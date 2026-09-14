Ce să alegi între dobânda fixă și cea variabilă. Detaliul care poate schimba rata lunară

Dobânda fixă poate fi stabilită pentru întreaga durată a unui credit sau numai pentru primii ani, în funcție de contract. După încheierea perioadei fixe, unele împrumuturi trec la o dobândă variabilă. Aceasta este calculată, de regulă, dintr-un indice de referință și marja fixă a băncii. Pentru clienții care analizează ofertele de creditare din România, durata dobânzii fixe și formula aplicată ulterior determină cum se poate modifica rata lunară.

Dobânda fixă presupune menținerea aceluiași procent pe durata convenită cu banca, fără ca această perioadă să coincidă obligatoriu cu întreaga durată a împrumutului.

Un credit poate avea dobândă fixă în primii trei, cinci sau zece ani, iar ulterior să treacă la un mecanism variabil. Astfel, denumirea comercială a ofertei nu descrie întotdeauna modul de calcul aplicat până la ultima rată.

Durata exactă a perioadei fixe este prevăzută în contract. În acest interval, creșterea indicelui de referință nu modifică procentul dobânzii aplicate creditului, ceea ce oferă predictibilitate în privința costurilor aferente dobânzii.

Dobânda variabilă permite ajustarea procentului aplicat împrumutului potrivit mecanismului și periodicității prevăzute în contract. Pentru numeroase credite, formula include un indice de referință, la care se adaugă marja fixă a băncii. IRCC este unul dintre indicii utilizați pentru creditele în lei acordate populației.

Într-un exemplu ipotetic, un indice de 5,5% și o marjă bancară de 2% conduc la o dobândă anuală de 7,5%.

Scăderea indicelui poate reduce dobânda și rata lunară, în timp ce o creștere poate majora suma de plată. Evoluția indicelui și condițiile contractuale pot explica diferențele dintre ratele unor împrumuturi similare, contractate în perioade diferite.

Cele două mecanisme se deosebesc prin modul în care reacționează la evoluția indicelui de referință și prin perioada pentru care costurile pot fi anticipate.

Caracteristică Dobândă fixă Dobândă variabilă Se poate modifica procentul? Rămâne neschimbat pe durata perioadei fixe Se poate modifica potrivit indicelui și formulei din contract Cât de predictibilă este rata? În general, este predictibilă în perioada fixă Poate crește sau scădea Este influențată de un indice de piață? Nu, pe durata perioadei fixe De regulă, da Poate trece la un mecanism variabil? Da, dacă împrumutul prevede această schimbare Funcționează deja după un mecanism variabil Care este principalul avantaj? Stabilitatea procentului dobânzii în perioada convenită Posibilitatea reducerii dobânzii atunci când scade indicele

În cazul unui credit ipotecar contractat pe 30 de ani, perioada cu dobândă fixă poate acoperi doar primii cinci ani. În acest interval, procentul rămâne același, conform condițiilor convenite.

Din anul al șaselea, dobânda poate fi determinată prin adunarea indicelui de referință și a marjei băncii, dacă aceasta este formula contractuală. Rata rezultată poate depăși suma achitată anterior sau poate fi mai mică.

Prin urmare, durata perioadei fixe și condițiile aplicabile după expirarea ei sunt două elemente distincte ale aceleiași oferte de creditare.

Dobânda și rata lunară descriu componente diferite ale unui credit, deși termenii sunt uneori utilizați cu același sens. Procentul dobânzii stabilește costul aferent banilor împrumutați.

Rata lunară reprezintă suma plătită periodic băncii. Aceasta cuprinde o parte din principal, adică din suma împrumutată, și dobânda aferentă, la care se pot adăuga alte costuri contractuale, după caz.

Pentru compararea ofertelor este relevantă și dobânda anuală efectivă, cunoscută drept DAE. Indicatorul reflectă costul total al creditului în condițiile de calcul aplicabile, incluzând dobânda și alte costuri relevante, și oferă o imagine mai cuprinzătoare decât procentul dobânzii nominale.

Analiza unei oferte presupune atât identificarea dobânzii inițiale, cât și a mecanismului prin care aceasta va fi calculată ulterior. Pentru împrumuturile cu dobândă fixă temporar, contractul precizează durata acestei etape, indicele de referință, marja băncii și formula aplicabilă după încheierea perioadei.

La creditele pe 20 sau 30 de ani, o dobândă inițială redusă nu garantează cel mai mic cost pe întreaga durată. După trecerea la dobânda variabilă, evoluția indicelui de referință poate modifica rata, în timp ce marja fixă rămâne componenta stabilită contractual.