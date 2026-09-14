Aproape 32.000 de locuințe au fost finalizate în România în prima jumătate din 2026. O singură regiune înregistrează scăderi

În România au fost date în folosință 31.958 de locuințe în primul semestru din 2026, cu 7.349 mai multe decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică (INS). Dintre acestea, 20.082 au fost terminate în trimestrul al doilea. Numărul locuințelor finalizate a crescut în șapte dintre cele opt regiuni de dezvoltare. Construcțiile finanțate din fonduri publice au înregistrat însă scăderi în ambele perioade analizate.

Numărul de locuințe terminate în trimestrul al doilea din 2026 a ajuns la 20.082, față de 13.647 în intervalul corespunzător din 2025. Creșterea raportată de INS este de 6.435 de unități.

În mediul urban au fost finalizate 12.841 de locuințe, cu 5.618 mai multe decât în trimestrul al doilea din anul precedent, când se înregistraseră 7.223. Ponderea orașelor în totalul locuințelor terminate a urcat de la 52,9% la 63,9%.

În mediul rural, numărul acestora a crescut de la 6.424 la 7.241, ceea ce înseamnă un plus de 817 locuințe. Cu toate acestea, ponderea mediului rural în total s-a redus de la 47,1% la 36,1%.

Distribuția în funcție de sursa banilor arată că, în trimestrul al doilea din 2026, au fost terminate 19.957 de locuințe finanțate din fonduri private. Comparativ cu cele 13.260 din aceeași perioadă a anului 2025, creșterea a fost de 6.697 de unități. Ponderea finanțării private a ajuns la 99,4%, față de 97,2%.

În schimb, din fonduri publice au fost realizate 125 de locuințe, față de 387 cu un an înainte. Scăderea este de 262 de unități, iar contribuția acestei surse de finanțare la total s-a redus de la 2,8% la 0,6%.

Regiunea București–Ilfov a avut cel mai mare număr de locuințe finalizate în trimestrul al doilea din 2026, respectiv 6.946, cu 3.745 peste nivelul din perioada similară a anului trecut. Ponderea sa în totalul național a crescut de la 23,4% la 34,6%.

Creșteri au fost raportate și în Centru, Vest, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Nord-Est. Sud-Est a fost singura regiune în care numărul locuințelor terminate s-a redus, cu 743 de unități.

Regiunea Trimestrul II 2025 Trimestrul II 2026 Diferență Pondere în total, 2025 → 2026 Nord-Est 1.919 2.088 +169 14,1% → 10,4% Sud-Est 1.745 1.002 −743 12,8% → 5,0% Sud-Muntenia 1.052 1.397 +345 7,7% → 7,0% Sud-Vest Oltenia 578 761 +183 4,2% → 3,8% Vest 1.063 2.015 +952 7,8% → 10,0% Nord-Vest 2.578 3.194 +616 18,9% → 15,9% Centru 1.511 2.679 +1.168 11,1% → 13,3% București–Ilfov 3.201 6.946 +3.745 23,4% → 34,6% Total 13.647 20.082 +6.435 100% → 100%

În primele șase luni din 2026, numărul locuințelor date în folosință a crescut la 31.958, de la 24.609 în semestrul întâi din 2025. Diferența dintre cele două perioade este de 7.349 de locuințe.

Orașele au însumat 19.082 de locuințe finalizate, față de 13.575 cu un an înainte, în creștere cu 5.507. Ponderea mediului urban a avansat de la 55,2% la 59,7%.

În mediul rural au fost terminate 12.876 de locuințe, cu 1.842 peste cele 11.034 înregistrate în primul semestru din 2025. Ponderea acestora în total a coborât de la 44,8% la 40,3%.

Din fonduri private au fost realizate 31.599 de locuințe, comparativ cu 23.767 în perioada similară a anului precedent, rezultând o creștere de 7.832. Finanțarea privată a reprezentat 98,9% din total, față de 96,6%.

Numărul locuințelor construite din fonduri publice a scăzut cu 483, de la 842 la 359. Ponderea lor s-a diminuat de la 3,4% la 1,1%.

Datele pentru prima jumătate a anului arată că București–Ilfov a înregistrat cel mai mare avans, de 3.762 de locuințe, urmată de regiunea Vest, cu 1.701, și de Centru, cu 1.163.

Numărul locuințelor terminate a crescut și în Nord-Vest, cu 887, în Sud-Muntenia, cu 376, în Nord-Est, cu 316, și în Sud-Vest Oltenia, cu șase. În Sud-Est au fost finalizate cu 862 de locuințe mai puține decât în primul semestru din 2025.

Regiunea Semestrul I 2025 Semestrul I 2026 Diferență Pondere în total, 2025 → 2026 Nord-Est 3.160 3.476 +316 12,8% → 10,9% Sud-Est 2.724 1.862 −862 11,1% → 5,8% Sud-Muntenia 2.050 2.426 +376 8,3% → 7,6% Sud-Vest Oltenia 1.258 1.264 +6 5,1% → 3,9% Vest 1.994 3.695 +1.701 8,1% → 11,6% Nord-Vest 3.829 4.716 +887 15,6% → 14,8% Centru 2.583 3.746 +1.163 10,5% → 11,7% București–Ilfov 7.011 10.773 +3.762 28,5% → 33,7% Total 24.609 31.958 +7.349 100% → 100%

Statistica se referă la locuințele noi ridicate în perioada analizată, ale căror elemente, inclusiv fundația, au fost construite pentru prima dată. Pentru a fi considerate terminate, toate lucrările prevăzute în documentația tehnică trebuie să fie încheiate, iar locuințele să fi fost recepționate de beneficiar.

Împărțirea teritorială utilizată în comunicat grupează județele în opt regiuni de dezvoltare:

Nord-Est: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.

Sud-Muntenia: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.

Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

Nord-Vest: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj.

Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

București–Ilfov: municipiul București și județul Ilfov.

Datele prezentate sunt provizorii. INS indică precizările metodologice aferente comunicatului pentru interpretarea indicatorilor și anunță publicarea următoarelor rezultate pe 14 decembrie 2026.

Comunicatul INS despre „Construcții de locuințe (date provizorii)”,poate fi consultat mai jos: