Vreme capricioasă de la o regiune la alta. Unde se încălzește și unde plouă pe 14 septembrie
SURSA FOTO: Concept Capital, realizat AI - Meteo, prognoza meteo, vremea
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru luni, 14 septembrie. Temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă în cea mai mare parte a țării, însă în regiunile estice și sud-estice valorile se vor menține sub cele obișnuite pentru această perioadă.
România, între 18 și 28 de grade pe 14 septembrie. Zonele unde apar și ploile
Meteorologii anunță și intervale cu înnorări și ploi slabe, care vor apărea pe suprafețe restrânse. În sudul Olteniei se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi, cu maxime de 27-28 de grade.
În restul țării, valorile termice se vor apropia de mediile caracteristice perioadei. Diferențele vor fi mai evidente între regiuni, în funcție de evoluția nebulozității și a vântului.
Pe timpul zilei, precipitațiile slabe sunt așteptate în special în estul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Noaptea, ploile își vor face apariția izolat în extremitatea de vest.
Temperaturile maxime ajung la 28 de grade în sudul Olteniei
Cerul va avea un aspect variabil, cu perioade în care înnorările vor fi mai accentuate. Ploile vor fi slabe și se vor semnala pe arii restrânse, iar cantitățile de apă estimate vor fi de 2-5 l/mp.
Vântul va sufla, în general, slab și moderat. În anumite regiuni vor exista intensificări ușoare, mai ales în cursul zilei, iar vitezele vor ajunge în general la 40-50 km/h.
Astfel de intensificări sunt prognozate în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și vestul Olteniei, dar și în zona montană. Temperaturile maxime vor varia între 18 grade în Moldova și 27-28 de grade în sudul Olteniei.
Pe timpul nopții, cele mai scăzute temperaturi vor fi în depresiunile din Carpații Orientali, unde minimele pot coborî până la 6 grade. Pe litoral, valorile nocturne vor fi mai ridicate și se vor situa între 15 și 16 grade.
Cum va fi vremea în București și Cluj-Napoca
În București, temperatura din timpul zilei va crește față de ziua precedentă, însă vremea va rămâne mai rece decât valorile considerate normale pentru mijlocul lunii septembrie. Cerul va prezenta înnorări pe parcursul zilei.
Trecător, sunt posibile ploi slabe, cu o cantitate de apă estimată la mai puțin de 1 l/mp. Spre seară și în cursul nopții, cerul va deveni variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.
Capitala va avea o temperatură maximă de 24-25 de grade. Minima nopții va fi cuprinsă între 11 și 13 grade.
În Cluj-Napoca, luni este prognozat un cer parțial noros, în condițiile unui vânt slab. Temperatura maximă va ajunge la 22 de grade, iar minima va coborî până la 11 grade.
Prognoza pentru zonele montane
La munte, temperaturile vor fi în creștere comparativ cu ziua precedentă. Cerul va fi variabil și va prezenta temporar înnorări, iar ploile slabe vor apărea pe arii restrânse.
Cantitățile de apă estimate în zonele montane se vor situa între 2 și 5 l/mp. Precipitațiile nu vor avea caracter extins, fiind așteptate doar în anumite intervale și pe suprafețe limitate.
Vântul va avea intensitate slabă și moderată. La altitudini mari, în anumite zone, vor apărea intensificări ușoare, iar vitezele vor ajunge la 40-50 km/h.
Vremea de pe litoral se ameliorează treptat
Pe litoral, condițiile meteorologice se vor îmbunătăți treptat. Cerul va fi variabil, dar în timpul zilei vor mai exista perioade cu înnorări și posibilitatea unor ploi slabe.
Vântul va fi mai intens în prima parte a intervalului, când rafalele pot ajunge la 40-55 km/h. Ulterior, acesta va slăbi treptat.
Temperaturile maxime de pe litoral vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 14 și 16 grade. Apa mării va avea o temperatură de 20-22 de grade.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.