Avertisment privind apărarea Europei. Ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar lansa mai multe rachete

Europa nu reușește să se adapteze suficient de rapid la transformările produse de războiul cu drone din Ucraina, iar numeroase state NATO ar putea întâmpina dificultăți serioase în cazul unui atac cu rachete, avertizează președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs. Liderul leton atrage atenția asupra problemelor existente în apărarea aeriană, antidronă și antibalistică.

Președintele Letoniei susține că experiența războiului din Ucraina arată cât de rapid se modifică tehnologiile și tacticile folosite în atacurile aeriene.

Într-un interviu acordat The Guardian, Edgars Rinkēvičs a atras atenția că schimbările în domeniul dronelor și al luptei aeriene se produc cu „viteza fulgerului”. În aceste condiții, unele dintre planurile occidentale de achiziții și pregătire ar putea deveni depășite până la jumătatea anului 2027.

„Ceea ce observăm este că apărarea aeriană, apărarea împotriva dronelor și apărarea antibalistică se confruntă cu probleme grave”, a spus Rinkēvičs. „Și să fim sinceri. Ucraina se confruntă cu acestea. Întreaga Europă și NATO se confruntă cu acestea.”

Rinkēvičs consideră că actualele vulnerabilități ale sistemelor de apărare ar putea deveni o problemă majoră în eventualitatea unei escaladări directe din partea Rusiei.

„Pentru că, dacă Rusia ar decide să lanseze câteva rachete pe acel teritoriu, cred că astăzi ar fi o provocare serioasă pentru multe țări să facă față unei astfel de situații”, a adăugat el.

Avertismentul vine într-o perioadă în care aliații europeni și Ucraina se confruntă cu dificultăți în obținerea sistemelor Patriot și a interceptorilor necesari apărării împotriva rachetelor, notează kyivpost

Războiul împotriva Iranului a pus, la rândul său, presiune asupra rezervelor americane de interceptori. Kyiv Post, citând analize ale evaluărilor Biroului Bugetar al Congresului SUA, relatează că aproape două treimi din anumite stocuri critice de interceptori au fost consumate în operațiunile militare, iar refacerea rezervelor strategice ar putea necesita cel puțin cinci ani.

Problema stocurilor americane era semnalată și în vară. The Guardian relata în iulie că războaiele din Iran și Ucraina au redus disponibilitatea unor categorii de rachete, inclusiv a interceptorilor Patriot PAC-3.

În acest context, au fost analizate inclusiv variante pentru extinderea producției de rachete Patriot sau acordarea unor licențe de fabricație către companii din industria de apărare din Europa și Ucraina. Un cadru multilateral pentru o asemenea coproducție nu a fost însă finalizat.

Președintele Letoniei a arătat că extinderea producției în afara Statelor Unite depinde atât de autoritățile americane, cât și de companiile care dețin tehnologia, existând inclusiv obstacole administrative și legate de proprietatea intelectuală.

„Depinde de guvernul Statelor Unite, depinde de companie”, a remarcat Rinkēvičs, recunoscând obstacolele administrative și legate de proprietatea intelectuală implicate în acordarea licențelor în domeniul apărării. „Avem anumite capacități în Europa, dar să fim realiști: rachetele Patriot sunt încă printre cele mai bune, dacă nu chiar cele mai bune, pentru a face față acestei situații.”

Declarațiile liderului leton pun astfel accentul atât pe ritmul foarte rapid în care se modifică războiul aerian, cât și pe timpul necesar statelor occidentale pentru achiziționarea, producerea și introducerea în serviciu a unor noi capacități de apărare.