Horoscop 21-27 septembrie 2026. Luna Plină schimbă jocul pentru zodii. Noroc la bani și succes pentru unii nativi

Horoscop 21-27 septembrie 2026. Săptămâna aduce o serie de momente astrologice importante, de la intrarea Soarelui în Balanță până la Luna Plină în Berbec și intrarea lui Marte în Leu. Unele zodii au parte de oportunități financiare, succes și vești bune, în timp ce alți nativi sunt sfătuiți să evite investițiile și riscurile. Profesorul Radu Ștefănescu prezintă, în exclusivitate pentru Capital, previziunile complete pentru toate cele 12 zodii.

21 septembrie – Luna intră în Vărsător.

21 septembrie – Mercur în sextilă cu Jupiter, între 20 și 22 septembrie.

22 septembrie – Soarele intră în Balanță.

23 septembrie – Luna intră în Pești.

25 septembrie – Soarele în opoziție cu Neptun, între 23 și 27 septembrie.

26 septembrie – Soarele este în trină (trigon) cu Pluton, între 24 și 28 septembrie.

26 septembrie – Luna intră în Berbec.

26 septembrie – Lună Plină în Berbec.

27 septembrie – Marte intră în Leu.

Interpretarea acestor aspecte este, pe zodii:

Luni până miercuri este o perioadă de timp în care ar trebui să fie o perioadă de optimism, generozitate și noroc. Începerea lucrurilor, acum, cu intenții bune va duce probabil la succes. Petrecerea timpului de calitate cu cei dragi ar fi deosebit de recompensatoare. Atitudinea ta grijulie și de susținere poate aduce noi prietenii și favoruri din partea celorlalți. O femeie importantă în viața ta poate avea un impact profund pozitiv asupra dezvoltării tale personale sau spirituale. Nu risca, banii sunt mediocru aspectați.

Perioada de joi până duminică aduce o înțelegere de sine și o transformare personală prin relații individuale mai intense. Valorile, credințele, opiniile, interesele, comportamentele sau chiar aspectul fizic se pot schimba. Acesta este un moment excelent pentru a-ți îmbunătăți calitatea vieții și a elimina obiceiurile și obsesiile dăunătoare. O putere personală sporită vă poate face mai carismatic, fascinant, intrigant, dorit sentimental sau popular.

De luni până joi, ai pasiunea și inițiativa necesare pentru a-ți atinge obiectivele și dorințele. Avansarea, promovarea, victoria și succesul sunt mai probabile acum, deoarece îți poți concentra energia sporită asupra unui anumit obiectiv. Banii sunt bine aspectați. În ciuda naturii tale mai asertive și ambițioase, poți fi, de asemenea, un membru al echipei încurajator și inspirator. Poți avea o prezență impunătoare, rămânând în același timp accesibil și cu picioarele pe pământ. Să nu-ți fie rușine de ambiția ta sau de mândria realizărilor tale.

De vineri până duminică aduce maturitate emoțională și stabilitate în viața ta personală. Oamenii s-ar putea adresa ție pentru alinare și sfaturi, mai ales în timpul unei crize. Familia este importantă pentru tine și s-ar putea să-ți amintești lucruri din copilărie care te ajută să faci față problemelor relaționale. Angajamentul și loialitatea devin aspecte esențiale în relații. În domeniul sentimental, ai putea fi atras de, sau atrage, o persoană mai sensibilă și mai sobră. Banii sunt, dar nu mulți.

De luni până miercuri, este o perioadă de timp în care viziunea ta largă și percepția ta ascuțită îți permit să vezi amploarea a tot ceea ce faci. Cu o asemenea previziune remarcabilă, acesta este un moment ideal pentru planificarea pe termen lung. Gândirea ta pozitivă și cuvintele încurajatoare pot mobiliza pe ceilalți. Optimismul tău ar trebui să fie justificat de vești bune de la alții despre chestiuni importante. Vești bune despre niște bani întârziați.

De joi până duminică aduce un impuls puternic spre succes, făcându-te mai hotărât decât de obicei în atingerea obiectivelor tale. Poți să-ți valorifici tendințele obsesive sau compulsive pentru a îndeplini o sarcină dificilă. Un nivel crescut de atractivitate poate fi de natură sentimentală și îți oferă, de asemenea, o influență enormă asupra altor persoane. Această putere sporită te poate avantaja dacă nu exagerezi.

Luni până joi este o perioadă excelentă pentru autopromovare și relații sociale, deoarece crește încrederea în sine, curajul, magnetismul și atractivitatea fizică. Dacă ieșiți la întâlniri, puteți învinge orice timiditate naturală pe care o aveți pentru a sparge gheața și a face o primă impresie excelentă. Simțindu-vă mai aventuroși, puteți depăși limitele și puteți încerca ceva nou cu un partener dispus să se întâlnească. Banii sunt avantajați în comerțul cu amănuntul.

