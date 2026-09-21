Traian Băsescu, avertisment pentru români: „Va fi mai rău”. Ce spune despre prețurile la carburanți și energie

Prețurile carburanților din România ar putea resimți în următoarele luni efectele tensiunilor de pe piața internațională a petrolului, avertizează fostul președinte Traian Băsescu. Acesta estimează că petrolul ar putea depăși 120 de dolari pe baril dacă nu va fi redeschisă conducta din Arabia Saudită și consideră că, raportat la ceea ce s-ar putea întâmpla, prețurile actuale din România „încă sunt bune”. În acest context, Băsescu susține că statul ar trebui să își reducă propriile cheltuieli.

Fostul președinte susține că problemele de aprovizionare cu petrol din Golf vor avea consecințe importante pentru Europa. În opinia sa, situația s-ar putea înrăutăți în următoarele luni.

”Îmi permit să spun că, faţă de ce se prefigurează, preţurile încă sunt bune. Lipsa totală de ţiţei din Golf creează mari probleme în Europa. Gazele nu mai vorbim, vin doar din Statele Unite la preţuri mult mai mari decât cele din Rusia şi uite aşa au început discuţiile în Germania: hai să reluăm relaţia cu Rusia. Au apărut deja discuţii în Germania în sensul ăsta. Nu suntem atât de rău la cât de rău va fi în câteva luni. Va fi mai rău”, a afirmat Traian Băsescu într-o emisiune la România Tv, duminică seară.

Băsescu estimează că prețul petrolului ar putea trece de nivelul de 120 de dolari pe baril dacă nu va fi reluată funcționarea conductei din Arabia Saudită.

În ceea ce privește România, fostul șef al statului consideră că aprovizionarea cu petrol din Kazahstan este importantă pentru menținerea în funcțiune a rafinăriilor.

”Noi avem o şansă, şansa pe care noi o avem este Kazahstanul. Dacă ruşii şi ucrainenii nu bombardează terminalul de la Novorossirsk noi vom avea rafinăriile în funcţiune şi atunci putem spera la un preţ rezonabil la combustibil”, spune Băsescu.

Pe fondul presiunilor generate de prețurile energiei și carburanților, Traian Băsescu susține că autoritățile ar trebui să prioritizeze mai atent banii disponibili și să reducă o serie de cheltuieli publice.