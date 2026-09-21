Dronă detectată la 12 kilometri de Chilia. Avioanele F-16 au fost ridicate, iar în Tulcea a fost emis RO-Alert

O dronă a fost detectată luni, 21 septembrie, în apropierea graniței cu România, la aproximativ 12 kilometri de Chilia, în Ucraina. Apariția aparatului a fost observată de radarele Ministerului Apărării, iar situația a fost monitorizată de autoritățile române.

În jurul orei 5:30, populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert. Notificarea a fost transmisă în contextul detectării dronei în apropierea graniței cu România, în zona localității Chilia.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea. Avioanele au fost mobilizate după detectarea dronei și au avut ca misiune supravegherea situației aeriene din zona de interes.

Alerta a fost menținută pentru o perioadă de mai puțin de o oră. Potrivit autorităților, aceasta a încetat în jurul orei 6:14, după notificarea transmisă de Centrul Național Militar de Comandă.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, aparatul fără pilot a fost detectat de radarele Ministerului Apărării în dimineața zilei de luni, 21 septembrie. Drona se afla în apropierea frontierei cu România, la 12 kilometri de Chilia, pe teritoriul Ucrainei.

Detectarea aparatului a determinat luarea unor măsuri pentru monitorizarea situației. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru a urmări evoluția situației din zona respectivă.

În același timp, pentru locuitorii aflați în nordul județului Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert. Notificarea a fost emisă în jurul orei 5:30 de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Mesajul a ajuns la populație după detectarea dronei de către radarele Ministerului Apărării și în contextul măsurilor luate pentru monitorizarea situației aeriene din apropierea frontierei.

Autoritățile au precizat că alerta aeriană a fost încheiată în jurul orei 6:14. Astfel, intervalul dintre transmiterea mesajului RO-Alert și încetarea alertei a fost de mai puțin de o oră.

Notificarea inițială privind situația a fost făcută de Centrul Național Militar de Comandă. Ulterior, au fost luate măsurile de monitorizare menționate de autorități, inclusiv ridicarea celor două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Drona a fost localizată la 12 kilometri de Chilia, în Ucraina, iar informația privind detectarea acesteia a fost transmisă populației din nordul județului Tulcea prin sistemul RO-Alert.

Situația a fost monitorizată de autoritățile române până în jurul orei 6:14, moment la care alerta aeriană a încetat, potrivit informațiilor comunicate de autorități.