Perioada de vineri până duminică este bună pentru relații de toate tipurile, dar mai ales pentru relațiile sociale. Alte persoane te vor găsi mai atrăgătoare decât de obicei, așa că acesta este un moment ideal pentru întâlniri și pentru a-ți face noi prieteni. Pe lângă faptul că arăți frumoasă, vei avea un plus de farmec. Profită de această ocazie pentru a rezolva problemele relaționale din viața personală sau profesională. Îmbunătățește-ți aspectul cu produse cosmetice sau o coafură nouă. Banii nu sunt bine aspectați, cine are noroc în dragoste nu are și la bani!

Luni până miercuri aduce veselie, optimism și toleranță, ideale pentru relaxare, socializare și delectare cu activități plăcute. Sau, dacă preferați, ați putea folosi gândirea pozitivă mai productiv pentru a vă spori cunoștințele, averea și perspectivele. Planurile, parteneriatele, negocierile, contractele, investițiile, ideile de afaceri, studiile și cazurile juridice ar trebui să aibă succes. Generozitatea și bunătatea promovează creșterea spirituală.

De joi până duminică aduce intensitate, rezistență și pasiune. Mai multă putere și influență îți vor spori ego-ul și nivelul de încredere. Oamenii vor fi atrași de prezența și carisma ta puternică și nu există niciun motiv în a nu profita de acest lucru, deoarece oamenii importanți și puternici vor dori cu adevărat să facă echipă cu tine pentru situații reciproc avantajoase. Magnetismul tău și încrederea puternică în sine sunt semne bune pentru viața ta socială și de afaceri.

Luni până joi ar trebui să fie o perioadă a fericirii și a succesului. Ideile bune, gândirea pozitivă și o comunicare îmbunătățită duc la conversații plăcute și profitabile. Acesta este un moment ideal pentru a face planuri optimiste pentru viitor, a-ți promova ideile și a negocia. Banii sunt convenabil aspectați. Socializarea, călătoriile, afacerile și problemele juridice sunt, de asemenea, favorizate. Veștile bune, norocul și actele de generozitate sunt posibile.

De vineri până duminică te poți aștepta să fii competitiv, asertiv, ambițios, atractiv și creativ. Entuziasmul și inițiativa suplimentară fac din aceasta o perioadă excelentă pentru a începe un nou proiect sau o afacere. De asemenea, favorizează sportul, călătoriile, aventura, predarea și instruirea. Dorința de armonie și disponibilitatea de a face compromisuri te ajută să lucrezi eficient cu ceilalți, rămânând în același timp concentrat asupra obiectivelor tale. Ai curajul și spiritul de luptă pentru a depăși adversitatea, a-ți apăra drepturile sau a-ți apăra familia. De asemenea, este probabil să ai opinii puternice și să le exprimi clar și concis.

Luni până miercuri este o perioadă de timp care aduce optimism, generozitate, noroc și vești bune. Instinctele bune, gândirea orientată spre viitor și o perspectivă pozitivă fac din acesta un moment ideal pentru socializare, cercetare, studiu și planificare. Ai putea, de asemenea, să planifici o călătorie pe distanțe lungi. Îți faci prieteni ușor, iar parteneriatele reciproc avantajoase se pot dovedi profitabile.

De joi până duminică aduc experiențe intense și profunde. Poți avea o putere și o influență mai mare asupra vieții tale, a evenimentelor și a oamenilor din jurul tău. Relațiile cu persoanele aflate în poziții de putere și autoritate, precum și cu organizații și companii mari, ar trebui să meargă bine. O stimă de sine mai mare te ajută să faci o impresie bună asupra superiorilor. Problemele personale și profesionale pot fi, de asemenea, rezolvate mai ușor.

Luni și marți aduc o nevoie crescută de schimbare și entuziasm în viața ta amoroasă. S-ar putea să treci printr-o scurtă perioadă de instabilitate sau dramă în relația ta. Cu toate acestea, flexibilitatea, deschiderea, compromisul sau micile ajustări te vor ajuta să menții relația sănătoasă și pe drumul cel bun. Acesta este un moment bun pentru muncă creativă și pentru a încerca noi tehnici sau abordări, mai ales dacă te-ai confruntat cu un blocaj creativ. Banii sunt bine aspectați.

De miercuri până duminică te poți aștepta să fii competitiv, asertiv, ambițios, atractiv și creativ. Entuziasmul și inițiativa suplimentară fac din aceasta o perioadă excelentă pentru a începe un nou proiect sau o afacere. De asemenea, favorizează sportul, călătoriile, aventura, predarea și instruirea. Dorința de armonie și disponibilitatea de a face compromisuri te ajută să lucrezi eficient cu ceilalți, rămânând în același timp concentrat asupra obiectivelor tale. Ai curajul și spiritul de luptă pentru a depăși adversitatea, a-ți apăra drepturile sau a-ți apăra familia. De asemenea, este probabil să ai opinii puternice și să le exprimi clar și concis.

