsură ce temperatura setată crește, aparatul de aer condiționat funcționează mai puțin, iar solicitarea asupra sistemului scade.

Un aspect important evidențiat de specialiști este faptul că ventilatoarele nu răcesc efectiv aerul din încăpere. Ele creează o circulație a aerului care amplifică senzația de răcoare resimțită de persoane. Din acest motiv, ventilatorul este util doar atunci când există cineva în cameră.

Ventilatoarele practic „răcoresc oamenii”, nu încăperea, iar funcționarea lor într-o cameră goală înseamnă doar consum suplimentar de energie.

Specialiștii recomandă utilizarea ventilatoarelor în camerele care tind să fie mai calde decât restul locuinței sau în zonele unde oamenii petrec cel mai mult timp.

Experții susțin că ventilatoarele sunt utile în majoritatea situațiilor, însă eficiența lor poate scădea în anumite condiții. Atunci când temperaturile sunt foarte ridicate și umiditatea aerului este foarte scăzută, corpul poate întâmpina dificultăți în procesul natural de răcire prin transpirație. În astfel de situații, efectul ventilatorului poate fi redus.

Specialiștii recomandă ca, în perioadele de primăvară și la începutul verii, ventilatoarele să fie folosite mai des, iar aerul condiționat să fie pornit doar atunci când temperaturile devin cu adevărat greu de suportat.

De asemenea, aerisirea naturală a locuinței în momentele mai răcoroase ale zilei poate contribui la reducerea consumului de energie și la menținerea unui nivel mai bun de confort termic.