Horoscop săptămânal, 14-20 septembrie  2026. Această zodie ar trebui să aibă acea conversație importantă cu persoana iubită

Horoscopul săptămânal pentru perioada 14–20 septembrie 2026 anunță, potrivit interpretărilor astrologice, oportunități în carieră, schimbări în dragoste și tensiuni în unele relații. Berbecii pot primi vești bune spre sfârșitul săptămânii, iar Taurii au ocazia să înceapă proiecte noi. Vărsătorii se pot confrunta cu gelozie și suspiciuni în cuplu, în timp ce Peștii caută un echilibru între viața personală și cea profesională. Previziunile pentru cele 12 zodii sunt calculate pentru fusul orar al României, cu ora de vară inclusă. Află toate detaliile din horoscopul săptămânal oferit în exclusivitate pentru Capital de profesorul Radu Ștefănescu.

Horoscop săptămânal, pentru perioada 14-20 septembrie 2026, calculat și interpretat pentru fusul orar, plus DST, al României

14 septembrie – Luna intră în Scorpion.

14 septembrie – Soarele este în sextilă cu Marte, între 10 și 18 sept.

15 septembrie – Venus în cuadratură cu Pluton, între 12 și 19 septembrie.

15 septembrie – Venus în quincunx cu Neptun, între 13 și 18 septembrie.

15 septembrie – Neptun în sextilă cu Pluton, între 25 mai și 16 noiembrie.

16 septembrie – Luna intră în Săgetător.

18 septembrie – Mercur în opoziție cu Saturn, între 17 și 19 septembrie.

18 septembrie – Luna în primul sfert în Săgetător.

19 septembrie – Luna intră în Capricorn.

20 septembrie – Venus în quincunx cu Uranus, între 17 și 24 septembrie.

Interpretarea acestor aspecte este, pe zodii:

BERBEC

De luni până joi, emoțiile, imaginația și creativitatea ta sunt intensificate. Prietenii ar putea veni la tine pentru o vorbă bună sau pentru un umăr pe care să plângă. O nouă poveste de dragoste este posibilă și s-ar simți ca o conexiune cu sufletul pereche. Munca creativă și artistică, cum ar fi muzica, compoziția și videoclipul, este favorizată. S-ar putea să găsești inspirație pentru a duce la bun sfârșit un proiect frustrant. Banii vin din surse cunoscute.

Vineri până duminică ar trebui să fie un moment al fericirii și succesului. Ideile bune, gândirea pozitivă și o comunicare îmbunătățită duc la conversații plăcute și profitabile. Acesta este un moment ideal pentru a face planuri optimiste pentru viitor, a-ți promova ideile și a negocia. Socializarea, călătoriile, afacerile și problemele juridice sunt, de asemenea, favorizate. Veștile bune, norocul și actele de generozitate sunt posibile. Banii sunt bine aspectați.

TAUR

De luni până miercuri, creșterea încrederii în sine și a energiei te ajută să-ți urmezi dorințele și să obții ceea ce îți dorești, fără sau cu puțină opoziție. Acesta este un moment ideal pentru a avansa în afacerea sau cariera ta și a urca pe scarăa socială Poți lua inițiativa și începe proiecte cu o probabilitate mare de succes, deoarece dai totul, iar oamenii vor observa. De asemenea, ești mai atractiv pentru ceilalți, iar o nouă relație romantică este posibilă. Și banii sunt pe drumul cel bun.

De joi până duminică aduce schimbări și entuziasm în viața ta, fără a provoca supărare și haos. S-ar putea să simți o tresărire sau un sentiment de anticipare că ceva bun este pe cale să se întâmple. Întâlnirile întâmplătoare sunt posibile și s-ar putea să fii atras de persoane neobișnuite. Acesta este un moment bun pentru a renunța la obiceiurile proaste și a lăsa în urmă relațiile plictisitoare sau nesănătoase.

GEMENI

De luni până miercuri, ar trebui să te simți mai sensibil și mai grijuliu. Te poți conecta mai ușor cu ceilalți la nivel emoțional, ceea ce te face foarte atrăgător. Intuiția și abilitățile tale psihice pot fi mai puternice și mai precise decât de obicei. Visarea și imaginația pot fi mai vii și creative. Acesta este un moment ideal pentru meditație și alte activități spirituale sau religioase, deoarece poți beneficia de protecție spirituală și psihică. Banii sunt mediocru aspectați, nu risca!

De joi până duminică este o perioadă de timp care aduce autodisciplină, gândire serioasă și abilități excelente de concentrare și organizare. Cu o minte concentrată, poți vedea planuri la scară largă concretizate. Îți asumi responsabilitatea pentru interesele tale și s-ar putea să dorești să-ți împărtășești cunoștințele sau abilitățile cu ceilalți. O rezistență mentală sporită te ajută să iei decizii informate și să gestionezi eficient problemele complexe. Banii vin, dar nu câți te așteptai.

