Românii au acumulat o sumă uriașă în fondurile de pensii private. Activele Pilonului II au crescut cu 39% într-un singur an
SURSA FOTO: Dreamstime/Bani
Fondurile de pensii private obligatorii din România aveau active în valoare de 246,8 miliarde de lei la finalul lunii iulie 2026, în creștere cu 39% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Datele sunt prezentate în statistica Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), care evidențiază evoluția activelor administrate în cadrul sistemului de pensii private obligatorii.
Fondurile de pensii private au ajuns la un nivel record
Potrivit raportului realizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), investițiile realizate de fondurile de pensii administrate privat sunt concentrate în proporție de 95% în active românești, cea mai mare parte dintre acestea fiind denominate în lei. O pondere importantă a instrumentelor financiare românești este reprezentată de titluri de stat și acțiuni listate la Bursa de Valori București (BVB).
În luna iulie 2026, fondurile de pensii private obligatorii au încasat contribuții în valoare totală de 2,01 miliarde de lei. Contribuția medie înregistrată în această perioadă s-a ridicat la 437 de lei.
Titlurile de stat reprezintă cea mai mare parte a activelor
La sfârșitul lunii iulie, titlurile de stat ocupau cea mai importantă poziție în structura activelor fondurilor de pensii private obligatorii. Acestea aveau o valoare de 152,09 miliarde de lei, ceea ce reprezenta 61,6% din totalul activelor.
Pe următorul loc se aflau acțiunile, cu active în valoare de 75,51 miliarde de lei, reprezentând 30,6% din total. Obligațiunile corporative ocupau o pondere de 3,1%, valoarea acestora fiind de 7,66 miliarde de lei.
Fondurile de investiții reprezentau 2,9% din structura activelor, cu o valoare de 7,19 miliarde de lei
Fondurile de investiții reprezentau 2,9% din structura activelor, cu o valoare de 7,19 miliarde de lei.
Astfel, cea mai mare parte a banilor administrați de fondurile de pensii private obligatorii era plasată la finalul lunii iulie în titluri de stat și acțiuni, în timp ce obligațiunile corporative și fondurile de investiții aveau ponderi mai reduse.
La finalul lunii iulie 2026, fondurile de pensii private obligatorii aveau peste 8,5 milioane de participanți
ASF precizează că, la finalul lunii iulie 2026, fondurile de pensii private obligatorii aveau peste 8,5 milioane de participanți. Numărul exact al acestora era de 8.553.656.
Sistemul Pilonului II include șapte fonduri de pensii private obligatorii. Acestea sunt Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, BRD, Metropolitan Life, NN și Vital.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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