De luni până miercuri aduce popularitate, o atitudine pozitivă și abilități sociale care te fac să fii plăcut între cei din jurul tău. Ar trebui să-ți placă să te amesteci în grupuri de oameni și nu ar trebui să ai probleme în a-ți face prieteni. Te poți baza pe o perspectivă largă, o bună perspectivă și abilități de luare a deciziilor pentru a-ți planifica viitorul. Perspectiva ta progresistă și generoasă favorizează lucrările caritabile, dar te poți aștepta, de asemenea, să beneficiezi de generozitatea altor oameni. Călătoriile pe distanțe lungi ar fi excelente pentru a-ți lărgi perspectivele și a-ți spori cunoștințele generale. Nu investi, nu juca la bursă sau pariuri.

Perioada de joi până duminică aduce încredere, conștiință de sine și o înțelegere mai profundă a propriei psihologii. Competitivitatea sporită și perfecționismul îți permit să dezvolți un simț mai puternic al identității și să acorzi o valoare mai mare individualității și independenței tale. Îți poți dezvolta capacitatea de lider și s-ar putea să dobândești mai multă putere și autoritate. Cu toate acestea, ai grijă să nu lași puterea să ți se urce la cap. Ceilalți sunt ușor influențabili și mai sugestibili, în jurul tău.

Luni până joi este o perioadă excelentă pentru multe lucruri, deoarece ar trebui să te bucuri de relații bune cu aproape toată lumea. Poți folosi creșterea atractivității publice și a popularității în avantajul tău, fără să-ți faci griji cu privire la vinovăție sau regrete târzii. Acesta este un moment bun pentru a cere o favoare sau un împrumut bancar. Poți repara o relație destrămată sau poți găsi o soluționare pașnică a disputelor. De asemenea, este un moment bun pentru activități de agrement, cum ar fi distracția acasă, la barul din bucătărie sau mersul la un restaurant, club de noapte sau parc de distracții.

Vineri până duminică aduce sensibilitate emoțională și percepție psihică. Vei simți lucrurile mai puternic și s-ar putea să fii transformat de reacțiile tale emoționale intense. Cineva te poate mișca profund și îți poate influența intens viața. O conexiune emoțională profundă poate duce la o nouă relație. Va exista o puternică potrivire între tine și orice întâlnire cu destinul.

Luni până miercuri aduce vești bune, entuziasm și optimism. Norocul vine în multe domenii ale vieții, ceea ce face ca aceasta să fie o perioadă excelentă atât pentru muncă, cât și pentru distracție. Acesta este momentul ideal pentru a începe un nou curs de studiu și pentru a susține examene. Puteți rezerva sau începe călătorii și vacanțe. Farmecul social, tactul și diplomația fac din aceasta o perioadă ideală pentru a soluționa disputele cu ceilalți, inclusiv cu prietenii și familia.

De joi până duminică aduce experiențe emoționale profunde care îmbogățesc relațiile sociale și profesionale. Acesta este un moment ideal pentru a elimina obiceiurile nesănătoase, obsesiile și compulsiile emoționale. Te poți baza pe un puternic simț al echilibrului interior, plus te poți bucura de un sentiment mai mare de apartenență față de partenerul tău, familie, prieteni și comunitatea mai largă. Întâlnirea cu cineva ar putea fi intensă și ar putea schimba viața.

Luni până joi aduce încredere în sine și inițiativă, cu o atitudine extrovertită și un simț al aventurii. Poți fi direct și asertiv cu oamenii fără a părea agresiv sau insistent. Dacă ești timid, acesta este un moment excelent pentru a face primul pas, deoarece poți face o primă impresie bună. Vei părea puternic, sexy și îndrăzneț. Și vesel! Acesta este un moment bun pentru sporturi de performanță, exerciții fizice, asumarea riscurilor, întâlnirea de oameni noi și afaceri. Banii sunt bine aspectați, nu ezita!

Vineri până duminică este momentul potrivit pentru relaxare și petreceri. Poți împărtăși mai ușor sentimentele tale de afecțiune cu ceilalți. Cu mai puține griji și temeri, ar trebui să te simți mai puțin inhibat decât de obicei. Așadar, acesta este momentul perfect pentru întâlniri, pentru a-ți face noi prieteni, pentru a îmbunătăți relațiile existente și chiar pentru a face afaceri. Te poți baza pe un farmec sporit și pe abilități sociale sporite pentru a face o primă impresie bună. O nouă relație semnificativă poate începe.