RAC

De luni până miercuri, cu puțin noroc, poți avea o perioadă creativă. Creștere energiei se ilustrează prin dorința ta de a dobândi noi abilități. Poți lua inițiativa și începe proiecte cu o probabilitate mare de succes, deoarece te implici total, iar oamenii vor observa acest lucru. De asemenea, ești mai atractiv pentru ceilalți, iar o nouă relație romantică este posibilă. Nu încerca speculații la bursă sau în alt domeniu financiar sau bancar, perioada nu este favorabilă.

De joi până duminică este o perioadă interesantă pentru viața ta socială, viața amoroasă și creativitatea ta. O perspectivă mai deschisă și progresistă te face să te simți mai confortabil în situațiile sociale. Cu mai puține obstacole sau bariere, ceilalți vor fi atrași de tine. Găsirea unui nou prieten sau iubit ar trebui să fie ușoară, pe măsură ce pari mai interesant și mai incitant. Aceasta este, de asemenea, o perioadă bună pentru finanțele tale, cu posibilitatea unor câștiguri neașteptate.

LEU

Interacțiunile personale intense, de luni până miercuri, arată exact ce simți față de cineva și ce simte cineva față de tine. Relația poate evolua mai profund sau vei fi liber să mergi mai departe. Poți identifica cauza principală a oricărui obicei prost sau dependență. Subconștientul tău este puternic și îți poți controla sentimentele și comportamentele. Acesta este un moment bun pentru a rezolva mistere și a descoperi secrete. Și o perioadă la fel de bună pentru investiții inspirate.

De joi până duminică aduce perseverența necesară pentru a finaliza proiecte complexe, pe termen lung. O bună concentrare, bunul simț și o abordare metodică te ajută să iei decizii corecte. Asumându-ți mai multe responsabilități, poți câștiga respect și laude pentru loialitatea și fiabilitatea ta. Și ceva bani. Acesta este un moment ideal pentru a negocia afaceri și a semna contracte, în special în domeniul imobiliar.

FECIOARĂ

Luni până miercuri este o perioadă de timp care aduce emoții echilibrate, pasiune și carismă, perfecte pentru a-ți urmări dorințele de intimitate mai puternice decât de obicei. Ar trebui să te simți mai în largul tău atunci când socializezi și să te simți la fel de confortabil în lumina reflectoarelor. Acesta este, de asemenea, un moment excelent pentru a lupta pentru o cauză nobilă, a-ți apăra drepturile sau a-i apăra pe cei dragi. Ai curajul și încrederea de a fi mai asertiv și de a-ți împărtăși sentimentele. Banii mai trebuie să aștepte o perioadă mai bună.

Joi până duminică aduce dragoste, pace, armonie și frumusețe, concentrându-se pe relațiile amoroase, creativitate și finanțe. Această influență plăcută, afectuoasă, fermecătoare și sociabilă este un bun semn pentru prietenii și romantism. Acesta este un moment bun pentru a căuta plăcerea prin amuzament, divertisment și petreceri, dar și pentru a te relaxa în confort sau pentru a te juca împreună cu copiii. Banii sunt bine aspectați.

BALANȚĂ

De luni până miercuri, ar trebui să te simți mai sensibil, grijuliu, plin de compasiune, romantic, imaginativ și creativ. Poți fi foarte sensibil la sentimentele celorlalți și ar trebui să ai încredere în instinctele tale, mai ales când vine vorba de probleme relaționale. O prietenie sau o relație de dragoste foarte romantică și spirituală ar putea începe acum. Acesta este un moment ideal pentru meditație, visare lucidă, studiu și practicare activităților de tip hobby.

De joi până duminică vine dorința de a încerca ceva nou și ar trebui să ai mai multă libertate să ieși în oraș. Aceasta este o perioadă interesantă pentru viața ta socială, viața amoroasă și, eventual, pentru finanțele tale. Un tip de atractivitate electrizantă sau magnetică este un semn bun pentru întâlniri. Cineva nou care intră în viața ta ar fi probabil foarte diferit, stimulant și deschis la minte. S-ar putea să fii atras de și să atragi oameni din culturi sau stiluri de viață diferite de ale tale.

SCORPION

De luni până miercuri, s-ar putea să te simți mai îndrăzneț, carismatic și pasional și să emani un tip special de energie atractivă și distractivă. Poți fi direct și clar fără a părea autoritar sau nepoliticos. Ceilalți îți vor aprecia și respecta deschiderea și onestitatea. Dacă ești timid, acesta este momentul ideal să te conectezi cu sensibilitatea ta și să-ți împărtășești dorințele pasionale. Te poți simți confortabil să-ți împărtășești sentimentele puternice, triste sau fericite, fără rețineri.

