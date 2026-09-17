Orașele europene în care transportul public a devenit un lux. Unde au explodat prețurile

Prețurile transportului public au crescut în 14 capitale europene față de 2023, potrivit unui nou studiu realizat de Greenpeace. În unele orașe, scumpirile au depășit 50%, în timp ce în alte patru capitale tarifele pentru abonamentele de transport public pe termen lung au scăzut.

Costul deplasărilor este un element important pentru turiști atunci când își planifică o călătorie într-un oraș european. Datele analizate de Greenpeace arată că prețurile transportului public au atins niveluri record în mai multe capitale de pe continent.

Studiul a analizat cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și Regatul Unit, Elveția și Norvegia, împreună cu capitalele acestora. Cercetarea a urmărit disponibilitatea și accesibilitatea abonamentelor lunare și anuale pentru transportul public.

Analiza a luat în calcul și ce oferă abonamentele de transport public pe termen lung, de la acoperirea regională până la tipurile de mijloace de transport incluse în preț. Cercetătorii au analizat, de asemenea, existența unor reduceri sau facilități pentru grupurile vulnerabile, precum și nivelul taxei pe valoarea adăugată aplicate biletelor de transport public.

Greenpeace susține introducerea de către autoritățile naționale și locale a unor „bilete climatice” accesibile. Potrivit organizației, astfel de măsuri ar putea aduce beneficii persoanelor care folosesc transportul public și ar putea contribui la reducerea emisiilor provenite din transportul rutier și aerian, precum și a dependenței Uniunii Europene de combustibilii fosili.

Londra, Amsterdam și Paris se află printre orașele europene preferate de turiști și sunt, totodată, cunoscute pentru costurile ridicate ale vieții. Datele studiului le plasează și în partea superioară a clasamentului în ceea ce privește costul lunar al transportului public.

Londra ocupă primul loc, cu un cost de 162 de euro pe lună, fiind urmată de Amsterdam, cu 107 euro, și Paris, cu 77 de euro pe lună.

Cea mai mare creștere a prețurilor pentru biletele de transport public pe termen lung față de 2023 a fost înregistrată în Nicosia, capitala Ciprului. Aici, tarifele au crescut cu 67%.

Amsterdam urmează cu o majorare de 55%, în timp ce Madrid a înregistrat o creștere de 50%. La Bratislava, prețurile au urcat cu 32% în aceeași perioadă.

Și alte capitale au raportat creșteri importante ale tarifelor. Berlin și Viena au înregistrat majorări de 29%, respectiv 26%, în timp ce Copenhaga, București, Vilnius, Bruxelles și Londra au avut creșteri de cel puțin 10% față de nivelurile din 2023.

Unul dintre factorii care contribuie la menținerea unui nivel ridicat al prețurilor transportului public în Uniunea Europeană este TVA-ul. Potrivit studiului, biletele sunt impozitate, în medie, cu o cotă de 11% TVA, iar șapte țări au majorat această taxă pentru transportul public după 2023.

Evoluția tarifelor nu a fost însă aceeași în toate capitalele analizate. Prețurile abonamentelor de transport public pe termen lung au scăzut în patru capitale europene față de 2023.

Cea mai mare reducere a fost înregistrată la Dublin, unde prețurile au scăzut cu 42,5%. Oslo, capitala Norvegiei, a avut o reducere de 11,5%, în timp ce tarifele din Berna au coborât cu 6,6%.

Și Budapesta a înregistrat o scădere, de 5,8%, în cazul abonamentelor de transport public pe termen lung. În alte 12 capitale europene, prețurile au rămas la același nivel ca în 2023.

Începând din 2023, Spania și Slovenia au introdus, de asemenea, forme de abonament pentru transportul public la nivel național. Potrivit cercetării, doar opt din cele 30 de țări europene analizate oferă în prezent transport public gratuit sau abonamente universale pe termen lung la prețuri accesibile.

Luxemburg, Malta și Slovenia ocupă primele poziții în ceea ce privește existența unor forme accesibile de transport public la nivel național. La polul opus, Finlanda, Grecia și Norvegia se află pe ultimele poziții în ceea ce privește accesibilitatea și disponibilitatea biletelor de transport la nivel național.

Aceste trei țări aplică, de asemenea, cote de TVA peste media analizată pentru transportul public intern, potrivit studiului. La nivelul capitalelor, Tallinn, Luxemburg și Valletta ocupă la egalitate primele poziții în clasamentul privind disponibilitatea, accesibilitatea și incluziunea abonamentelor de transport public pe termen lung.

Praga se află pe locul patru, urmată de Roma, pe poziția a cincea, și Atena, pe locul șase. Clasamentul primelor opt capitale este completat de Sofia, aflată pe poziția a șaptea, și Viena, care ocupă locul opt.