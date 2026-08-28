Românii își schimbă strategia pentru pensie. Numărul participanților la Pilonul III a crescut

Numărul românilor care au optat pentru o pensie privată facultativă, cunoscută drept Pilonul III, a depășit 1,11 milioane la sfârșitul lunii iulie 2026. Datele indică o creștere față de luna precedentă, când sistemul avea aproximativ 1,09 milioane de participanți.

NN își păstrează poziția de lider după numărul de participanți la fondurile administrate, în timp ce BT Pensii a ajuns la aproape 230.000 de clienți. Fondul Pensia Mea a continuat astfel să fie înaintea fondului BCR Plus pentru a șaptea lună consecutiv. BCR Plus avea la sfârșitul lunii iulie peste 186.000 de participanți.

Și valoarea activelor nete administrate de cele 10 fonduri de pensii facultative a crescut în această perioadă. La sfârșitul lunii iulie 2026, acestea depășeau 9,12 miliarde de lei, comparativ cu 8,76 miliarde de lei la finalul lunii iunie, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

Fondul NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață, se afla în continuare pe primul loc în clasamentul fondurilor de Pilon III după numărul de participanți. La sfârșitul lunii iulie, fondul avea 305.978 de participanți, ceea ce reprezenta o cotă de piață de 27,45%.

Numărul participanților la NN Optim a crescut față de luna anterioară, când fondul avea 304.920 de persoane. Evoluția păstrează fondul pe prima poziție în clasamentul participanților la pensiile private facultative.

O schimbare importantă în clasamentul din acest an este reprezentată de evoluția fondului Pensia Mea, administrat de BT Pensii, companie din grupul Banca Transilvania. Fondul a depășit BCR Plus începând din luna ianuarie 2026 și s-a menținut înaintea acestuia și în lunile următoare.

Banca Transilvania a preluat anul trecut BRD Pensii, inclusiv fondurile de Pilon II și Pilon III administrate de companie. Fondul de Pilon III preluat de la BRD a fost redenumit Pensia Mea Plus, iar tranzacția a fost avizată în luna noiembrie a anului trecut de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit analizei profit.ro.

Prin preluarea BRD Pensii, BT și-a consolidat poziția pe piața pensiilor private. Compania a devenit astfel primul administrator cu capital majoritar românesc pentru un fond de Pilon II, sistemul pensiilor obligatorii administrate privat.

Pe segmentul Pilonului III, BT Pensii are în prezent două fonduri, respectiv Pensia Mea și Pensia Mea Plus, acesta din urmă fiind fondul preluat de la BRD. Cele două fonduri au contribuit la creșterea numărului total de participanți administrați de BT Pensii.

La sfârșitul lunii iulie, 229.595 de români aveau pensii private facultative prin fondul Pensia Mea. Numărul era mai mare decât cel din luna iunie, când fondul avea 220.856 de participanți.

Pensia Mea a ajuns astfel la o cotă de piață de 20,6% și s-a menținut pentru a șaptea lună consecutiv înaintea fondului administrat de BCR Pensii. În același timp, Pensia Mea Plus avea 45.677 de participanți la sfârșitul lunii iulie, față de 45.057 de participanți în luna precedentă.

Fondul BCR Plus, administrat de BCR Pensii, ocupa următoarea poziție în clasamentul fondurilor după numărul de participanți. La sfârșitul lunii iulie, fondul avea 186.860 de participanți, echivalentul unei cote de piață de 16,76%.

Numărul participanților la BCR Plus a crescut ușor față de luna iunie. Atunci, fondul avea 185.476 de participanți. Evoluția nu a fost însă suficientă pentru ca fondul să revină peste Pensia Mea în clasamentul participanților.

Datele referitoare la contribuțiile virate în sistem arată o scădere în luna iulie. Valoarea acestora a ajuns la 93,1 milioane de lei, comparativ cu 94,7 milioane de lei în luna iunie. Contribuția medie a participanților la Pilonul III a fost de 159,15 lei în luna iulie. În luna precedentă, media contribuțiilor fusese de 165,86 de lei.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a transmis pentru Profit.ro date privind cele mai mari și cele mai mici contribuții înregistrate în sistem în lunile iunie și iulie 2026. „Cea mai mare contribuție înregistrată la Pilonul III a fost de 20.107 lei în luna iunie 2026 și de 25.000 de lei în luna iulie 2026.

Cea mai mică contribuție înregistrată la Pilonul III, atât în luna iunie, cât și în luna iulie 2026, a fost de 25 de lei”, au declarat pentru Profit.ro oficialii ASF. În primul trimestru al acestui an, peste 3.300 de români au primit bani acumulați prin sistemul pensiilor private facultative. Potrivit datelor publicate anterior de ASF, în perioada respectivă 3.384 de participanți sau beneficiari ai sumelor acumulate la Pilonul III au încasat aproximativ 58 de milioane de lei.

Cea mai mare parte a plăților efectuate în primul trimestru a fost asociată deschiderii dreptului la pensie. Această categorie a reprezentat 92,9% din valoarea totală a plăților efectuate.

Un procent de 4,4% din plăți a fost realizat ca urmare a decesului participantului, în timp ce 2,7% a avut drept cauză invaliditatea. În ceea ce privește modalitatea de plată, plata unică a reprezentat principala formă de acordare a activului personal net către participanți și beneficiari în primul trimestru din 2026, însumând 60% din totalul plăților efectuate de fondurile de pensii facultative.