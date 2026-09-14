Construcția de locuințe încetinește în marile orașe. Cluj-Napoca și Brașov au ajuns la minimul ultimului deceniu

Piața rezidențială din marile orașe ale României a avut evoluții foarte diferite în 2025. În timp ce Bucureștiul a stagnat, iar regiunea București-Ilfov a înregistrat o ușoară creștere, Cluj-Napoca și Brașov, cele mai scumpe orașe din țară din punct de vedere imobiliar, au raportat cel mai redus număr de locuințe noi din ultimii zece ani.

La nivel național, aproximativ 59.000 de locuințe noi au fost finalizate anul trecut, în scădere cu 3,1% față de 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), analizate de Storia.

Diferențele dintre marile piețe imobiliare sunt însă considerabile.

În București au fost finalizate aproape 9.400 de locuințe, cu numai 20 mai puține decât în anul precedent. Practic, piața Capitalei a stagnat din perspectiva numărului de locuințe livrate.

Situația a fost diferită în Ilfov, unde au fost finalizate peste 7.900 de locuințe, cu 4,4% mai multe decât în 2024.

București și Ilfov au ajuns împreună la aproape 17.300 de locuințe noi, în creștere cu 1,8%. Aproximativ 29% din toate locuințele construite în România în 2025 au fost livrate în această regiune.

Situația este mult diferită în Cluj-Napoca, orașul cu cele mai ridicate prețuri ale locuințelor dintre cele analizate.

În 2025 au fost finalizate mai puțin de 960 de locuințe, în scădere cu aproape 42% față de anul precedent.

Este cel mai redus nivel înregistrat în oraș în ultimul deceniu. Diferența este considerabilă față de anii 2018 și 2019, când în Cluj-Napoca erau finalizate aproape 4.200 de locuințe anual.

Potrivit analizei, evoluția poate fi influențată atât de numărul limitat al terenurilor disponibile pentru construcții, cât și de prețurile foarte ridicate ale proprietăților.

Un alt factor indicat este durata procedurilor necesare pentru obținerea autorizațiilor de construire.

Și Brașovul, al doilea cel mai scump oraș analizat din perspectiva prețurilor locuințelor, a înregistrat un minim al ultimului deceniu.

Aproape 1.300 de locuințe au fost finalizate în 2025, cu 29% mai puține decât în anul precedent. Spre comparație, în anul record 2020 au fost livrate aproximativ 3.000 de locuințe.

Cu toate acestea, Brașovul a fost singurul oraș dintre cele analizate, în afara Bucureștiului, care a depășit pragul de 1.000 de locuințe noi în 2025.

Oradea s-a apropiat de acest nivel, cu aproximativ 970 de locuințe, în scădere cu peste 10%. Orașul a depășit astfel Cluj-Napoca la numărul locuințelor livrate, deși are o populație cu aproximativ 36% mai mică.

Cea mai puternică scădere procentuală a fost înregistrată în Sibiu. Numărul locuințelor noi finalizate a coborât cu 69%, la mai puțin de 200.

Timișoara a înregistrat o scădere de 46%, cu aproape 800 de locuințe livrate, iar în Constanța au fost finalizate aproape 700, cu 26% mai puține decât în 2024.

În Craiova au fost construite puțin peste 500 de locuințe, în scădere cu 31%.

Dintre marile orașe analizate, cea mai redusă scădere din afara Capitalei a fost în Iași. Aici au fost livrate aproape 800 de locuințe, cu 9% mai puține decât în anul precedent.

Imaginea se schimbă atunci când este analizată o perioadă mai lungă.

În București și cele mai importante opt orașe din țară au fost construite peste 106.000 de locuințe între 2021 și 2025, cu 10,3% mai multe decât în perioada 2016-2020.

Capitala a înregistrat una dintre cele mai puternice creșteri. Peste 58.000 de locuințe noi au fost construite între 2021 și 2025, cu 63% mai multe decât în cei cinci ani anteriori. O mare parte a avansului a venit însă din perioada 2021-2023, când erau finalizate anual între 12.000 și 14.000 de locuințe. În ultimii doi ani, numărul a coborât sub 10.000 pe an.

Cluj-Napoca se află la polul opus. Orașul a înregistrat aproximativ 8.200 de locuințe noi în perioada 2021-2025, cu 52% mai puține decât în intervalul 2016-2020.

Specialiștii consideră că schimbările introduse prin Codul Urbanismului ar putea influența dezvoltarea viitoare a pieței rezidențiale.

Printre măsurile prevăzute se numără reducerea la 65 de zile a intervalului necesar pentru obținerea unei autorizații de construire, față de aproximativ patru până la opt luni în prezent.

Sunt prevăzute și digitalizarea procedurilor, obținerea mai multor avize în paralel, termene mai clare și limitarea solicitărilor succesive de completări. Un alt mecanism este avizarea tacită, prin care, în anumite condiții, un aviz este considerat emis dacă instituția responsabilă nu răspunde în termenul legal.

Pentru București este prevăzută și unificarea procedurilor de autorizare începând din 2028, prin transferarea competențelor de la sectoare către o nouă structură a Primăriei Capitalei.

La nivelul întregii țări, aproape 336.000 de locuințe noi au fost finalizate între 2021 și 2025, cu 11,7% mai multe decât în perioada 2016-2020. București și Ilfov au concentrat 29% din total.