De joi până duminică este o perioadă cu un impuls pozitiv de energie emoțională și o atitudine mai extrovertită, favorizând relații armonioase cu prietenii și familia. Ar trebui să te simți bine, fără prea multe motive de îngrijorare. Acesta este momentul perfect pentru a lua inițiativa în abordarea oricăror probleme recente în relații. De asemenea, este un moment bun pentru a te promova și a cere favoruri, inclusiv financiare, bani adică, deoarece ceilalți îți vor simți încrederea în sine și concentrarea echilibrată.

SĂGETĂTOR

De luni până miercuri este o perioadă bună de timp, inclusiv pentru investiții și afaceri. Domeniul afacerilor cu medicamente este bine aspectat. Nu ai gânduri îndrăznețe, ceea ce este foarte bine, mediocritatea câștigă. Ca orice Săgetător iubești spațiile largi, natura și călătoriile. Nu renunța ești aproape de un rezultat bun. Vezi de relațiile cu celelalte semne de foc, pot fi providențiale. Din nou o veste așa-și-așa. Nu te repezi, mai așteaptă.

De joi până duminică, un impuls pozitiv de energie emoțională și o atitudine mai extrovertită, favorizând relații armonioase cu prietenii și familia. Ar trebui să te simți bine, fără prea multe motive de îngrijorare. Acesta este momentul perfect pentru a lua inițiativa în abordarea oricăror probleme recente în relații. De asemenea, este un moment bun pentru a te promova și a cere favoruri, inclusiv financiare deoarece cei din jur îți pot simți încrederea în forțele proprii și capacitatea profesională.

CAPRICORN

De luni până miercuri, ar fi bine să ai acea conversație intensă, dar importantă, cu iubitul/iubita ta sau cu cineva cu care te-ai întâlnit la începutul săptămânii. Atâta timp cât ești fidelă nevoilor tale și recunoști poziția partenerului/partenerei tale, vei fi pe un drum productiv. Mai târziu, acel plan ambițios la care ai meditat, cum ar fi adoptarea unui nou model de afaceri sau participarea la un curs de dezvoltare a carierei, ar putea ocupa un loc central.

De joi până duminică, poți avea perspectiva pozitivă și energia necesare pentru a te dedica în fiecare moment. Verifică de două ori dacă toate detaliile sunt în regulă înainte de a face primul pas. Mai târziu, în cursul perioadei de timp, te poți simți motivat să faci o călătorie de afaceri sau să te înscrii la un curs care îți va lărgi orizonturile. Depășirea rutinei zilnice, admirarea unei varietăți de imagini și sunete, în timp ce creezi noi conexiuni importante, se poate dovedi motivant și eficient.

VĂRSĂTOR

Luni și marți aduc o presiune intensă asupra relațiilor tale cele mai apropiate. Din senin, tu sau partenerul tău vă puteți simți extrem de suspicioși, geloși, posesivi sau amenințați. Apoi, dintr-o dată, s-ar putea să vă confruntați cu o dramă relațională din cauza manipulării sau a jocurilor de putere. Folosirea puterii tale sporite de atracție îți poate îndeplini dorințele intense, dar nu ar ajuta la evoluția sufletului tău. Nu te atinge de economiile tale!

De miercuri până duminică este o perioadă bună pentru orice necesită gândire clară, judecată bună și concentrare. Negocierile de afaceri sunt preferate, în special pentru investiții pe termen lung și imobiliare. Fie că sunt personale sau profesionale, discuțiile domniilor voastre vor fi probabil profunde. Persoanele cu care interacționați pot fi mult mai în vârstă sau mai tineri decât dumneavoastră. Puteți părea informat și respectat.

PEȘTI

Luni până vineri aduce pace, seninătate, prietenie și compasiune. O tandrețe și o afecțiune sporite fac din aceasta o perioadă ideală pentru viața ta, în general, în toate domeniile. Este un moment excelent pentru a cumpăra haine, cosmetice, bijuterii și alte articole pentru a-ți înfrumuseța casa sau a adăuga o notă de lux vieții tale. Te poți baza pe un bun simț al modei și un ochi pentru frumos. Este, de asemenea, o perioadă bună pentru divertisment, amuzament, relaxare și activități caritabile.

Sâmbăta și duminica aduc dorința sau nevoia de a realiza lucruri mărețe și de a reuși. ​​Însă diferite domenii ale vieții tale s-ar putea să nu funcționeze în aceeași direcție. Poate că există o lipsă de armonie între viața personală și cea profesională, sau unul dintre cei dragi se luptă împotriva altuia, iar amândoi vor să alegi o tabără. Pentru a merge mai departe, toți acești factori concurenți din viața ta trebuie să funcționeze împreună sau cel puțin să se tolereze reciproc.