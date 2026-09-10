BNS anunță noi reguli pentru românii care muncesc în UE. Ce se întâmplă cu șomajul și perioadele lucrate

Românii care muncesc sau își caută un loc de muncă într-un alt stat al Uniunii Europene sunt vizați de modificarea regulilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Una dintre principalele noutăți privește indemnizația de șomaj: perioada în care aceasta poate fi „exportată” într-un alt stat membru crește de la trei la maximum șase luni. Sunt vizate și recunoașterea perioadelor lucrate în alte țări, prestațiile familiale, detașarea și munca transfrontalieră.

Parlamentul European și Consiliul au adoptat modificarea Regulamentelor nr. 883/2004 și 987/2009, actele europene care stabilesc regulile de coordonare a sistemelor de securitate socială din statele membre, potrivit Blocului Național Sindical (BNS).

Una dintre schimbările importante privește persoanele aflate în șomaj care pleacă într-un alt stat membru pentru a-și căuta un loc de muncă.

Perioada în care indemnizația de șomaj poate fi „exportată” crește de la trei luni la maximum șase luni. Plata rămâne în sarcina statului membru competent.

Practic, măsura urmărește să ofere o perioadă mai lungă în care un beneficiar își poate căuta un loc de muncă într-o altă țară UE fără să piardă prestația de șomaj la care are dreptul.

Modificările introduc și soluții pentru lucrătorii care au avut perioade relativ scurte de activitate într-o țară membră.

Persoanele care au lucrat mai puțin de 12 luni în statul competent vor putea solicita, în anumite condiții, acordarea indemnizației de șomaj de către statul în care își au reședința.

Totodată, persoana aflată în șomaj se va putea înregistra la serviciile de ocupare fie din statul competent, fie din statul de reședință.

BNS consideră că noile reguli pot reduce dificultățile administrative întâmpinate de persoanele care își desfășoară activitatea profesională în mai multe state.

Reforma consolidează și principiul recunoașterii perioadelor de asigurare realizate în alte țări membre.

Perioadele de asigurare, de muncă sau de activitate independentă desfășurate într-un alt stat vor putea fi luate în calcul pentru stabilirea drepturilor de securitate socială.

Este o prevedere importantă pentru românii care au lucrat, de exemplu, o perioadă în România și ulterior în Germania, Italia, Spania sau într-un alt stat membru.

„Libera circulație a lucrătorilor trebuie să însemne și libera circulație a drepturilor. Un român care muncește în Germania, Italia, Spania sau în orice alt stat european trebuie să știe că perioadele sale de muncă și contribuțiile plătite nu dispar atunci când trece o frontieră. Modernizarea Regulamentelor 883/2004 și 987/2009 este o oportunitate de a face sistemele de securitate socială mai simple, mai echitabile și mai adaptate realității pieței muncii europene”, transmite BNS.

Noile prevederi clarifică și regulile referitoare la egalitatea de tratament a cetățenilor europeni, prestațiile familiale și situația persoanelor detașate într-un alt stat membru.

Sunt vizate inclusiv persoanele care lucrează în regim de telemuncă peste graniță și prestațiile destinate înlocuirii veniturilor din muncă în perioada creșterii copilului.

Potrivit BNS, obiectivele reformei sunt stabilirea unor reguli mai clare, repartizarea mai echitabilă a responsabilităților financiare între state și reducerea birocrației.

Aplicarea noilor prevederi europene va presupune și adaptări la nivel național. BNS arată că, în cazul României, va fi necesară inclusiv corelarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj cu noile norme europene.

Organizația sindicală susține că mobilitatea în interiorul Uniunii Europene nu ar trebui să determine pierderea sau diminuarea drepturilor sociale acumulate de un lucrător.

BNS anunță că va urmări modul în care noile prevederi vor fi implementate și va susține soluțiile care facilitează accesul lucrătorilor mobili la drepturile sociale.