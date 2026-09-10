Alertă la granița României. Ținte aeriene detectate în zona Insulei Șerpilor. Două F-18 au fost ridicate de la sol
Alertă în nordul județului Tulcea, după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, joi după-amiază, un grup de ținte aeriene care evoluau în proximitatea frontierei României cu Ucraina, în zona Insulei Șerpilor. Populația a fost avertizată prin RO-Alert, iar două aeronave F-18 spaniole și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.
Ținte aeriene detectate în zona Insulei Șerpilor
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat, joi, în jurul orei 15:00, un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei României cu Ucraina.
Potrivit informațiilor transmise de MApN, țintele evoluau în zona Insulei Șerpilor.
În urma detectării acestora, Centrul Național Militar de Comandă (N) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea alertării populației din nordul județului Tulcea.
Două aeronave F-18 au fost ridicate de la sol
Pentru monitorizarea situației, au fost ridicate în aer aeronave militare.
Două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru a supraveghea evoluția situației din apropierea frontierei.
La misiune participă și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române.
Autoritățile continuă să monitorizeze situația din apropierea graniței cu Ucraina.
RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea
În jurul orei 15:50, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert populației din nordul județului Tulcea.
Oamenii au fost îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.
Mesajul de avertizare a fost transmis atât în limba română, cât și în limba engleză.
„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert transmis locuitorilor.
Avertizarea a fost emisă ca măsură preventivă, în contextul detectării țintelor aeriene în apropierea frontierei României.
Mai multe alerte transmise în zonele apropiate de Ucraina
De la începutul anului, autoritățile au transmis în repetate rânduri mesaje RO-Alert populației din zonele aflate în apropierea frontierei cu Ucraina, în contextul incidentelor aeriene din regiune.
Astfel de avertizări sunt emise pentru informarea și protejarea populației atunci când există riscul ca situația de securitate din apropierea graniței să afecteze teritoriul României.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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