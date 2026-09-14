Vreme capricioasă de la o regiune la alta. Unde se încălzește și unde plouă pe 14 septembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru luni, 14 septembrie. Temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă în cea mai mare parte a țării, însă în regiunile estice și sud-estice valorile se vor menține sub cele obișnuite pentru această perioadă.

Meteorologii anunță și intervale cu înnorări și ploi slabe, care vor apărea pe suprafețe restrânse. În sudul Olteniei se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi, cu maxime de 27-28 de grade.

În restul țării, valorile termice se vor apropia de mediile caracteristice perioadei. Diferențele vor fi mai evidente între regiuni, în funcție de evoluția nebulozității și a vântului.

Pe timpul zilei, precipitațiile slabe sunt așteptate în special în estul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Noaptea, ploile își vor face apariția izolat în extremitatea de vest.

Cerul va avea un aspect variabil, cu perioade în care înnorările vor fi mai accentuate. Ploile vor fi slabe și se vor semnala pe arii restrânse, iar cantitățile de apă estimate vor fi de 2-5 l/mp.

Vântul va sufla, în general, slab și moderat. În anumite regiuni vor exista intensificări ușoare, mai ales în cursul zilei, iar vitezele vor ajunge în general la 40-50 km/h.

Astfel de intensificări sunt prognozate în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și vestul Olteniei, dar și în zona montană. Temperaturile maxime vor varia între 18 grade în Moldova și 27-28 de grade în sudul Olteniei.

Pe timpul nopții, cele mai scăzute temperaturi vor fi în depresiunile din Carpații Orientali, unde minimele pot coborî până la 6 grade. Pe litoral, valorile nocturne vor fi mai ridicate și se vor situa între 15 și 16 grade.

În București, temperatura din timpul zilei va crește față de ziua precedentă, însă vremea va rămâne mai rece decât valorile considerate normale pentru mijlocul lunii septembrie. Cerul va prezenta înnorări pe parcursul zilei.

Trecător, sunt posibile ploi slabe, cu o cantitate de apă estimată la mai puțin de 1 l/mp. Spre seară și în cursul nopții, cerul va deveni variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Capitala va avea o temperatură maximă de 24-25 de grade. Minima nopții va fi cuprinsă între 11 și 13 grade.

În Cluj-Napoca, luni este prognozat un cer parțial noros, în condițiile unui vânt slab. Temperatura maximă va ajunge la 22 de grade, iar minima va coborî până la 11 grade.

La munte, temperaturile vor fi în creștere comparativ cu ziua precedentă. Cerul va fi variabil și va prezenta temporar înnorări, iar ploile slabe vor apărea pe arii restrânse.

Cantitățile de apă estimate în zonele montane se vor situa între 2 și 5 l/mp. Precipitațiile nu vor avea caracter extins, fiind așteptate doar în anumite intervale și pe suprafețe limitate.

Vântul va avea intensitate slabă și moderată. La altitudini mari, în anumite zone, vor apărea intensificări ușoare, iar vitezele vor ajunge la 40-50 km/h.

Pe litoral, condițiile meteorologice se vor îmbunătăți treptat. Cerul va fi variabil, dar în timpul zilei vor mai exista perioade cu înnorări și posibilitatea unor ploi slabe.

Vântul va fi mai intens în prima parte a intervalului, când rafalele pot ajunge la 40-55 km/h. Ulterior, acesta va slăbi treptat.

Temperaturile maxime de pe litoral vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 14 și 16 grade. Apa mării va avea o temperatură de 20-22 de grade.