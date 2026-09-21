Românii care au centrală trebuie să știe. Când este momentul să porniți încălzirea. Detaliul care poate face diferența la factură

Temperaturile mai scăzute din timpul nopții și al dimineții îi fac pe mulți români să se întrebe dacă a venit deja momentul să pornească centrala. Decizia nu trebuie însă luată doar în funcție de temperatura de afară. Mult mai important este cât de repede pierde locuința căldura și ce temperatură se menține în interior.

Două apartamente aflate în același oraș pot avea temperaturi interioare foarte diferite. Orientarea locuinței, etajul, termoizolația, calitatea ferestrelor și chiar apartamentele învecinate influențează viteza cu care se răcește o casă.

Din acest motiv, nu există o zi anume din septembrie sau octombrie în care centrala trebuie pornită obligatoriu. Un reper util este temperatura din interior. Atunci când aceasta începe să coboare constant spre 18-19 grade Celsius, încălzirea poate deveni necesară, mai ales dacă în locuință sunt copii, persoane în vârstă sau oameni care petrec mult timp acasă.

Într-un apartament bine izolat, căldura acumulată în timpul zilei poate menține o temperatură confortabilă chiar dacă afară valorile scad considerabil. Într-o casă slab izolată, centrala poate fi necesară mult mai devreme.

Menținerea întregii locuințe la aceeași temperatură nu este întotdeauna necesară. În camerele folosite în timpul zilei poate fi păstrată o temperatură de aproximativ 20-21 de grade, în timp ce în dormitor multe persoane se simt confortabil la valori ceva mai mici.

Baia este una dintre încăperile în care poate fi nevoie temporar de o temperatură mai ridicată, în special dimineața sau seara.

Termostatul poate fi programat și în funcție de perioadele în care locuința este ocupată. Dacă nimeni nu se află acasă mai multe ore, temperatura poate fi coborâtă, fără ca încălzirea să fie oprită neapărat complet.

Una dintre greșelile frecvente la pornirea centralei este setarea termostatului la o temperatură foarte ridicată, în speranța că încăperile se vor încălzi mai repede.

În cazul unui sistem obișnuit controlat prin termostat, această setare nu înseamnă că locuința va ajunge mai repede la temperatura dorită. Centrala va continua pur și simplu să funcționeze până când este atinsă valoarea stabilită.

Astfel, dacă temperatura dorită este de 21 de grade, setarea directă la această valoare este suficientă. Ridicarea termostatului la 24-25 de grade poate duce doar la încălzirea locuinței peste nivelul necesar și la un consum suplimentar.

Diferențe aparent mici de temperatură pot conta pe durata întregului sezon rece. Coborârea termostatului atunci când locuința este goală sau în timpul nopții poate reduce energia necesară încălzirii.

Economia reală diferă însă de la o locuință la alta. Suprafața, izolația, temperatura exterioară, eficiența centralei și prețul energiei influențează factura finală. Din acest motiv, nu există o sumă fixă economisită pentru fiecare grad redus.

O altă măsură simplă este folosirea corectă a caloriferelor. Acestea nu ar trebui ascunse în spatele mobilierului sau acoperite de perdele groase, deoarece circulația aerului cald prin încăpere este îngreunată.

Aerisirea nu trebuie abandonată odată cu venirea frigului. În schimb, poate fi făcută într-un timp mai scurt și mai eficient.

Ferestrele pot fi deschise complet pentru câteva minute, astfel încât aerul din încăpere să fie înlocuit rapid. Menținerea unei ferestre rabatate perioade lungi permite pierderea continuă de căldură și poate răci suprafețele din jurul acesteia.

În timpul aerisirii, termostatul poate fi redus pentru ca sistemul de încălzire să nu încerce să compenseze imediat scăderea temperaturii provocată de ferestrele deschise.

După mai multe luni în care instalația a fost folosită puțin sau doar pentru apă caldă, proprietarii ar trebui să fie atenți la modul în care funcționează sistemul de încălzire.

Presiunea instalației trebuie să se afle în intervalul indicat pentru modelul respectiv, iar eventualele zgomote neobișnuite, pierderi de apă sau erori afișate de centrală nu trebuie ignorate. Operațiunile care presupun intervenții asupra centralei trebuie realizate de personal autorizat.

Și detectoarele existente în locuință trebuie verificate periodic, inclusiv starea bateriilor și funcționarea acestora.

În primele zile reci, când centrala nu este încă folosită permanent, multe persoane apelează la aeroterme sau radiatoare electrice. Aceste aparate au o putere mare și trebuie utilizate conform instrucțiunilor producătorului.

Prizele și instalația electrică trebuie să poată suporta consumul aparatului, iar utilizarea unor prelungitoare sau adaptoare nepotrivite poate duce la supraîncălzire.

Aparatele de încălzire portabile trebuie păstrate la distanță de perdele, haine, pături și alte materiale care se pot aprinde. De asemenea, nu este recomandată acoperirea lor și nici lăsarea nesupravegheată a unor aparate care nu sunt proiectate pentru o astfel de utilizare.

Înainte de a porni încălzirea pentru întreaga zi, cea mai simplă regulă rămâne verificarea temperaturii reale din locuință. Dacă aceasta se menține la un nivel confortabil, centrala poate rămâne oprită. Dacă însă scade constant și casa nu mai păstrează căldura, pornirea încălzirii poate fi mai utilă decât alegerea unei date fixe din calendar.