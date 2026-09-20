Cât te costă să ai un bebeluș în România. Cheltuielile ajung la mii de euro în primul an

Primul an din viața unui copil vine cu cheltuieli importante pentru părinți. Un studiu realizat pe baza prețurilor din iulie 2026 estimează că, în România, articolele esențiale pentru un bebeluș costă aproximativ 3.385 de euro în primul an. Suma este sub media europeană, calculată la 4.727 de euro, însă diferențele dintre țări sunt foarte mari.

Analiza realizată de Remitly a luat în calcul 14 produse considerate de bază, împărțite în șase categorii. Printre acestea se numără scutecele, șervețelele umede și crema pentru iritații, biberoanele, laptele praf, produsele necesare pentru somn, scaunul auto, căruciorul și mai multe articole de îmbrăcăminte.

Calculele au fost realizate pentru primul an de viață al copilului, folosind prețurile din iulie 2026.

În cele 38 de țări europene analizate, costul estimat al produselor de bază pentru un bebeluș variază de la 2.813 euro în Regatul Unit până la 6.294 de euro în Spania. Media europeană este de 4.727 de euro.

România se află în partea de jos a clasamentului în ceea ce privește costul nominal, cu o sumă estimată la 3.385 de euro pentru primul an.

Costuri sub 4.000 de euro au mai fost calculate în Cehia, cu 3.211 euro, Letonia, cu 3.392 de euro, Croația, cu 3.661 de euro, Bulgaria, cu 3.804 euro, și Bosnia și Herțegovina, cu 3.844 de euro.

La polul opus se află Spania, unde suma ajunge la 6.294 de euro. Pragul de 6.000 de euro este depășit și în Olanda, cu 6.140 de euro, Finlanda, cu 6.066 de euro, Suedia, cu 6.025 de euro, și Elveția, cu 6.018 euro.

La nivel european, trei categorii concentrează cea mai mare parte a cheltuielilor din primul an de viață al copilului: îmbrăcămintea, laptele praf și scutecele.

Îmbrăcămintea reprezintă, în medie, 30,3% din costuri, laptele praf 25,7%, iar scutecele 24,5%. Împreună, cele trei categorii însumează aproximativ 81% din cheltuielile analizate.

În medie, părinții din cele 38 de țări cheltuiesc 1.465 de euro pe îmbrăcăminte, 1.187 de euro pe lapte praf și 1.152 de euro pe scutece. Costul cumulat ajunge astfel la 3.804 euro.

Diferențele dintre state sunt însă considerabile. În Danemarca, hainele reprezintă 16% din costurile analizate, în timp ce în Suedia ponderea ajunge la 52,5%. Laptele praf reprezintă 10,8% din total în Suedia, dar 41,3% în Letonia. În cazul scutecelor, ponderea variază de la 12,4% în Turcia la peste 36% în Elveția și Belgia.

Prețul produselor nu oferă însă întreaga imagine. Studiul a raportat cheltuielile și la salariile medii din fiecare țară, folosind date privind veniturile angajaților ajustate în funcție de inflație.

Pentru cele 36 de țări pentru care a fost realizată această comparație, produsele esențiale pentru bebeluși reprezintă, în medie, 20,9% din salariul anual.

Diferența este foarte mare: de la 5,4% din salariul mediu anual în Belgia până la 88,8% în Republica Moldova.

În Albania, costurile reprezintă 66% din salariul mediu anual, iar în Turcia 45,1%. Urmează Muntenegru, cu 45%, Serbia, cu 41,4%, Bosnia și Herțegovina, cu 36,1%, Portugalia, cu 35,7%, și Ungaria, cu 34,7%.

În schimb, ponderea este sub 10% în mai multe state cu venituri ridicate, printre care Luxemburg, Danemarca, Regatul Unit, Norvegia, Irlanda, Elveția, Germania, Austria, Franța, Malta și Olanda.

Studiul furnizat nu precizează ponderea exactă pentru România, astfel că suma de 3.385 de euro nu poate fi raportată la salariul mediu românesc pe baza datelor prezentate.

Sumele estimate pentru primul an nu includ costurile serviciilor de îngrijire a copiilor, care pot majora considerabil bugetul unei familii.

Datele OCDE citate în analiză arată diferențe foarte mari între țările europene în privința costurilor pentru îngrijirea copiilor în centre autorizate, categorie care poate include creșe, grădinițe și alte servicii similare.

În 2023, costurile brute pentru îngrijirea a doi copii ajungeau la 64.211 euro în Elveția și la 39.229 de euro în Olanda, în timp ce în Germania erau de 552 de euro.

Costurile efectiv suportate de familie pot fi însă mult mai mici, în funcție de ajutoarele acordate de stat, de veniturile gospodăriei și de situația profesională a părinților.